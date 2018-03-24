Организованные группы активистов могут попасть на полигон «Ядрово» уже с сегодняшнего дня

Об этом жителям Волоколамского района заявил зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков. По его словам, жители сами определят состав таких групп, которые смогут увидеть все своими глазами, в том числе систему учета и контроля автомобилей, привозящих мусор на полигон. Чупраков уточнил, что пропускать местных жителей на полигон будут по спискам в дневное время.