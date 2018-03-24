Актеры МХТ отказались подписать коллективное письмо о нежелании видеть на посту худрука Сергея Женовача

По сведениям «Московского комсомольца», на сегодняшнем сборе труппы актерам предложили подписать письмо на имя президента с просьбой не присылать в МХТ варяга, а утвердить выдвиженца изнутри — популярного актёра Константина Хабенского. Вели собрание директор Юрий Кравец и ректор школы-студии МХТ Игорь Золотовицкий. Актеров, как пишет издание, возмутило, что письмо написано от имени коллектива, который ни о каком письме до этого не слышал.

В Минкульте эту информацию не комментировали. О назначении Женовача в МХТ труппе было объявлено сегодня. Сам режиссер на встрече не присутствовал.