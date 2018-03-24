ФСБ не стала отстранять от дела Виктора Филинкова оперативников, применявших электрошокер
ФСБ не стала отстранять от дела Виктора Филинкова оперативников, применявших электрошокер. Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщает адвокат Виталий Черкасов. Ранее «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники писала, что сотрудники питерского управления ФСБ признали, что били Филинковашокером, так как тот оказывал сопротивление. В конце января Черкасов потребовал от ФСБ отстранить от дела Филинкова всех сотрудников правоохранительных органов, которые контактировали с его подзащитным. Сам Филинков утверждал, что на допросах его пытали током.
Комментарии31
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kottigr1 24 марта 2018 | 20:05
Пусть потом чекисты не верещат, что их никто жалеть не стал..
patrik04 24 марта 2018 | 20:10
В конце января Черкасов потребовал от ФСБ отстранить от дела Филинкова всех сотрудников правоохранительных органов, которые контактировали с его подзащитным...
Лишите Виталия Черкасова статуса адвоката и возбудите против него дело по статье, за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.
kottigr1 24 марта 2018 | 20:15
patrik04: ФСБшники такие бравые только в отношении беззащитных жертв.. В Чечню, к примеру, они даже боятся сунуться.. Знают, что их там сразу вволю свинцом накормят..
ac_dc 24 марта 2018 | 20:34
kottigr1:
Вот прям сейчас, как спицально новость , как рамзан в прямом эфире беседоваит с объявленным хрен когда в розыск своим бывшим советником.
И что-то ФСБшники не отложили шокер и не помчались в чечню поймать по горячим следам преступника.
И унылый Патрик не просит возбудить дело за бездействие.
ivan127_4 24 марта 2018 | 20:42
kottigr1: Гм... а кто же там тогда порядок навел?
nikitin43 24 марта 2018 | 20:38
patrik04: прокурорские не только в чечне обделались , но и в уфсб питера.
barbatos 24 марта 2018 | 20:32
kottigr1: А может господин адвокат, как всегда у них это принято, преувеличивает ... так сказать создаёт катарсис ... ?
abuvgrobu 24 марта 2018 | 20:06
Всё правильно. К этомк персонажу применили штатные спецсредства. Не оказывал бы сопротивления - не применяли бы.
ha12raz 24 марта 2018 | 20:06
Пусть спасибо скажет, что не убили.......без шуток.
Жаловаться некому.
vladimirgornitsky 24 марта 2018 | 20:10
Естественно, пытки - не повод для отстранения от дела. Ну, поставят новых - они тем же самым займутся. Так чего менять шило на мыло?
bozk 24 марта 2018 | 20:10
А смысл менять ? Другие гестаповцы типа гуманей будут
mystar 24 марта 2018 | 20:11
Из за жабы этой целый скандал раздули. Теперь все будут носиться с ним как с писаной торбой. Надо было как в США пулю в лоб при задержании и баста.
anemon 24 марта 2018 | 20:16
mystar: Тварь пригожинская. Дождешься, что и тебе пуля в лоб засветит, мы теперь умнее стали.
mystar 24 марта 2018 | 20:22
anemon: мы теперь умнее стали
_____________________________
Судя по всему Вы что то курнули anemon.
nestor199 24 марта 2018 | 20:47
anemon: Вы будете нас люстрировать и убивать?
anemon 24 марта 2018 | 20:52
nestor199: Пока это в отношении нас твой коллега, пригожинский ушлепок mystar предлагает. Мне что, правую щеку подставлять?
vlabumur 24 марта 2018 | 20:21
mystar: Надо было как в США
++++++++++++++++++++++++++++++
Надо по закону России и по совести.
mystar 24 марта 2018 | 20:29
vlabumur: Надо по закону России и по совести
_______________________________________
Эту тварь по закону за сопротивление тыкнули электрошокером.
j_partizan 24 марта 2018 | 20:11
Значит пытки были инициированы верхним руководством.
pepetz 24 марта 2018 | 20:37
j_partizan:
"Значит пытки были инициированы верхним руководством. "
Начальство всегда очень любит провинившихся. И не уволит.
