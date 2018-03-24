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19:31, 24 марта 2018

Российских дипломатов, судя по всему, все-таки вышлют из США в связи с «делом Скрипаля»

Российских дипломатов, судя по всему, все-таки вышлют из США в связи с «делом Скрипаля». О готовности США к такому демаршу сообщает «Блумберг» со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и сделает это в понедельник. Речь может идти о десятках российских дипслужащих. Ранее сообщалось, что о намерении выслать российских дипломатов в понедельник объявят также около двух десятков европейских стран.

Комментарии

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podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 19:38



походу высылать будут тех, кого уже высылали, но они вернулись


dobro_vam_v_dom 24 марта 2018 | 19:40

Очередной обмен дипломатами ничего, кроме мыслей об убогости госдепа не вызывает...

patrik04 24 марта 2018 | 19:43

Ранее сообщалось, что о намерении выслать российских дипломатов в понедельник объявят также около двух десятков европейских стран...

Похоже скоро дипломаты присоединятся к юристам и экономистам, и начнут работать таксистами, кровельщиками, асфальтировщиками, поварами...

neburzhui2 24 марта 2018 | 19:49

patrik04:
Таксист Куйбышев !
:-))))))))))))))))))

kottigr1 24 марта 2018 | 19:43

dobro_vam_v_dom: Рад за российских дипломатов..
Наконец-то они вырвутся из этого тлетворного, загнивающего Ада, где вешают негров и русских и смогут обнять родные русские березки, будут дышать полной грудью сельский запах черноземья, твердой поступью мять российское бездорожье и спать в душистых луговых стогах российских полей...
Родина ждет вас, сыны !

vezdehod 24 марта 2018 | 19:48

Процесс пошёл...Перед кем 7 мая 2018 года наш царь батюшка будет проводить свою очередную "Инаугурацию"?

tariel_01 24 марта 2018 | 19:53

vezdehod:
Тупые америкосы. Они что, не понимают, что их вышлют столько же. Око за око...

avorozhev Александр Ворожев 24 марта 2018 | 20:05

tariel_01: Ну они, то не россею поедут однако...

kdv75 24 марта 2018 | 20:13

avorozhev: А чем там слаще? Если в кармане пусто.
Через месяц поедут в другую страну всё те же дипломаты.
А что вам в России не нравится?

osswam 24 марта 2018 | 20:09

tariel_01: Так им того и надо. В России они как в ссылке.

avorozhev Александр Ворожев 24 марта 2018 | 20:03

vezdehod: Ну там пригласят ына мадуру с аятолой и всех азиатско-сеэнгевских баев, китаец си наверно припрётся и с вануату какой-нибудь абориген в перьях приплывёт...

vlasta64 24 марта 2018 | 20:28

Тебя aЛюбой в перьях гораздо порядочнее тебя.vorozhev:

udavimliberala 24 марта 2018 | 20:47

avorozhev: avorozhev: маньяком расистом от вас попахивает вы утверждаете что человек китаец априори хуже человека англосакса? вот оно истинное лицо либераста - он делит человека по нации!

(комментарий скрыт)

jacknichols 24 марта 2018 | 19:41

Ссаными тряпками по всей планете.

ormanov 24 марта 2018 | 19:44

jacknichols: Очередная "яркая победа" Путина.

patrik04 24 марта 2018 | 19:47

jacknichols:

Чему ты радуешься, что США хотят нагнуть и зачморить Россию? Ты похож на опущенного пидора, который радуется что тюремные беспредельщики наезжают на того, кто не подчинился их сучьей масти.

jacknichols 24 марта 2018 | 19:49

patrik04: О, патрикеевна засучила ножками на засцаном диване..
Как говорится,, ваше мнение очень важно для нас.

patrik04 24 марта 2018 | 19:56

jacknichols:

Ты правда похож на пидараса. Ведёшь себя как опущенный пидарас, который тихо хихикает под шконкой.

jacknichols 24 марта 2018 | 19:59

patrik04: попей водички, истеричка.

patrik04 24 марта 2018 | 20:14

jacknichols:

Похихикай пидарасик.

nikitin43 24 марта 2018 | 19:50

patrik04: не надо путать несчастную и нищую расею и козлиную власть расеи ... тогда всё станет на место .

udavimliberala 24 марта 2018 | 20:50

patrik04: вот что классик про них пишет:
Русская печать и общество, не стой у них поперёк горла «правительство», разорвали бы на клоки Россию, и раздали бы эти клоки соседям даже и не за деньги, а просто за «рюмочку» похвалы. И вот отчего без решительности и колебания нужно прямо становиться на сторону «бездарного правительства», которое все-таки одно только все охраняет и оберегает.

