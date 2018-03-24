Оперативные службы эвакуируют посетителей и персонал из ТЦ «Охотный ряд»
Оперативные службы эвакуируют посетителей и персонал из ТЦ «Охотный ряд» в Москве. Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва. Как передает ТАСС, к торговому центру подъехали пожарные, из-за эвакуации у выходов из метро скапливаются люди.
Комментарии7
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patrik04 24 марта 2018 | 20:05
Причиной стало анонимное сообщение об угрозе взрыва...
Это школота Навального, посылайте их на три буквы, настоящие террористы звонить и предупреждать не будут.
vilingrad 24 марта 2018 | 20:26
patrik04: С дальних подступов- на ближние. Они уже здесь. Вова-защити!
r88w556xl4 24 марта 2018 | 20:38
анонимное сообщение об угрозе взрыва
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Юный электорат Навального как обычно развлекается "темой".
r88w556xl4 24 марта 2018 | 20:41
Ладно хоть не по школам детей режут, как они недавно любили.
abuvgrobu 24 марта 2018 | 20:09
Высока вероятность, что это дело спецслужб Британии по заданию лично Терезы Мэй.
eduard53 24 марта 2018 | 20:10
Хоть бы раз антитерроровцы поделились с нами какими-нить успехами в борьбе
с этими звонарями, а не только, как по расписанию, эвакуировали полюбившийся тем ТЦ ...
bozk 24 марта 2018 | 20:14
Самогонный аппарат ?