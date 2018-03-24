Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не принимают 15% российских банкоматов
Аналогичные проблемы возникают в терминалах оплаты в метро и на пригородных железнодорожных станциях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России. В ЦБ ожидают, что адаптация банковского оборудования к новым купюрам завершится к апрелю. В коммерческих банках обещают окончательно настроить свое оборудование от конца апреля до конца года.
Комментарии18
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kottigr1 24 марта 2018 | 19:40
Наверняка это американские хакеры взломали российские банкоматы и запретили принимать купюры с крымнашем.. !
i_c_e 24 марта 2018 | 19:46
kottigr1: Нет, тут ещё и китайцы, видимо — «Русский мост» и космодром тоже не принимают...
cite 24 марта 2018 | 19:46
Просто терминалы чувствуют, что крым не наш, а дальний восток скоро будет китайским.))
vinibi 24 марта 2018 | 19:49
cite: +100500!!!
vezdehod 24 марта 2018 | 19:51
В Москве я пока их не видел и в руках не держал, а если начнут предлагать, то не возьму - мне чужой Крым не нужен.
kdv75 24 марта 2018 | 19:59
vezdehod: Вам ваш Вашингтон нужнее
asi 24 марта 2018 | 19:50
Кто-нибудь вообще встречал эти горе-банкноты? В Петербурге их точно нет и в помине.
hz6691 24 марта 2018 | 19:51
asi: Как и новых купюр
kottigr1 24 марта 2018 | 20:00
asi: Сегодня мне в пункте интернет-заказов на сдачу пытались всучить 2000 банкноту... Отказался. Продавец с сожалением достал из кассы банкноты старого образца. Судя по его сожалению, всучить эту новую банкноту он пытался уже не раз..
stoned_fox 24 марта 2018 | 20:25
kottigr1: Горазд ты брехать.
ostanovka 24 марта 2018 | 19:55
Примечательно, что на рашистских "двухсотый" изображён именно Крым.
kdv75 24 марта 2018 | 20:02
Чухнулись. 85 % принимают
world_nail 24 марта 2018 | 20:04
Чот видуха у новых денег похожа на детские картинки из "Разукрашек"
ha12raz 24 марта 2018 | 20:09
Техника не чиновники......так быстро гнуться и слизывать не успевает..
avorozhev Александр Ворожев 24 марта 2018 | 20:10
Рашка начала выпускать фальшивое бабло...
stas_russkiy 24 марта 2018 | 20:19
Попалась одна такая банкнота. Отложил для коллекции, как, впервые в мире, банкнота выпущенная преступной группировкой.
ivan127_4 24 марта 2018 | 20:37
Эхо что, эстонцы захватили?
Проблемы устранены давно!
Тормоза!!!
sasass 24 марта 2018 | 20:54
Это говорит о том , что крупномасштабная денежная реформа практически невозможна в России из-за возникновения катастрофического коллапса и пробная операция это показывает ...