Владимир Путин попал на обложку европейской версии журнала Time
Он изображен в образе царя с большой императорской короной на голове. Одной из главных статей номера будет материал российского журналиста Михаила Зыгаря, как Владимир Путин планирует остаться на вершине. Судя по обложке, которая размещена на сайте издания, номер выйдет 2 апреля.
Комментарии22
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askol2016 24 марта 2018 | 18:44
В одной руке у царя - Сармат, а в другой - Кинжал
marineru 24 марта 2018 | 18:48
askol2016: лучше пробирка вместо кинжала- аутентичнее будет
sensei54 24 марта 2018 | 18:58
marineru: Хоть и в короне, но на костылях и с протянутой рукой.
ura_123 24 марта 2018 | 18:51
askol2016: И где то недалёко "Шептун" )))
barbatos 24 марта 2018 | 18:53
askol2016: Эти ... в Европе дождутся слов Ивана Грозного ... как в том фильме ... "Хотите, чтобы я Грозным был, - так буду !!!" ... Что тогда делать будут ? Печаль они обретут великую !!!
kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:56
barbatos: чего же им бояться? отключат газ? а Миллер будет твоими почками торговать?
kottigr1 24 марта 2018 | 18:57
barbatos: Так ведь Иван Грозный вырезал в основном жителей России.. Европе то чего переживать за Путинских холопов ?
barbatos 24 марта 2018 | 19:01
kottigr1: Учи историю ... Грозный протоптал дорожку падению "великой" Польши, казакам в Париже и Жукову в Берлине ...
ansh 24 марта 2018 | 18:58
barbatos: Они - далеко. А barbatos-ы рядом. Вот они и будут печалиться. Вместе с непричастными...
idruker 24 марта 2018 | 18:59
barbatos: Грозный был грозным только для своего народа. А для европейцев был еще одним безобидным тираном-самодуром с понтами. Ну точно как нынешний Путин. Так что уже дождались
solonko 24 марта 2018 | 19:01
barbatos: А что-то хорошее сделать не пробовали? Нет? Ну, что ж, не всем же быть приличными людьми, кому надо и в роли пугала огородного выступать.
ostapbey 24 марта 2018 | 18:59
askol2016: кто кого перегнал из лидеров?
В Германии до 1936?
Или в России после 2018?
Даже!!
vaka257 24 марта 2018 | 18:44
Ну так,оно и есть .Путина гомосексуалист Жириновский короновал,гимн пел,руку целовал....
navsegda 24 марта 2018 | 18:49
Это карикатура , фотожаба
ura_123 24 марта 2018 | 18:49
А почему не в наполеоновской трёхуголке???
idruker 24 марта 2018 | 19:01
ura_123: Потому что Наполеон был полководцем, храбрецом, крупным государственным деятелем и исторической личностью, сделавшим много для своей страны и даже опосредовано для мира. Сравнивать с ним одну мелкую злобную крысу некорректно
alo0000 24 марта 2018 | 18:51
Какой царь? Мелко плаваете, европейцы! Христос и пророк Мухаммед в одном лице! Да и с Девой Марией определиться надо...
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 18:52
У ног царя будет сидеть шут навальный в колпаке с бубенчиками, а на заднем плане разместится кобылка ксюша, которую скоро введут в парламент
piter_ug 24 марта 2018 | 18:52
И надпись - его разыскивает Гаага.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:57
Царицою морскою...
solonko 24 марта 2018 | 18:58
Хвастаться, собственно, нечем. Хоть и "Time".
Картинка для журнала типа старого "Крокодила" больше бы подошла.
avatar70 24 марта 2018 | 19:00
Опять происки бандеровцев