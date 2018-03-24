Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента в Солсбери
Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента в Солсбери. По сведениям агентства «Блумберг», президент США согласился с рекомендациями своих советников скорее всего о высылке российских дипломатов будет объявлено в понедельник.
Впрочем, источники агентства опасаются, что решение Трампа не окончательное.
Добавлю, в след за Британией о высылке российских дипломатов в понедельник могут объявить еще два десятка европейских стран.
Комментарии48
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cukker 24 марта 2018 | 18:36
все в ответ на чудовищную британскую провокацию "мадам Гастрит" с бескровной рожей, тоже поедут домой
kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:42
Будите скорее Маньку и Симонянку!
patrik04 24 марта 2018 | 18:43
Впрочем, источники агентства опасаются, что решение Трампа не окончательное...
Чего они опасаются, что если все союзники Британии не последуют их примеру и не вышлют российских дипломатов, то значит они зря отравили Скрипалей?
komiccap_nkvd 24 марта 2018 | 18:49
patrik04: цель отравления американцами, Скрипаля, другая.
Северный поток 2. вот что они хотят зарубить.
patrik04 24 марта 2018 | 18:52
komiccap_nkvd:
Я тоже так думаю, никаких других целей, таких политически и финансово значимых, из-за которых можно было бы устроить такую сложную провокацию - я не вижу.
romashka__ 24 марта 2018 | 18:56
ПОРА, г-н Трамп, действоать.
patrik04 24 марта 2018 | 18:58
romashka__:
За Навального! Г-н Трамп, пора действовать! Навального - в президенты! Только бойкот!
metlag 24 марта 2018 | 19:03
patrik04: Залетели кремлины с этим убийством капитально.
не ожидали, что их ссаными тряпками вся Европа по периметру гонять будет.
А СП_2 США прикончили уже давно, без всяких Срипалей.
Просто сказали, что все кто будет в этом деле будет участвовать, попадают под американские санкции. И все. Самоубийц нет. А одна Россия стройку не потянет. Нет технологии подводного строительства. И оборудования. Это кранты.
blahovdav 24 марта 2018 | 19:04
komiccap_nkvd: цель отравления американцами, Скрипаля, другая.
Северный поток 2. вот что они хотят зарубить./// С потоком мы поняли, но вот зачем плешивый убил зрителей Норд Оста и детей Беслана?? Устрашить ополченцев?? Развязать руки и убить 200 000 мирных жителей Ичкерии???
navsegda 24 марта 2018 | 18:51
patrik04: Изоляция выгодна только Путину , в "кольце врагов " гораздо легче объяснить быдлу почему у них пустой холодильник
sibbeast 24 марта 2018 | 18:54
navsegda: только сначала, потом, когда в холодильнике будет совсем пусто (смешно что в 2018 г можно так говорить) будут искать и вешать
vbgolub 24 марта 2018 | 18:52
С международными бандитами надо поступать только так! Гнать их отовсюду.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:52
patrik04: сейчас нападут на нас сорок сороков европейских языков и отнимут у нас деревянные сортиры, ароматные свалки и ямки на дорогах!
Как жить? Так не возили фейсом ап тейбл нашу Рашу никогда, еще недавно плешивого мудачка выводили в люди на саммиты и даже за один стол с собой сажали лидеры мировых держав. Так опуститься за 4 года.
splin2 24 марта 2018 | 18:56
patrik04: Если все вышлют, то " хайли лайкли"имеются весомые доказательства участия представителей РФ в отравлении.
Означенные представители рвутся узнать подробности,(чтобы подготовить дезу), но пока безрезультатно.
cukker 24 марта 2018 | 18:54
kryymsdyk: щас Надя Савченко сделает тебе БАЦ и ударишься головкой о потолок
kryymsdyk 24 марта 2018 | 19:00
cukker: ты за Надю не переживай. Надя сейчас в стране с независимым судом, свободой прессы, разделяемостью властей и демократией. Не съедят твою Надю.
alo0000 24 марта 2018 | 18:58
kryymsdyk: Нафига они здесь нужны! Они же ничего не умеют делать! Только "представлять интересы".
canary 24 марта 2018 | 19:02
cukker: переживаете?
zemljanka 24 марта 2018 | 18:38
Только исландские футболисты заявили о возможном байкоте ЧМ 2018.
Дипломаты - туда, дипломаты - сюда.
Посол - "куда послали, туда и посол".
vlasta64 24 марта 2018 | 18:39
Да как это на мне отразится, вышлют наших, уедут их, может туда впишут кураторов Эха .
kir_pich_101 24 марта 2018 | 18:39
Хороший старт окурка на новом шестилетнем сроке.
Укрепляем сотрудничество...
Снимаем санкции...
Налаживаем контакты...
Устраняем непонимание...
tour 24 марта 2018 | 18:58
kir_pich_101: -/Хороший старт окурка на новом шестилетнем сроке. /
Вся деятельность Путина на посту президента - это сплошное балабольство, шутки, ужимки, грозное молчание, сетование на партнеров, призывы к торговле и строительству современной экономики, к дерзновенному труду за МРОТ и т. д. и т. п. Фактически, Путин занимаясь политической мастурбацией «орально» удовлетворяет многомиллионную армию своих поклонников. Что занятно, сама армия его поклонников, сторонников и соратников занимается примерно тем же самым. Это ли не истинное извращение?
