Bloomberg: Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента в Солсбери

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вслед за Британией о высылке российских дипломатов могут объявить еще два десятка европейских стран.

Трамп согласился с рекомендациями своих советников. «О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник», — передает «Блумберг». Газета The Times располагает сведениями о том, что вслед за отзывом посла ЕС из Москвы, может последовать и беспрецедентная по масштабам акция по выдворению россиян в обратном направлении. Присоединиться к дипломатическому демаршу потенциально готовы, как уверяет западная пресса, могут Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия. В четверг британскому премьеру Терезе Мэй удалось убедить страны Старого света дать Москве «решительный ответ» и выслать дипломатов, замеченных в контактах со спецслужбами. Мэй тогда сказала: «Угроза со стороны России – это угроза, которая не признает границ. Предложение Мэй первой поддержала глава Литвы Даля Грибаускайте. CNN сообщил, что «скорее всего» уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявит Германия. В Вашингтоне с определенным решением еще не выступили, однако по информации Bloomberg, Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика в Соединенном Королевства.

После отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, Лондон принял решение о высылке 23 сотрудников российской димпмиссии. Вашингтон заявил о солидарности с Великобританией.