Властям Финляндии не известно местонахождение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Страна получила от Испании запрос на экстрадицию политика. Между тем в самой автономии противники ареста экс-руководителя региона провели масштабные демонстрации.

Адвокат Карлеса Пучдемона утверждает, что политик готов явиться в финскую полицию и «никогда не бежал от испанского правосудия». Однако до сих пор правоохранители так и не смогли побеседовать с экс-главой Каталонии, а сам он планировал вылететь сегодня в Данию.

Тем временем в самой автономии обстановка напряженная. В ходе многотысячной демонстрации против ареста бывшего руководителя региона в стычках с полицейскими пострадало более 30 человек. Неспокойно и в парламенте: там было отменено голосование по кандидатуре главы женералитета из-за ареста одного из главных претендентов Жорди Туруля. Кроме него под стражей содержатся еще четыре политика – им предъявлено обвинение в организации восстания.

Каталония попыталась отделиться от Испании в октябре прошлого года. Однако референдум о независимости был объявлен неконституционным.