Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования. В текущем сезоне Кубка мира француз был на подиуме во всех гонках преследования. Ранее 29-летний Фуркад завоевал малые Хрустальные глобусы в индивидуальных и спринтерских гонках, а также досрочно в седьмой раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Это является абсолютным рекордом.
Ну а у женщин малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования достался словацкой биатлонистке Анастасии Кузьминой. Этап Кубка мира в Тюмени завершится завтра.
Комментарии2
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ded64 24 марта 2018 | 18:49
А что же "подающий" надежды Шипулин??? Почему нету криков?? Мартан почки в каждой гонке. а не 1 раз в год....
romashka__ 24 марта 2018 | 18:59
Мартен Фуркад молодец.