Женский пасьют на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени выиграла Кайса Мякарайнен из Финляндии

А две российские спортсменки попали в первую десятку.

В общем зачете Кубка мира у биатлонисток борьба будет идти вплоть до последнего выстрела. Это выяснилось после того, как Мякарайнен выиграла сегодня гонку преследования. И смогла опередить в тотале Анастасию Кузьмину.

Представительница Словакии была на финише пасьюта только шестой. И отстает теперь от Кайсы на 6 баллов. Так что в борьбе за Большой Хрустальный Глобус все решиться в завтрашнем масс-старте.

Порадовали сегодня и российские биатлонистки. Дарья Виролайнен финишировала на 7-м месте. Ирина Услугина стала 9-й. Став одной из немногих, кто не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Завтра тюменский этап Кубка Мира завершается гонками с масс-старта.