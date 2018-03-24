Оперативные службы эвакуируют посетителей и персонал из ТЦ «Охотный ряд» в Москве. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва. Как передает ТАСС, к торговому центру подъехали пожарные, из-за эвакуации у выходов из метро скапливаются люди.