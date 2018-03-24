Женский пасьют на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени выиграла Кайса Мякарайнен из Финляндии
А две российские спортсменки попали в первую десятку.
В общем зачете Кубка мира у биатлонисток борьба будет идти вплоть до последнего выстрела. Это выяснилось после того, как Мякарайнен выиграла сегодня гонку преследования. И смогла опередить в тотале Анастасию Кузьмину.
Представительница Словакии была на финише пасьюта только шестой. И отстает теперь от Кайсы на 6 баллов. Так что в борьбе за Большой Хрустальный Глобус все решиться в завтрашнем масс-старте.
Порадовали сегодня и российские биатлонистки. Дарья Виролайнен финишировала на 7-м месте. Ирина Услугина стала 9-й. Став одной из немногих, кто не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Завтра тюменский этап Кубка Мира завершается гонками с масс-старта.
Комментарии2
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vise1 24 марта 2018 | 19:21
Порадовали сегодня и российские биатлонистки.
Седьмое место , уже как подарок !
:)
liquidsky__ 24 марта 2018 | 19:33
В голове у редактора новостей Эха "пасьют" )