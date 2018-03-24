"Bloomberg: Дональд Трамп может объявить о высылке десятков российских дипломатов 26 марта"

Дональд Трамп может объявить о высылке десятков российских дипломатов в понедельник, 26 марта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Это будет сделано в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.