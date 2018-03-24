Один предполагаемый боевик убит в Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции...

Режим КТО был введен в селе Анди. Там был блокирован дом, где укрывался мужчина, предположительно связанный с ИГИЛ (группировка запрещена на территории России). Его личность установлена. Он числился в федеральном розыске. Как сообщает национальный антитеррористический комитет на месте боя найдены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор. Пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.