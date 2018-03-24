Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США
Информатор ВАДА, бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США. Как отмечает издание Inside The Games, на встрече присутствовали сенаторы Бен Кардин, Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли. Родченков обсуждал с ними угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и американские шаги в международной борьбе с допингом. Родченков на встрече был в маске.
Комментарии24
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dobro_vam_v_dom 24 марта 2018 | 19:38
Походу Родченкова тоже уже познакомили с "Новичком", а вместо него возят двойника...
barbatos 24 марта 2018 | 19:45
dobro_vam_v_dom: Изменённая внешность. Маска после изменённой внешности. "Некто" пришёл в Конгресс США и ... говорил ... Люди, это же бред сивой кобылы в состоянии похмелья ... Упс, кому я говорю ...
shicotus_live 24 марта 2018 | 19:48
barbatos: В маске? напомнило старый анекдот, когда небольшая телекомпания США ищет неизвестного актера на роль Бен Ладена))
patrik04 24 марта 2018 | 19:52
Родченков обсуждал с ними угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и американские шаги в международной борьбе с допингом...
А Сергея Пархоменко и Карину Орлову не пригласили? По-моему они не хуже Григория Родченкова смогли бы рассказать, чем Россия опасна для США и как нужно бороться против россиян, чтобы нанести нам максимальный ущерб.
nikitin43 24 марта 2018 | 19:54
patrik04: так вот они расеяне - путен и его кооператив воров , про них и был разговор .
perche 24 марта 2018 | 20:00
pa
trik04:
Вам нанести ущерб уже невозможно. Вам уже ампутировали мозг.
alexandr_l 24 марта 2018 | 20:04
perche: Вам нанести ущерб уже невозможно. Вам уже ампутировали мозг.
Так он прекрасно обходится.
perestarok 24 марта 2018 | 20:51
barbatos: "Изменённая внешность"
Изменил стране, изменил внешность. Пора менять форму молекулярного состояния.
kinnlade 24 марта 2018 | 19:39
Уссышся!!
liquidsky__ 24 марта 2018 | 19:41
Интересно, если еще кто-нибудь в маске придет, как определять будут какой Родченков настящий?
bozk 24 марта 2018 | 19:46
liquidsky__: а кому это надо...
shicotus_live 24 марта 2018 | 19:51
liquidsky__: Интересно, если еще кто-нибудь в маске придет, как определять будут какой Родченков настящий?...
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Как как?
Ессно. в "пятиугольнике", в "Миксфацте" И эта битва соберет сотни миллионов просмотров и принесет миллиарды с продажи рекламы))
boseal 24 марта 2018 | 20:47
shicotus_live: А зачем им что-либо определять - перед народом джентльмены верят друг другу на слово).
abuvgrobu 24 марта 2018 | 19:49
Клоуна Родченкова готовят к роли очередной "сакральной жертвы". Виноваты, ясное дело, обязательно будут "коварные и злобные русские"..
milyimilyi 24 марта 2018 | 19:49
Пора уже Новичок подвозить
vezdehod 24 марта 2018 | 19:53
Всю жизнь быть в маске - Судьба его.
nikmart001 24 марта 2018 | 19:53
То есть, теперь Родченков будет работать в Америке консультантом по борьбе с коррупцией? И не где нибудь, а прямо в конгрессе.
tanber 24 марта 2018 | 19:53
Сбежались замухрышки паек отрабатывать! И вот нести ерунду! Какие то детские реплики! Ну выступил человек ну предупредил об угрозе. А вам то что?
v_o_v_a_n_1967 24 марта 2018 | 19:54
Нужно Сноудена в Думу пригласить. Хватит ему задарма русский хлеб жрать. Пусть расскажет миру о подлых американцах.
perche 24 марта 2018 | 19:56
Может ли маска спасти от новичка или полония???
У "родины" длинные руки...
mystar 24 марта 2018 | 20:36
Родченкова теперь можно рассылать с гастролями по всему миру одновременно. Надел маску вот тебе и Родченков.))))))))
lozud4eg 24 марта 2018 | 20:41
чел в депрессии, маску одел, чтобы @@ло перекошенное скрыть. пожалеть надо...
sasass 24 марта 2018 | 20:45
Неужели и пиндосы опасаются химической атаки и надевают на человека маску , будто бы эта маска может спасти человека при химатаки ...
perestarok 24 марта 2018 | 20:49
"Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США
На встрече он был в маске…"
Ничего,и он "Новичка" понюхает.