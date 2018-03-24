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20:01, 24 марта 2018

Рамзан Кадыров в прямом эфире показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым. Между тем, по сведениям «Росбалта», он  объявлен в федеральный розыск. Видео опубликовано на официальной странице Кадырова в социальной сети«ВКонтакте».

Шаа Турлаев был объявлен в розыск в 2010 году по обвинению в покушениях на дагестанских политиков.

Комментарии

24

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nikolashin2017 24 марта 2018 | 20:06

не наша там с тобой земля,
пока у власти эта тля...

nikitin43 24 марта 2018 | 20:09

nikolashin2017: это круче чем высылка дипломатов , здесь в своей стране посылают .

kottigr1 24 марта 2018 | 20:09

nikitin43: Надеюсь Кадыров не сидя на шкуре своего врага выступал ?

mamapckoe_ky 24 марта 2018 | 20:10

kottigr1: путин крутой - спору нет. Но только в подчинённой Чечне России.

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barbatos 24 марта 2018 | 20:29

nikolashin2017: Рамзан, молодец !!!

nikitin43 24 марта 2018 | 20:06

,чайке и бастрыку не впервой сопли от кадырова вытирать , расея , конституция , закон ...)))

sborisych 24 марта 2018 | 20:53

nikitin43:
Как там, по Лаврову- "дебилы, бл..."?

ansh 24 марта 2018 | 20:09

Вот и присели путинские розыскники, намочив штаны... Где Вагнер? Где пригожинские? Кто будет задерживать Турлаева? ЦРУ? МОССАД? МИ-6 Госдеп.... ? Кто?

nikitin43 24 марта 2018 | 20:20

ansh: не присели - опустились .

ac_dc 24 марта 2018 | 20:27

ansh:
Портосы столпились на соседней ветке.
Хвалят чекистов, сующим допрашиваемому шокер в мошонку.
А тут надо как то обосновать, почему они не помчались в чечню отбивать у Рамзана разыскиваеиого
Щас Патрику пришлют шпаргалку - вылезет , че нибудь про евреев скажет

nikitin43 24 марта 2018 | 20:36

ac_dc: так это одно и тоже - прокурорские обосрались .

(комментарий скрыт)

cite 24 марта 2018 | 20:09

С Чечни выдачи нет! На том стояла и стоять будет русская земля!))

ha12raz 24 марта 2018 | 20:11

Дагестанские политики........это прошлые или нынешние ?
Хотя какая разница между ворами.

ostanovka 24 марта 2018 | 20:12

Браво, Кадыров Рамзан!!

alo0000 24 марта 2018 | 20:14

Выборы прошли по закону. На этом, товарищи, их действие заканчивается.

zemljanka 24 марта 2018 | 20:15

Хороший советник.

barssuk 24 марта 2018 | 20:20

Даже Кадырка от плешивого как от чумного...у него свои планы на Кавказ

max3446 24 марта 2018 | 20:20

Международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе говорит о минимум пяти людях, освобожденных из тайных мест лишений свободы, существующих «под крышей» СБУ. До сих пор они не могут добиться восстановления справедливости.

Все освобожденные подали жалобы в суд на действующую украинскую власть по поводу своего насильственного похищения, удержания под стражей, пыток и других видов жестокого обращения. Но прошло уже два года, а никакого движения по их искам нет и, по всей видимости, даже не предвидится.

Директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук комментирует это обстоятельство в традиционном для европейских структур сдержанно-дипломатическом стиле:

«Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека. Власть должна не покрывать преступления, а определить и привлечь к ответственности причастных к ним лиц».

Совершенно очевидно, что обвинения функционеров Amnesty International на Украине будут оставлены без каких-либо достойных комментариев. Киеву есть что сказать: «Идет война, а потому мы делаем то, что считаем нужным».

Обратим внимание, что заявление Amnesty International выдержано практически в той же тональности, что и доклад Организации Объединенных Наций, относительно соблюдения прав человека на Украине, опубликованный на этой неделе. Перед тем, как анализировать его неутешительные выводы, стоит напомнить, что в этом году Украина оформила себе трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека, что в контексте ООНовского документа видится совершенно сюрреалистично.

ura_123 24 марта 2018 | 20:53

max3446: Вестей от диспетчера Карлоса о распятом младенце нет?

vladimirgornitsky 24 марта 2018 | 20:21

Что Кадыров плюет на российские законы - в этом нет ничего нового. Да и в том, что он делает это открыто и демонстративно, тоже ничего нового. Как и в том, что Кремль проглатывает все это безропотно.

j_partizan 24 марта 2018 | 20:27

Рамзан показал чего стоит российская правоохранительная система.

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neyexo 24 марта 2018 | 20:30

Это он в России объявлен в розыск.
А в Чечне не объявлен

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stas_russkiy 24 марта 2018 | 20:40

Новость - так себе - озёрные "силовики" в очередной раз отсосали у дикой обезьяны...

ura_123 24 марта 2018 | 20:49

Ну а чё,с кем ещё встречаться преступнику, с пианистами или математиками?

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