Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не принимают 15% российских банкоматов

Аналогичные проблемы возникают в терминалах оплаты в метро и на пригородных железнодорожных станциях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России. В ЦБ ожидают, что адаптация банковского оборудования к новым купюрам завершится к апрелю. В коммерческих банках обещают окончательно настроить свое оборудование от конца апреля до конца года.