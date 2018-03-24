Рамзан Кадыров в прямом эфире показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым. Между тем, по сведениям «Росбалта», он объявлен в федеральный розыск. Видео опубликовано на официальной странице Кадырова в социальной сети«ВКонтакте».
Шаа Турлаев был объявлен в розыск в 2010 году по обвинению в покушениях на дагестанских политиков.
Комментарии24
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nikolashin2017 24 марта 2018 | 20:06
не наша там с тобой земля,
пока у власти эта тля...
nikitin43 24 марта 2018 | 20:09
nikolashin2017: это круче чем высылка дипломатов , здесь в своей стране посылают .
kottigr1 24 марта 2018 | 20:09
nikitin43: Надеюсь Кадыров не сидя на шкуре своего врага выступал ?
mamapckoe_ky 24 марта 2018 | 20:10
kottigr1: путин крутой - спору нет. Но только в подчинённой Чечне России.
barbatos 24 марта 2018 | 20:29
nikolashin2017: Рамзан, молодец !!!
nikitin43 24 марта 2018 | 20:06
,чайке и бастрыку не впервой сопли от кадырова вытирать , расея , конституция , закон ...)))
sborisych 24 марта 2018 | 20:53
nikitin43:
Как там, по Лаврову- "дебилы, бл..."?
ansh 24 марта 2018 | 20:09
Вот и присели путинские розыскники, намочив штаны... Где Вагнер? Где пригожинские? Кто будет задерживать Турлаева? ЦРУ? МОССАД? МИ-6 Госдеп.... ? Кто?
nikitin43 24 марта 2018 | 20:20
ansh: не присели - опустились .
ac_dc 24 марта 2018 | 20:27
ansh:
Портосы столпились на соседней ветке.
Хвалят чекистов, сующим допрашиваемому шокер в мошонку.
А тут надо как то обосновать, почему они не помчались в чечню отбивать у Рамзана разыскиваеиого
Щас Патрику пришлют шпаргалку - вылезет , че нибудь про евреев скажет
nikitin43 24 марта 2018 | 20:36
ac_dc: так это одно и тоже - прокурорские обосрались .
cite 24 марта 2018 | 20:09
С Чечни выдачи нет! На том стояла и стоять будет русская земля!))
ha12raz 24 марта 2018 | 20:11
Дагестанские политики........это прошлые или нынешние ?
Хотя какая разница между ворами.
ostanovka 24 марта 2018 | 20:12
Браво, Кадыров Рамзан!!
alo0000 24 марта 2018 | 20:14
Выборы прошли по закону. На этом, товарищи, их действие заканчивается.
zemljanka 24 марта 2018 | 20:15
Хороший советник.
barssuk 24 марта 2018 | 20:20
Даже Кадырка от плешивого как от чумного...у него свои планы на Кавказ
max3446 24 марта 2018 | 20:20
Международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе говорит о минимум пяти людях, освобожденных из тайных мест лишений свободы, существующих «под крышей» СБУ. До сих пор они не могут добиться восстановления справедливости.
Все освобожденные подали жалобы в суд на действующую украинскую власть по поводу своего насильственного похищения, удержания под стражей, пыток и других видов жестокого обращения. Но прошло уже два года, а никакого движения по их искам нет и, по всей видимости, даже не предвидится.
Директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук комментирует это обстоятельство в традиционном для европейских структур сдержанно-дипломатическом стиле:
«Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека. Власть должна не покрывать преступления, а определить и привлечь к ответственности причастных к ним лиц».
Совершенно очевидно, что обвинения функционеров Amnesty International на Украине будут оставлены без каких-либо достойных комментариев. Киеву есть что сказать: «Идет война, а потому мы делаем то, что считаем нужным».
Обратим внимание, что заявление Amnesty International выдержано практически в той же тональности, что и доклад Организации Объединенных Наций, относительно соблюдения прав человека на Украине, опубликованный на этой неделе. Перед тем, как анализировать его неутешительные выводы, стоит напомнить, что в этом году Украина оформила себе трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека, что в контексте ООНовского документа видится совершенно сюрреалистично.
ura_123 24 марта 2018 | 20:53
max3446: Вестей от диспетчера Карлоса о распятом младенце нет?
vladimirgornitsky 24 марта 2018 | 20:21
Что Кадыров плюет на российские законы - в этом нет ничего нового. Да и в том, что он делает это открыто и демонстративно, тоже ничего нового. Как и в том, что Кремль проглатывает все это безропотно.
j_partizan 24 марта 2018 | 20:27
Рамзан показал чего стоит российская правоохранительная система.
neyexo 24 марта 2018 | 20:30
Это он в России объявлен в розыск.
А в Чечне не объявлен
stas_russkiy 24 марта 2018 | 20:40
Новость - так себе - озёрные "силовики" в очередной раз отсосали у дикой обезьяны...
ura_123 24 марта 2018 | 20:49
Ну а чё,с кем ещё встречаться преступнику, с пианистами или математиками?