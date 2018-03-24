ФСБ не стала отстранять от дела Виктора Филинкова оперативников, применявших электрошокер. Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщает адвокат Виталий Черкасов. Ранее «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники писала, что сотрудники питерского управления ФСБ признали, что били Филинковашокером, так как тот оказывал сопротивление. В конце января Черкасов потребовал от ФСБ отстранить от дела Филинкова всех сотрудников правоохранительных органов, которые контактировали с его подзащитным. Сам Филинков утверждал, что на допросах его пытали током.