Владимир Путин попал на обложку европейской версии журнала Time

Он изображен в образе царя с большой императорской короной на голове. Одной из главных статей номера будет материал российского журналиста Михаила Зыгаря, как Владимир Путин планирует остаться на вершине. Судя по обложке, которая размещена на сайте издания, номер выйдет 2 апреля.