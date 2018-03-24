Генпрокуратура Перу проводит обыски в домах экс-президента страны Педро Пабло Кучински

Недвижимость, принадлежащая Кучински расположена в престижном районе Лимы, а также в загородной Сьенегилье. Следственные действия, как сообщается, проводятся в рамках дела о коррупции. Накануне парламент страны утвердил прошение Кучински об отставке — за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте.