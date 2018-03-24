Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым. Между тем, по сведениям «Росбалта», он объявлен в федеральный розыск. Видео опубликовано на официальной странице Кадырова в социальной сети«ВКонтакте».

Шаа Турлаев был объявлен в розыск в 2010 году по обвинению в покушениях на дагестанских политиков.