Властям Финляндии не известно местонахождение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Властям Финляндии не известно местонахождение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Страна получила от Испании запрос на экстрадицию политика. Между тем в самой автономии противники ареста экс-руководителя региона провели масштабные демонстрации.
Адвокат Карлеса Пучдемона утверждает, что политик готов явиться в финскую полицию и «никогда не бежал от испанского правосудия». Однако до сих пор правоохранители так и не смогли побеседовать с экс-главой Каталонии, а сам он планировал вылететь сегодня в Данию.
Тем временем в самой автономии обстановка напряженная. В ходе многотысячной демонстрации против ареста бывшего руководителя региона в стычках с полицейскими пострадало более 30 человек. Неспокойно и в парламенте: там было отменено голосование по кандидатуре главы женералитета из-за ареста одного из главных претендентов Жорди Туруля. Кроме него под стражей содержатся еще четыре политика – им предъявлено обвинение в организации восстания.
Каталония попыталась отделиться от Испании в октябре прошлого года. Однако референдум о независимости был объявлен неконституционным.
Комментарии12
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tks 24 марта 2018 | 19:08
Ленина не выдали в своё время, не выдадут и ПУТЧдимона.
patrik04 24 марта 2018 | 19:26
Властям Финляндии не известно местонахождение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона...
Карлес уже в Киеве, женился на Марии Максаковой и она беременная.
stas_russkiy 24 марта 2018 | 20:22
patrik04: "...уже в Киеве..."
Какое, нахрен, в Киеве? Всё дерьмо всплывает под Ростовом...
polba 24 марта 2018 | 19:27
tks: Финляндия обрела формальную государственность 6 декабря 1917 года. До 7 ноября 1917г. Финляндия была частью Российской Империи.
В какое, вы говорите, время и кому они не выдали Ленина?
post_v 24 марта 2018 | 20:06
polba:
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каталонец скрывался в шалаше, как Ильич !
но с одним преимуществом – в марте комаров нет
a_111111 24 марта 2018 | 20:33
polba: не совсем так Финляндия имела автономию, и по этой автономии правительство Финляндии не подчинялось правительству России, только царю. Именно поэтому они так легко отделились в 1917-ом. И именно поэтому они благодарны Александру II-му, а не Ленину. И на сенатской площади Хельсинки стоит памятник царю... Но Ленин прятался от финской полиции, так что тут Вы правы- поймали бы то выдали... Во время временного правительства статус Финляндии был не определен...
ura_123 24 марта 2018 | 19:11
Побежал сепаратист))))
polba 24 марта 2018 | 19:29
ura_123: Сепаратист, это вы. А Карлес, он не успел ещё.
mystar 24 марта 2018 | 19:26
Чет-то там у них в гейропе явно лагает. Полгода уже Пучдемона этого поймать не могут.)))))
То он в Бельгии то в Финляндии. Летает себе спокойно под розыском и никто его не выдает.
testmeter 24 марта 2018 | 19:26
В Ростове на Дону не пробовали искать?
piter_ug 24 марта 2018 | 19:36
//не известно местонахождение бывшего главы Каталонии//
Ищите в шалаше в Финском заливе.)
Только хорошо ищите, а то в Испании будет как с Россией - «мрак, бардак и перетак».
chapter_2 24 марта 2018 | 19:39
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, скорее всего, скрылся под покровом железного занавеса...