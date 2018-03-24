Bloomberg: Дональд Трамп может объявить о высылке десятков российских дипломатов 26 марта
Дональд Трамп может объявить о высылке десятков российских дипломатов в понедельник, 26 марта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Это будет сделано в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии19
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zularin12 24 марта 2018 | 20:34
Наши зеркально вышлют столько же западных дипломатов. В Москве воздух станет чище и пробок будет меньше.
dobro_vam_v_dom 24 марта 2018 | 20:35
zularin12: Да фуй с ним с этим трампом...
mamapckoe_ky 24 марта 2018 | 20:44
dobro_vam_v_dom: схлопочешь ведь от Жирика в рыло.
kottigr1 24 марта 2018 | 20:35
zularin12: Это как же в Волоколамске от этого воздух станет чище ?.. Чище он станет когда Россия избавится от путинойдов..
ur_sus 24 марта 2018 | 20:42
zularin12:
Канешна, Россия ответит "зеркально". так вот "зеркально" Россия ответила на ликвидацию сотен "вагнеровцев" американским дроном: в ответ Пупкин показал на больших экранах мультяшки, про "летающие чернобыли". Здесь в Америке все ООООЧЕНЬ испугались и долго смеялись....
boseal 24 марта 2018 | 20:51
ur_sus: Россия ответила на ликвидацию сотен "вагнеровцев" американским дроном /// Друг мой, может быть хоть Вы просветите насчет точного количества жертв среди сих бедолаг, а то Ваши многоуважаемые сподвижники то 100, то 400, а то и почти 1000 человек хоронят?
vilingrad 24 марта 2018 | 20:35
Опять в спину... очень больно... чуть ниже копчика...
jetsam 24 марта 2018 | 20:35
если это сделает наш трамп - чего тогда может натворить "не наш" трамп??????????
и ядрённых ракет нам не хватит тогда....
barbatos 24 марта 2018 | 20:36
Если объявит,... Ну и простой куколкой будет ... Тьфу ... Противно ...
podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 20:36
а что титов?
goshan31 24 марта 2018 | 20:37
Аллё, портянки, расскажите как ваши сюзерены заживут сразу весело и ровно.., в России-матушке!
podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 20:40
Пусть сначала скажут сколько было дипломатов до первой высылки, сколько стало после, сколько их сейчас, и когда этот цирк прекратится?
perestarok 24 марта 2018 | 20:42
"Bloomberg: Дональд Трамп может объявить о высылке десятков российских дипломатов 26 марта"
Обама высылал, этот высылает. Ну и что?
cukker 24 марта 2018 | 20:46
мертвый шпик поставил мир на грань 3 мировой войны, по моему такого еще не было
mikr 24 марта 2018 | 20:53
До сегодняшнего дня между Западом и Россией существовало джентльменское соглашение о том, что Запад в своих нападках остается в некоторых рамках приличия, а Россия в ответ позволяет местным предателям некоторую свободу слова и действий. Но, на мой взгляд, Запад уже давно наплевал на все приличия и на все соглашения. Так не пора ли России в ответ на этот беспредел немного окоротить распоясавшихся предателей? Ведь все эти яшины, гозманы, шендеровичи и прочая шпана вконец оборзели. Какой смысл с ними церемониться?
vasya_von_smetankin 24 марта 2018 | 20:53
Ну и пусть!
Наша межгалактическая ракета "Rogozin Heavy" готова эвакуировать всех Настоящих Патриотов на Марс с этой русофобской планеты!
krs_sk 24 марта 2018 | 20:53
Когда уйдет трампнаш, за большую сев.корею возьмутся всерьез похоже
norma5 24 марта 2018 | 20:56
Симонян и думские, которые шампанское пили, удавятся теперь или опять выкручиваться будут?
krs_sk 24 марта 2018 | 20:57
Зачем столько дипломатов у врагов ошивается? пора домой, поднимать родину с колен, развивать импортозамещение...