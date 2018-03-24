Один предполагаемый боевик убит в Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции
Режим КТО был введен в селе Анди. Там был блокирован дом, где укрывался мужчина, предположительно связанный с ИГИЛ (группировка запрещена на территории России). Его личность установлена. Он числился в федеральном розыске. Как сообщает национальный антитеррористический комитет на месте боя найдены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор. Пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.
Комментарии5
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zolingen 24 марта 2018 | 18:35
Для убийства теперь достаточно предположения?
patrik04 24 марта 2018 | 18:46
Один предполагаемый боевик убит в Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции...
Пока "Эхо Москвы" не направит своего журналиста-расследователя в Дагестан и он на месте всё не расследует, до тех пор "эховцы" будут называть убитого "предполагаемым боевиком".
nikitin43 24 марта 2018 | 18:59
patrik04: да ладно , все силы расеи брошены на теракт в франции , на с. кавказ даже чайка и бастрык не ездят по регулярным терактам .
stoned_fox 24 марта 2018 | 18:55
zolingen:
14:56, 23 марта 2018
Напавший на супермаркет во французском городе Треб, убит
Чёт ты вчера не осуждал невинно убитого.
ura_123 24 марта 2018 | 18:57
Предполагаемый террорист... Предполагаемо связанный с игил*...
* организация со слов фельдмаршала Шойгы предположительно полностью уничтоженная.