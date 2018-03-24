Z Архив новостей новости
5 24 6 2348
19:32, 24 марта 2018

Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США

Информатор ВАДА, бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США. Как отмечает издание Inside The Games, на встрече присутствовали сенаторы Бен Кардин, Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли. Родченков обсуждал с ними угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и американские шаги в международной борьбе с допингом. Родченков на встрече был в маске.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

dobro_vam_v_dom 24 марта 2018 | 19:38

Походу Родченкова тоже уже познакомили с "Новичком", а вместо него возят двойника...

barbatos 24 марта 2018 | 19:45

dobro_vam_v_dom: Изменённая внешность. Маска после изменённой внешности. "Некто" пришёл в Конгресс США и ... говорил ... Люди, это же бред сивой кобылы в состоянии похмелья ... Упс, кому я говорю ...

shicotus_live 24 марта 2018 | 19:48

barbatos: В маске? напомнило старый анекдот, когда небольшая телекомпания США ищет неизвестного актера на роль Бен Ладена))

patrik04 24 марта 2018 | 19:52

Родченков обсуждал с ними угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и американские шаги в международной борьбе с допингом...

А Сергея Пархоменко и Карину Орлову не пригласили? По-моему они не хуже Григория Родченкова смогли бы рассказать, чем Россия опасна для США и как нужно бороться против россиян, чтобы нанести нам максимальный ущерб.

nikitin43 24 марта 2018 | 19:54

patrik04: так вот они расеяне - путен и его кооператив воров , про них и был разговор .

perche 24 марта 2018 | 20:00

pa




trik04:
Вам нанести ущерб уже невозможно. Вам уже ампутировали мозг.

alexandr_l 24 марта 2018 | 20:04

perche: Вам нанести ущерб уже невозможно. Вам уже ампутировали мозг.

Так он прекрасно обходится.

perestarok 24 марта 2018 | 20:51

barbatos: "Изменённая внешность"

Изменил стране, изменил внешность. Пора менять форму молекулярного состояния.

kinnlade 24 марта 2018 | 19:39

Уссышся!!

liquidsky__ 24 марта 2018 | 19:41

Интересно, если еще кто-нибудь в маске придет, как определять будут какой Родченков настящий?

bozk 24 марта 2018 | 19:46

liquidsky__: а кому это надо...

shicotus_live 24 марта 2018 | 19:51

liquidsky__: Интересно, если еще кто-нибудь в маске придет, как определять будут какой Родченков настящий?...
___________________________________________
Как как?
Ессно. в "пятиугольнике", в "Миксфацте" И эта битва соберет сотни миллионов просмотров и принесет миллиарды с продажи рекламы))

boseal 24 марта 2018 | 20:47

shicotus_live: А зачем им что-либо определять - перед народом джентльмены верят друг другу на слово).

abuvgrobu 24 марта 2018 | 19:49

Клоуна Родченкова готовят к роли очередной "сакральной жертвы". Виноваты, ясное дело, обязательно будут "коварные и злобные русские"..

milyimilyi 24 марта 2018 | 19:49

Пора уже Новичок подвозить

vezdehod 24 марта 2018 | 19:53

Всю жизнь быть в маске - Судьба его.

nikmart001 24 марта 2018 | 19:53

То есть, теперь Родченков будет работать в Америке консультантом по борьбе с коррупцией? И не где нибудь, а прямо в конгрессе.

tanber 24 марта 2018 | 19:53

Сбежались замухрышки паек отрабатывать! И вот нести ерунду! Какие то детские реплики! Ну выступил человек ну предупредил об угрозе. А вам то что?

v_o_v_a_n_1967 24 марта 2018 | 19:54

Нужно Сноудена в Думу пригласить. Хватит ему задарма русский хлеб жрать. Пусть расскажет миру о подлых американцах.

perche 24 марта 2018 | 19:56

Может ли маска спасти от новичка или полония???
У "родины" длинные руки...

mystar 24 марта 2018 | 20:36

Родченкова теперь можно рассылать с гастролями по всему миру одновременно. Надел маску вот тебе и Родченков.))))))))

lozud4eg 24 марта 2018 | 20:41

чел в депрессии, маску одел, чтобы @@ло перекошенное скрыть. пожалеть надо...

sasass 24 марта 2018 | 20:45

Неужели и пиндосы опасаются химической атаки и надевают на человека маску , будто бы эта маска может спасти человека при химатаки ...

perestarok 24 марта 2018 | 20:49

"Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США
На встрече он был в маске…"

Ничего,и он "Новичка" понюхает.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 6230 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 7035 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 8748 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 263 6 6809 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие

5 113 6 7429
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 102 6 7680 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15907 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2825958

СЛУШАТЬ >>>

5 76 6 6231 19:07
#слушать 47:01 $скачать 10.8 МБ
Новости

Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль мог попросить у Владимира Путина разрешения вернуться на родину Экс-полковник ГРУ рассказывал об этом своему другу…

5 60 6 5260
Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие…

5 63 6 5570
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16151 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23456 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 71 6 6736 15:41
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Невыученные уроки национальной катастрофы Восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе возможны только в результате совместных (скоординированных, коллективных) действий многих политических сил и лидеров…

5 337 6 34022 20.03
Kобщество, политика, рф, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 86 6 8918 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Человек из телевизора

Ирина Петровская ведущий: Ирина Петровская телекритик, обозреватель «Новой газеты»

В этом и заключается парадокс электорального поведения. Когда виноват кто угодно, но существует некая высшая сила в прямом и переносном смысле, которая смотрит как бы со своих вершин чуть ли не из поднебесья…

5 55 6 6019 11:06
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов В Вашингтоне такую рекомендацию Дональду Трампу дал совет национальной безопасности…

5 111 6 35216
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 83 6 138590 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 191 6 28276 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 568 6 284187 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Навальный vs Собчак Навальный vs Собчак Алексей Навальный заявил, что Ксения Собчак призналась ему, что ей предлагали выдвинуться на пост президента России за деньги…

5 466 6 128705 18.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, общество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6810977
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3366705

Сегодня в эфире