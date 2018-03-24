Сборная Франции по футболу прилетит в  Петербург на товарищеский матча с командой России 26 марта

Как сообщает пресс-служба РФС, предматчевая тренировка французов состоится в 19:00. Сборная России вылетит в Питер на день раньше, тренировка россиян состоится тоже 26 марта, но в 16:00. Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе «Санкт

Петербург».