Информатор ВАДА, бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США. Как отмечает издание Inside The Games, на встрече присутствовали сенаторы Бен Кардин, Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли. Родченков обсуждал с ними угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и американские шаги в международной борьбе с допингом. Родченков на встрече был в маске.