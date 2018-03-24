Z Архив новостей новости
5 31 6 1320
20:00, 24 марта 2018

ФСБ не стала отстранять от дела Виктора Филинкова оперативников, применявших электрошокер

ФСБ не стала отстранять от дела Виктора Филинкова оперативников, применявших электрошокер. Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщает адвокат Виталий Черкасов. Ранее «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники писала, что сотрудники питерского управления ФСБ признали, что били Филинковашокером, так как тот оказывал сопротивление. В конце января Черкасов потребовал от ФСБ отстранить от дела Филинкова всех сотрудников правоохранительных органов, которые контактировали с его подзащитным. Сам Филинков утверждал, что на допросах его пытали током.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 24 марта 2018 | 20:05

Пусть потом чекисты не верещат, что их никто жалеть не стал..

patrik04 24 марта 2018 | 20:10

В конце января Черкасов потребовал от ФСБ отстранить от дела Филинкова всех сотрудников правоохранительных органов, которые контактировали с его подзащитным...

Лишите Виталия Черкасова статуса адвоката и возбудите против него дело по статье, за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.

kottigr1 24 марта 2018 | 20:15

patrik04: ФСБшники такие бравые только в отношении беззащитных жертв.. В Чечню, к примеру, они даже боятся сунуться.. Знают, что их там сразу вволю свинцом накормят..

ac_dc 24 марта 2018 | 20:34

kottigr1:
Вот прям сейчас, как спицально новость , как рамзан в прямом эфире беседоваит с объявленным хрен когда в розыск своим бывшим советником.
И что-то ФСБшники не отложили шокер и не помчались в чечню поймать по горячим следам преступника.
И унылый Патрик не просит возбудить дело за бездействие.

ivan127_4 24 марта 2018 | 20:42

kottigr1: Гм... а кто же там тогда порядок навел?

nikitin43 24 марта 2018 | 20:38

patrik04: прокурорские не только в чечне обделались , но и в уфсб питера.

barbatos 24 марта 2018 | 20:32

kottigr1: А может господин адвокат, как всегда у них это принято, преувеличивает ... так сказать создаёт катарсис ... ?

abuvgrobu 24 марта 2018 | 20:06

Всё правильно. К этомк персонажу применили штатные спецсредства. Не оказывал бы сопротивления - не применяли бы.

ha12raz 24 марта 2018 | 20:06

Пусть спасибо скажет, что не убили.......без шуток.
Жаловаться некому.

vladimirgornitsky 24 марта 2018 | 20:10

Естественно, пытки - не повод для отстранения от дела. Ну, поставят новых - они тем же самым займутся. Так чего менять шило на мыло?

bozk 24 марта 2018 | 20:10

А смысл менять ? Другие гестаповцы типа гуманей будут

mystar 24 марта 2018 | 20:11

Из за жабы этой целый скандал раздули. Теперь все будут носиться с ним как с писаной торбой. Надо было как в США пулю в лоб при задержании и баста.

anemon 24 марта 2018 | 20:16

mystar: Тварь пригожинская. Дождешься, что и тебе пуля в лоб засветит, мы теперь умнее стали.

mystar 24 марта 2018 | 20:22

anemon: мы теперь умнее стали
_____________________________
Судя по всему Вы что то курнули anemon.

nestor199 24 марта 2018 | 20:47

anemon: Вы будете нас люстрировать и убивать?

anemon 24 марта 2018 | 20:52

nestor199: Пока это в отношении нас твой коллега, пригожинский ушлепок mystar предлагает. Мне что, правую щеку подставлять?

vlabumur 24 марта 2018 | 20:21

mystar: Надо было как в США
++++++++++++++++++++++++++++++
Надо по закону России и по совести.

mystar 24 марта 2018 | 20:29

vlabumur: Надо по закону России и по совести
_______________________________________
Эту тварь по закону за сопротивление тыкнули электрошокером.

j_partizan 24 марта 2018 | 20:11

Значит пытки были инициированы верхним руководством.

pepetz 24 марта 2018 | 20:37

j_partizan:
"Значит пытки были инициированы верхним руководством. "

Начальство всегда очень любит провинившихся. И не уволит.
Провинившимися и преступниками очень удобно пользоваться.
Безотказны.

j_partizan 24 марта 2018 | 20:14

Филинковашокером - ну и фамилия.

max3446 24 марта 2018 | 20:17

«Моего сына убили агенты ЦРУ, а обвинили во всем Россию», — отец отравленного полонием Литвиненко (ФОТО)
Отец отравленного экс-сотрудника ФБС Вальтер Литвиненко поначалу активно выступал в западной прессе, обвиняя во всем Россию. А позже вообще эмигрировал со всей семьей в Европу.

