Песков рассказал, как Путин будет защищать «красную линию» интересов России
Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Конструктивный диалог во внешней политике будет выстраиваться в настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами страны, добавил Дмитрий Песков.
Комментарии66
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ex_ex 24 марта 2018 | 21:08
Какие-то туманные фразы. Скажи уже как есть. Кто не будет нас уважать - мы их ракетками. Ясно и понятно.
metlag 24 марта 2018 | 21:27
ex_ex: Чей-то мне Мордюкова вспомнилась в "Женитьбе Бальзаминова".
"Я добрая" -говорит.
"Чтобы каждый день ко мне!"
Ндравная купчиха, в теле.
yasnovilyashi 24 марта 2018 | 21:08
Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой.
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И тут усатый гебельсёнок не может удержаться от угроз. У него пальцы хотя бы во время сна расслабляются или даже во сне он держит их растопыренными?
ostanovka 24 марта 2018 | 21:31
Уже тошнит от рашистского лицемерия.
Раха как страна прекратила свое существование. Спасибо Вове.
Осталась лживая подлая вороватая кровожадная банда мародеров.
Накрыть ее медным тазом, и пусть догнивает без воздуха.
avorozhev Александр Ворожев 24 марта 2018 | 21:33
Кто с рашкой захочет иметь дело? Все приличные, цивильные государства, шарахаются от вас, как от проказы! Ты усатый таракан, подумай, кто будет инаугурировать путлера..?
apels 24 марта 2018 | 21:35
И где эта линия? Сдается мне, что его линия защиты крайне не эффективна. Экономика в стагнации, НАТО расширяется, угроз только больше.
peresvet73 24 марта 2018 | 21:46
После того, как Путин заявил, что не отвечает за слова своего пресс-секретаря...