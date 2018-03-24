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19:03, 24 марта 2018

Властям Финляндии не известно местонахождение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Властям Финляндии не известно местонахождение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Страна получила от Испании запрос на экстрадицию политика. Между тем в самой автономии противники ареста экс-руководителя региона провели масштабные демонстрации.

Адвокат Карлеса Пучдемона утверждает, что политик готов явиться в финскую полицию и «никогда не бежал от испанского правосудия». Однако до сих пор правоохранители так и не смогли побеседовать с экс-главой Каталонии, а сам он планировал вылететь сегодня в Данию.

Тем временем в самой автономии обстановка напряженная. В ходе многотысячной демонстрации против ареста бывшего руководителя региона в стычках с полицейскими пострадало более 30 человек. Неспокойно и в парламенте: там было отменено голосование по кандидатуре главы женералитета из-за ареста одного из главных претендентов Жорди Туруля. Кроме него под стражей содержатся еще четыре политика – им предъявлено обвинение в организации восстания.

Каталония попыталась отделиться от Испании в октябре прошлого года. Однако референдум о независимости был объявлен неконституционным.

Комментарии

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tks 24 марта 2018 | 19:08

Ленина не выдали в своё время, не выдадут и ПУТЧдимона.

patrik04 24 марта 2018 | 19:26

Властям Финляндии не известно местонахождение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона...

Карлес уже в Киеве, женился на Марии Максаковой и она беременная.

stas_russkiy 24 марта 2018 | 20:22

patrik04: "...уже в Киеве..."

Какое, нахрен, в Киеве? Всё дерьмо всплывает под Ростовом...

polba 24 марта 2018 | 19:27

tks: Финляндия обрела формальную государственность 6 декабря 1917 года. До 7 ноября 1917г. Финляндия была частью Российской Империи.
В какое, вы говорите, время и кому они не выдали Ленина?

post_v 24 марта 2018 | 20:06

polba:
==========

каталонец скрывался в шалаше, как Ильич !
но с одним преимуществом – в марте комаров нет

a_111111 24 марта 2018 | 20:33

polba: не совсем так Финляндия имела автономию, и по этой автономии правительство Финляндии не подчинялось правительству России, только царю. Именно поэтому они так легко отделились в 1917-ом. И именно поэтому они благодарны Александру II-му, а не Ленину. И на сенатской площади Хельсинки стоит памятник царю... Но Ленин прятался от финской полиции, так что тут Вы правы- поймали бы то выдали... Во время временного правительства статус Финляндии был не определен...

ura_123 24 марта 2018 | 19:11

Побежал сепаратист))))

polba 24 марта 2018 | 19:29

ura_123: Сепаратист, это вы. А Карлес, он не успел ещё.

mystar 24 марта 2018 | 19:26

Чет-то там у них в гейропе явно лагает. Полгода уже Пучдемона этого поймать не могут.)))))
То он в Бельгии то в Финляндии. Летает себе спокойно под розыском и никто его не выдает.

testmeter 24 марта 2018 | 19:26

В Ростове на Дону не пробовали искать?

piter_ug 24 марта 2018 | 19:36

//не известно местонахождение бывшего главы Каталонии//

Ищите в шалаше в Финском заливе.)
Только хорошо ищите, а то в Испании будет как с Россией - «мрак, бардак и перетак».

chapter_2 24 марта 2018 | 19:39

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, скорее всего, скрылся под покровом железного занавеса...

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