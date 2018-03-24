Сборная Франции по футболу прилетит в Петербург на товарищеский матча с командой России 26 марта
Как сообщает пресс-служба РФС, предматчевая тренировка французов состоится в 19:00. Сборная России вылетит в Питер на день раньше, тренировка россиян состоится тоже 26 марта, но в 16:00. Товарищеская встреча сборных России и Франции пройдет 27 марта на стадионе «Санкт
Петербург».
Комментарии2
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abuvgrobu 24 марта 2018 | 20:53
Бразильцам дунули 0:3. Сколько эти нам "привезут" ?..
vladimirbelarus 24 марта 2018 | 21:06
Бразильцы унизили, запихнули три мяча, ещё французы повторят. Сколько ракетой не размахивай, а мяч из жопы доставать придётся, когда его туда впихнут французы.