Однако, в 2012 после смерти супруги он резко поменял свою точку зрения. Тогда его обнаружили нищим и буквально замерзающим в итальянский провинции.

«Я хочу домой в Россию! — плакал несчастный старик. — Простите меня за все, Владимир Владимирович», — эти слова Литвиненко-старшего в 2012 показали все федеральные телеканалы (интервью с ним было опубликовано и в «КП»). Затем Вальтер Литвиненко опять пропал из поля зрения общественности.

А теперь — сразу после недавней атаки на агента британских спецслужб в Солсбери — снова возник. И не просто, а фактически под ручку с «убийцей» своего сына — Андреем Луговым (они вели себя как старые друзья на ток-шоу «Пусть говорят»).

Именно Лугового — тоже бывшего сотрудника ФСБ — Лондон обвинял в отравлении Литвиненко полонием по приказу Кремля.

Сейчас Литвиненко-старший заявляет, что его сына на самом деле отравил тот, кто и помог ему перебраться в Англию, очень близкий человек к Березовскому — Александр Гольдфарб.

cukker 24 марта 2018 | 20:23

раузмное решение, кадры нужно беречь, тем более-пришло время все лубянские навыки вспоминать

ivan127_4 24 марта 2018 | 20:32

Електрошокер - это спецсредство (как и дубинка, как и наручники, как и многое другое).
По какой причине это средство было применено? Только зная ответ на этот вопрос можно говорить о правомерности или неправомерности его применения.
Ну а то, что либералы опять визжат, для меня свидетельствует скорее о виновности этого
Филинкова, ибо либералы просто так визжать не станут.

hz6691 24 марта 2018 | 20:39

ivan127_4: Когда "сопротивление-электрошокер-наручки-автозак", тогда понятно. Когда "сопротивление-наручки-автозак-электрошокер", непонятно.

ivan127_4 24 марта 2018 | 20:54

hz6691: Когда "сопротивление-наручки-автозак-электрошокер", непонятно.
________

А если там было: "сопротивление-наручки-автозак-сопротивление-электрошокер"?

ac_dc 24 марта 2018 | 20:40

ivan127_4: как и многое другое)
-----------------------------------------------------
К примеру, черенок лопаты, бутылка шампанского и "многое другое..."
Вот всунут, допустим тебе по какой нибудь причине - завизжишь громче десяти либералов

ivan127_4 24 марта 2018 | 20:51

ac_dc: Бутылку шампанского засунули Сергею Назарову - рецидивисту со стажем. Поскольку преступный элемент всегда враждебно настроен к обывателю, живет за счет граждан и наносит обществу ущерб в виде преступлений мне его не жаль.
А вот про черенок от лопаты - это откуда? Из Вашей личной жизни?

nestor199 24 марта 2018 | 20:52

ivan127_4: Понимаете, по каждому факту применения спецсредств прокуратурой проводится проверка, а прокурорскому опера закрыть это СЧАСТЬЕ. Если ребят не закрыли, то они действовали в правовом поле.

nestor199 24 марта 2018 | 20:45

Не понял. Как от дела можно отстранить оперов? Они что? Это дело ведут?

krs_sk 24 марта 2018 | 20:51

Конечно, гордятся наверно, "славные традиции" чеке

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 6230 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 7035 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 8748 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 263 6 6809 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие

5 113 6 7429
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 102 6 7680 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15907 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2825958

СЛУШАТЬ >>>

5 76 6 6231 19:07
#слушать 47:01 $скачать 10.8 МБ
Новости

Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль мог попросить у Владимира Путина разрешения вернуться на родину Экс-полковник ГРУ рассказывал об этом своему другу…

5 60 6 5260
Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие…

5 63 6 5570
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16151 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23456 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 71 6 6736 15:41
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Невыученные уроки национальной катастрофы Восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе возможны только в результате совместных (скоординированных, коллективных) действий многих политических сил и лидеров…

5 337 6 34022 20.03
Kобщество, политика, рф, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 86 6 8918 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Человек из телевизора

Ирина Петровская ведущий: Ирина Петровская телекритик, обозреватель «Новой газеты»

В этом и заключается парадокс электорального поведения. Когда виноват кто угодно, но существует некая высшая сила в прямом и переносном смысле, которая смотрит как бы со своих вершин чуть ли не из поднебесья…

5 55 6 6019 11:06
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов В Вашингтоне такую рекомендацию Дональду Трампу дал совет национальной безопасности…

5 111 6 35216
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 83 6 138590 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 191 6 28276 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 568 6 284187 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Навальный vs Собчак Навальный vs Собчак Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги…

5 466 6 128705 18.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, общество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6810977
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3366705

Сегодня в эфире