nikolashin2017 24 марта 2018 | 20:03

jacknichols: вот так его поздравил он :
утрется пусть кремлевский дон...

ostanovka 24 марта 2018 | 19:43


В последние дни "Белые каски" неоднократно сообщали о бомбардировках, совершенных российскими самолетами в районе Идлиба.
Оппозиционный "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) также сообщает, что на Ирбин совершена атака с применением зажигательных бомб, которую нанесла российская авиация. В результате атаки мирные жители, укрывающиеся от обстрелов в убежище, "задохнулись и были сожжены",
Правозащитники обвиняют российскую авиацию в бомбардировке сирийского города Ирбин, в результате которой погибли 37 мирных жителей. Как сообщает сирийская гуманитарная организация "Белые каски" в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 23 марта, при нападении использовались напалмовые бомбы. Большинство жертв - женщины и дети, отмечают активисты

dobro_vam_v_dom 24 марта 2018 | 19:47

ostanovka: Про "Новичок" забыл написать. Его там тоже распылили ироды...

andy116k 24 марта 2018 | 19:49

ostanovka: Белые каски? Верю! Немедленно! Безоговорочно!

mystar 24 марта 2018 | 20:03

ostanovka: "Белые каски" неоднократно сообщали о бомбардировках
__________________________________________________________
Ну да террористы валят с больной головы на здоровую. И никто не верит. Даже на западе промолчали на этот бред. Вчера на Deutsche Welle тиснули было статью на эту тему. Седня ее уже нет.))))))))
И остальные западные сми молчат.
Вы девушка одна распространяете исламистскую пропаганду.

nestor199 24 марта 2018 | 20:08

ostanovka: А ядерный боезаряд ВКС РФ не использовали?

udavimliberala 24 марта 2018 | 20:56

nestor199: патроны с ядерными наконечниками вроде против укропов использовали так сказал укроп-генерал

komiccap_nkvd 24 марта 2018 | 19:43

вышлют. придут другие. мы вышлем, тоже придут другие.
напоминает обмен тысячной купюры на тысячную. она поновее

rihard 24 марта 2018 | 19:50

komiccap_nkvd: Высылают наших дипломатов в знак солидарности с Британией.Где подобные шаги от союзников России в знак поддержки?Вот и все отношения.

mikr 24 марта 2018 | 20:07

rihard: Когда заговорят союзники России, то вы все сможете это услышать и и безошибочно идентифицировать. Если успеете...

belmondo 24 марта 2018 | 20:18

mikr: Типа, боевой клич вождя вануатайцев?

seryj_wolk 24 марта 2018 | 20:16

komiccap_nkvd: Разница в том, что высланные из рфии поедут в другие страны, а высланных рфских западные страны не примут. Изгои-с!

milyimilyi 24 марта 2018 | 19:47

А как это повлияет на свалку в Волоколамске?

ostrov_ok 24 марта 2018 | 20:28

milyimilyi: А как это повлияет на свалку в Волоколамске?
положительно

abuvgrobu 24 марта 2018 | 19:53

Что общего между Россией и "объединённым Западом" в этой истории, так это то, что и мы и они стали безоговорочно верить во взаимные идиотские глупости.
Запад верит, что Россия может совершить такую глупость, как отравить Скрипалей нервно-паралитическим газом, и сделать это в самый неподходящий период, а мы верим, что Запад может совершить глупость, объявив нам за эту ничем недоказанную историю дипломатическую войну.
Единственное важное отличие в том, что Россия своих глупостей не совершает, а вот Запад - раз за разом.
Вот и сейчас, какие-то "источники" какого-то Блумберга что-то там сказали, а мы уже обсуждаем это "что-то", как свершившийся факт.

vlabumur 24 марта 2018 | 20:01

abuvgrobu: какие-то "источники" какого-то Блумберга
+++++++++++++++++++++++++++++++
А что мультики обсуждать?

mikr 24 марта 2018 | 20:02

По некоторым данным Скрипаль сожалел о своем предательстве, хотел получить право вернуться в Россию и даже собирался написать об этом письмо Путину. Но, отравление помешало этим планам. Если это так, то версия о причастности к отравлению британских (или каких-нибудь других западных) спецслужб дополнительно получает еще одну очень весомую мотивацию.

osswam 24 марта 2018 | 20:12

mikr: Ага, видители человек захотел домой и его за это надо убить. Мозги надо хоть иногда включать.

max3446 24 марта 2018 | 20:02

Глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед накануне фактически подтвердил, что в лаборатории ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ, заявил в субботу пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Эйткенхеда о строжайших мерах контроля, не позволяющих «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта».

«Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ.

Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Ника Бейли», — отметил пресс-секретарь посольства.

«Кстати, о том, что такие образцы имеются в наличии, намекнул 19 марта в интервью Жанне Немцовой на Deutsche Welle и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон», — добавил он.

