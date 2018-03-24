Организованные группы активистов могут попасть на полигон «Ядрово» уже с сегодняшнего дня
Об этом жителям Волоколамского района заявил зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков. По его словам, жители сами определят состав таких групп, которые смогут увидеть все своими глазами, в том числе систему учета и контроля автомобилей, привозящих мусор на полигон. Чупраков уточнил, что пропускать местных жителей на полигон будут по спискам в дневное время.
Комментарии4
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jetsam 24 марта 2018 | 18:37
ну дык немцев тоже по концлагерям водили туристами.
и что это дало? ак47 скизднутый и всяких новичков...
ivfn 24 марта 2018 | 18:45
Зачем активисты пойдут туды? Может посуду собирать или банки алюминиевые. Однако.
Хотя деньги не пахнут
alo0000 24 марта 2018 | 18:53
Протест отправляют на свалку...
barbatos 24 марта 2018 | 18:58
Глупыши !!! Повесить замок на ворота полигона вовсе не означает чудесного исчезновение полигона с территории района и прекращение его внутреннего функционирования ... Как воняло, так и будет вонять, как осыпалось, так и будет осыпаться, как лился фильтрат, так и будет литься ... Но полигон-то формально будет закрыт !!! Чего вы добились !!! Строительства нового полигона в Малинках ?! Или в других местах Московской области ? Спасибо Вам за такую борьбу ...