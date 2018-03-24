Песков рассказал, как Путин будет защищать «красную линию» интересов России

Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Конструктивный диалог во внешней политике будет выстраиваться в настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами страны, добавил Дмитрий Песков.