Учитывая это, принимая во внимание что уже очевидно что британцы сами отравили Скрипаля, чьих дипломатов надо высылать?

goshan31 24 марта 2018 | 20:08

max3446: дёшево . Некомпетентно. Заметно...

osswam 24 марта 2018 | 20:15

max3446: В биританской лаборатории только ведётся разработка, а в России ети вещества уже давно разработаны и применяются.

max3446 24 марта 2018 | 20:32

osswam: разработка и как закономерный этап - проверка на людях, в данном случае на Скрипале

znajka 24 марта 2018 | 20:20

max3446: // уже очевидно что британцы сами отравили Скрипаля // мне лично только очевидно то враньё и передергирование российских властей уже плещет через край, а max3446 страдает от большого количества акты в голове.

yasnovilyashi 24 марта 2018 | 20:38

max3446:
Учитывая это, принимая во внимание что уже очевидно что британцы сами отравили Скрипаля, чьих дипломатов надо высылать?
++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну конечно высылать нужно российских, чтобы эти британцы или остальной Запад их не отравили. И высылать нужно в Волоколамск, там хоть и воняет, но полония и новичка точно нет.

ha12raz 24 марта 2018 | 20:04

Да куда же теперь столько шпионов девать ?
На холод их послать ?.

nestor199 24 марта 2018 | 20:10

ha12raz: А чё там с пиндосской подводной лодкой?

garykiriakos 24 марта 2018 | 20:09

Оккупантов гнать из приличных домов ссаными тряпками！

sab171 24 марта 2018 | 20:11

походу среди дипломатов назревает безработица- "друзья Оушена- все шесть, Зимбабве,Сирия,Иран,КНДР,Венесуэла,Вануату" всех работой не обеспечат, граждане таджики- звиняйте, нам своих граждан надо трудоустроить.

vlasta64 24 марта 2018 | 20:31

sab171: Пока только мы укробыдло трудоустраиваем.

cukker 24 марта 2018 | 20:19

еще порция америкашек под зад получит в Москве

ostrov_ok 24 марта 2018 | 20:31

cukker: еще порция америкашек под зад получит в Москве
и заживем... Да, суккер?

cukker 24 марта 2018 | 20:53

ostrov_ok: как же вы украинцы заживете? никаких предпосылок не видно, будете медленно загибаться

a_111111 24 марта 2018 | 20:24

Образ гоп-стоп страны. Ну а что ожидать если высокопоставленный силовик может журналиста вывести в лес... И ни то что не сесть за это, а даже выговора не получить. А депутат от ... оппозиционной партии лапает девок на рабочем месте и ничего. Я очень надеюсь что президент России не отдавал приказ убить предателя. Но из-за гоп-стоп репутации враги России используют этот повод по полной. А потом, президент не отдавал, а за Шойгу я уже не поручусь....

barssuk 24 марта 2018 | 20:26

В понедельник рашку начнут хренячить по мордасам саными тряпками все, кому не лень)))

vlasta64 24 марта 2018 | 20:26

Ой как страшно, можно вообще послов отозвать, от этого ничего не изменится, Россия окажется права как не раз бывало, Наполеон, Гитлер и другие мелкие европейцы это прочувствовали, видно пришло время для новых уроков.

yasnovilyashi 24 марта 2018 | 20:31


mikr
24 марта 2018 | 20:02

По некоторым данным Скрипаль сожалел о своем предательстве, хотел получить право вернуться в Россию и даже собирался написать об этом письмо Путину. Но, отравление помешало этим планам. Если это так, то версия о причастности к отравлению британских (или каких-нибудь других западных) спецслужб дополнительно получает еще одну очень весомую мотивацию.
+++++++++++++++++++++++++++
По некоторым данным российских контрразведывательных органов, косящий под идиота тролль под ником mikr готовится предать всю организацию Пригожина, что на ул. Савушкина 55 в г. Петербург и за это получить иммунитет от будущего преследования российских преступников по всему миру. Если это так, то тихое уничтожение этого предателя любым, в том числе самым изощрённым и мучительным образом, получает довольно весомую мотивацию. Чтобы не вызывать никаких подозрений у правозащитников предлагаю не применять талий, полоний или новичок. Лучше использовать более исторически милосердные русские методы - четвертование, колесование или дыбу.

grishakras 24 марта 2018 | 20:45

ничего удивительного

zhrv 24 марта 2018 | 20:46

Мля, с Гаити еще не высылают?

perche 24 марта 2018 | 20:49

Гонят отравителей и пропагандонов поганой метлой.

udavimliberala 24 марта 2018 | 20:59

Янкели бедолаги не могут понять что происходит, вроде вчера были авторитетами а сегодня того гляди на нож посадят

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