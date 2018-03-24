Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования. В текущем сезоне Кубка мира француз был на подиуме во всех гонках преследования. Ранее 29-летний Фуркад завоевал малые Хрустальные глобусы в индивидуальных и спринтерских гонках, а также досрочно в седьмой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Это является абсолютным рекордом.

Ну а у женщин малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования достался словацкой биатлонистке Анастасии Кузьминой. Этап Кубка мира в Тюмени завершится завтра.