Провинившимися и преступниками очень удобно пользоваться.
Безотказны.
j_partizan 24 марта 2018 | 20:14
Филинковашокером - ну и фамилия.
max3446 24 марта 2018 | 20:17
«Моего сына убили агенты ЦРУ, а обвинили во всем Россию», — отец отравленного полонием Литвиненко (ФОТО)
Отец отравленного экс-сотрудника ФБС Вальтер Литвиненко поначалу активно выступал в западной прессе, обвиняя во всем Россию. А позже вообще эмигрировал со всей семьей в Европу.
Однако, в 2012 после смерти супруги он резко поменял свою точку зрения. Тогда его обнаружили нищим и буквально замерзающим в итальянский провинции.
«Я хочу домой в Россию! — плакал несчастный старик. — Простите меня за все, Владимир Владимирович», — эти слова Литвиненко-старшего в 2012 показали все федеральные телеканалы (интервью с ним было опубликовано и в «КП»). Затем Вальтер Литвиненко опять пропал из поля зрения общественности.
А теперь — сразу после недавней атаки на агента британских спецслужб в Солсбери — снова возник. И не просто, а фактически под ручку с «убийцей» своего сына — Андреем Луговым (они вели себя как старые друзья на ток-шоу «Пусть говорят»).
Именно Лугового — тоже бывшего сотрудника ФСБ — Лондон обвинял в отравлении Литвиненко полонием по приказу Кремля.
Сейчас Литвиненко-старший заявляет, что его сына на самом деле отравил тот, кто и помог ему перебраться в Англию, очень близкий человек к Березовскому — Александр Гольдфарб.
cukker 24 марта 2018 | 20:23
раузмное решение, кадры нужно беречь, тем более-пришло время все лубянские навыки вспоминать
ivan127_4 24 марта 2018 | 20:32
Електрошокер - это спецсредство (как и дубинка, как и наручники, как и многое другое).
По какой причине это средство было применено? Только зная ответ на этот вопрос можно говорить о правомерности или неправомерности его применения.
Ну а то, что либералы опять визжат, для меня свидетельствует скорее о виновности этого
Филинкова, ибо либералы просто так визжать не станут.
hz6691 24 марта 2018 | 20:39
ivan127_4: Когда "сопротивление-электрошокер-наручки-автозак", тогда понятно. Когда "сопротивление-наручки-автозак-электрошокер", непонятно.
ivan127_4 24 марта 2018 | 20:54
hz6691: Когда "сопротивление-наручки-автозак-электрошокер", непонятно.
________
А если там было: "сопротивление-наручки-автозак-сопротивление-электрошокер"?
ac_dc 24 марта 2018 | 20:40
ivan127_4: как и многое другое)
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К примеру, черенок лопаты, бутылка шампанского и "многое другое..."
Вот всунут, допустим тебе по какой нибудь причине - завизжишь громче десяти либералов
ivan127_4 24 марта 2018 | 20:51
ac_dc: Бутылку шампанского засунули Сергею Назарову - рецидивисту со стажем. Поскольку преступный элемент всегда враждебно настроен к обывателю, живет за счет граждан и наносит обществу ущерб в виде преступлений мне его не жаль.
А вот про черенок от лопаты - это откуда? Из Вашей личной жизни?
nestor199 24 марта 2018 | 20:52
ivan127_4: Понимаете, по каждому факту применения спецсредств прокуратурой проводится проверка, а прокурорскому опера закрыть это СЧАСТЬЕ. Если ребят не закрыли, то они действовали в правовом поле.
nestor199 24 марта 2018 | 20:45
Не понял. Как от дела можно отстранить оперов? Они что? Это дело ведут?
krs_sk 24 марта 2018 | 20:51
Конечно, гордятся наверно, "славные традиции" чеке