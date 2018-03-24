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19:31, 24 марта 2018

Актеры МХТ отказались подписать коллективное письмо о нежелании видеть на посту худрука Сергея Женовача

По сведениям «Московского комсомольца», на сегодняшнем сборе труппы актерам предложили подписать письмо на имя президента с просьбой не  присылать в МХТ варяга, а утвердить выдвиженца изнутри — популярного актёра Константина Хабенского. Вели собрание директор Юрий Кравец и  ректор школы-студии МХТ Игорь Золотовицкий. Актеров, как пишет издание, возмутило, что письмо написано от имени коллектива, который ни о каком письме до этого не слышал.

В Минкульте эту информацию не комментировали. О назначении Женовача в МХТ труппе было объявлено сегодня. Сам режиссер на встрече не присутствовал.

Комментарии

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abuvgrobu 24 марта 2018 | 19:47

На самом деле речь идет о том, кто теперь будет раздавать и сам пользоваться "сладкими плюшками".. А у комедиантов на этот счет нюх ещё тот..

neburzhui2 24 марта 2018 | 19:58

Не удалось Хабенскому Собибор возглавить
:-)))))))))))))))

i_c_e 24 марта 2018 | 19:51

Мутко надо звать. Или Рагозина. Только они и смогут порядок среди этих актёров навести.

tour 24 марта 2018 | 20:01

i_c_e: Мутко надо звать.
Мутко, по сравнению с Путиным - лузер!
Посмотрите, что делает со страной и политикой Путин - это такой "крутой" порносериал, который длится уже 18 лет, и который с упоением смотрит половина страны. Путин занимаясь политической мастурбацией «орально» удовлетворяет многомиллионную армию своих поклонников. причем многие получают такое наслаждение, что готовы ради продолжения этого сериала жрать пальмовое масло вместо сыра и мясных мух вместо колбасы, лишь бы продолжалось удовлетворение их политических фантазий.

malanoff 24 марта 2018 | 19:57

Присылайте им Золдостанова. Они на всё готовы. Готовы вместе со страной всё терпеть. Лишь бы любимый был рядом.

world_nail 24 марта 2018 | 20:01

"Женовача" - по ходу, предок каку-то хню с женой сотворил - потомкам стрёмное фамилиё досталось.

eslichestno 24 марта 2018 | 20:08

На раз был уверен, что назначат Хабенского. Костя - хороший актер, и власть его привечает. Худого слова про нынешний режим не сказал, в поддержке Серебренникова, насколько помню, замечен не был. Один из близких друзей Эрнста, любимец руководителей федеральных телеканалов, гонорары ему выплачивают запредельные. Но актер еще не есть режиссер и не есть педагог, профессии все-таки разные. Поэтому назначение Женовача показалось разумным, хотя и не укладывающимся в политику Мединского и нынешнего Минкультуры. Они-то как раз должны были назначить Хабенского. Но что-то, видимо, случилось под ковром. Будем наблюдать.

peresvet73 24 марта 2018 | 20:27

Это называется - чужими руками жар загребать.

sasass 24 марта 2018 | 20:33

Вообще-то артистам зачем им варяг,а вот стране нужен хороший варяг, ибо страна уже катиться в овраг ...

ospa82 24 марта 2018 | 20:51

Забавно.
1825 год .Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Крики "Хотим Константина!". Поддержали не все. 5 повешенных несколько сот приговорены к другим мерам наказания.
2018 год. Москва. МХТ. Бумажка "Хотим Константина!" Большинство не хочет. ???????

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