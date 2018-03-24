Генпрокуратура Перу проводит обыски в домах экс-президента страны Педро Пабло Кучински
Недвижимость, принадлежащая Кучински расположена в престижном районе Лимы, а также в загородной Сьенегилье. Следственные действия, как сообщается, проводятся в рамках дела о коррупции. Накануне парламент страны утвердил прошение Кучински об отставке — за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте.
Комментарии6
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trender 24 марта 2018 | 20:13
А что Путин?
mystar 24 марта 2018 | 20:19
И чо? Теперь Путин типа должен трястись под одеялом?))))))))))))
aleksandr39 24 марта 2018 | 20:30
В России такое невозможно ,ведь у нас нет президента ,у нас " великий вождь и мудрый учитель " .
zemljanka 24 марта 2018 | 20:32
aleksandr39: "царь 21 века" (с)
ospa82 24 марта 2018 | 20:32
К.Дыров ( точнее те, кто постят от его имени) разбушевались: не иначе как с Золотовым договорились воспользоваться недельным отпуском Фюрера
zemljanka 24 марта 2018 | 20:34
Не людоед. Слаб человек... у кормушки.