В дополнение ко всему Путин время от времени целует сам себя взасос, отчего поклонники приходят в настоящий экстаз и начинают хвалиться, что никто другой так не может, поэтому Путину нет замены. И так на протяжении 18 лет. Никакое порно, никакой хентай с этим не сравнится!
needroid 24 марта 2018 | 18:39
Ну позвонил бы Путину, встретились бы, попили пивка. Зачем ставить мир на грань катастрофы?
kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:46
needroid: ты будешь пить пиво с заведомой мразью? Вот и Трам пе хочет
hunterhead 24 марта 2018 | 18:53
needroid: "Ну позвонил бы Путину, встретились бы, попили пивка. Зачем ставить мир на грань катастрофы?"
Вы имеете в виду "русский мир", needroid? Так как всему миру катастрофа от путенских пуков точно не грозит...:-D И часто вы ходите с уродами пивка попить, needroid? :-D
navsegda 24 марта 2018 | 18:53
needroid: Катастрофа ?! С чего это ) Иран столько лет жил в похожей изоляции и никакой катастрофы
hicat 24 марта 2018 | 18:40
Что то удача отвернулась от Вождя всеяруси.
Похоже никакой он уже не вождь и место его у параши, как он сам любит выражаться.
severnaj 24 марта 2018 | 18:48
hicat: Ну в России-то тот, кто у параши - тот и вождь.
nestor199 24 марта 2018 | 18:41
Так и Путин готов выслать американских дипломатов из России.
Кому хуже будет? Только получателям забугорных грантов.
sensei54 24 марта 2018 | 18:55
nestor199: Так и Путин готов выслать американских дипломатов из России.
......................................
Ну и что? Наших то высылают в знак презрения. Вас разве не волнует такое отношение к нашему государству?
nestor199 24 марта 2018 | 19:03
sensei54: Волнует? А с какого перепуга?
Государство должно волновать только одно - как к нему, государству, относятся его граждане.
nitsahon 24 марта 2018 | 18:41
приступы весеннего бешенства наших английских друзей привели к холодной дипломатической войне по всему миру...
чего хотят достичь ее инициаторы - абсолютно непонятно...
sg77g 24 марта 2018 | 18:44
Сегодня очередная годовщина бомбежек в Югославии.
Без каких либо санкций ООН на независимую страну нападает целая кодла
За 78 дней бомбардировок погибло более 2000 гражданских и 1000 военных.
- НАТО уничтожило 1026 гражданских объектов.
Полностью уничтожено:
- 7 промышленных предприятий,
- 11 электростанций
- 38 мостов
- 28 радио и ТВ-ретрансляторов,
- 470 км дорог
- 595 км железных дорог.
А агрессор конечно Россия..
navsegda 24 марта 2018 | 18:56
sg77g: Тебе дать цифру сколько в РФ за время правления Путина было закрыто предприятий и безо всяких бомбёжек , или сам погуглишь ?
echo_shar 24 марта 2018 | 18:45
ЧТо за фигня?? А где серьезные санкции, вроде отключения России от СВИФТа?
Хочется посмотреть, как наши отключат штаты и Британию от Европы.... перерезав интернет-кабели в Алтантическом океане и в проливе Ла-Манш. ))
navsegda 24 марта 2018 | 18:58
echo_shar: Я думал ты притворяешься , но ты реально дебил , сервера Майкрософт , Гугл , Рамблер и т.д всех крупнейших айти компаний находятся в штатах , это ты останешься без винды и поиска , дурень , это ты себя отрубишь от интернета ) кроме всего есть спутники
severnaj 24 марта 2018 | 18:46
Как же так....мы в недоумении. Это не способствует и так далее... Ведь он звонил, "по инициативе американской стороны" :-( Верь после этого людям.
cukker 24 марта 2018 | 18:52
severnaj: оргазм испытала, бабка? про парашу где научилась, мерзкая?
severnaj 24 марта 2018 | 18:54
cukker: Тебе привет от Симонян. Приглашает прокатиться :-))
navsegda 24 марта 2018 | 19:01
severnaj: он звонил попрщаться
valia47 24 марта 2018 | 18:47
Нормально все. Это еще цветочки. Лечение только началось.
yakutt86 24 марта 2018 | 18:49
Все переживем, главное, чтобы Украина, наш самый закадычный друг и надежный партнер, не поддалась, не последовала этому дурному поветрию.
aurelius_augustinus 24 марта 2018 | 18:49
Россиян гонят ссаными тряпками по всему миру, как прокажённых :)))
abuvgrobu 24 марта 2018 | 18:53
Вся эта британская история на руку американскому болоту - не надо придумывать свои дурацкие истории про "российское вмешательство", можно уцепиться за дурацкую британскую. Но результат будет тот же, что и с прежними историями противостояния с Россией, - Евросоюзу придется расплачиваться своими экономическими интересами ради интересов США.
navsegda 24 марта 2018 | 19:04
abuvgrobu: насмешил ,товарооборот ЕС с америкой в разы больше чем с россией
hz6691 24 марта 2018 | 19:02
Как всех высланных пристроить на Родине? Штаты МИДа и ФСБ не резиновые!
ostanovka 24 марта 2018 | 19:03
Трамп вдруг понял, что совсем не хочет ни быть отравленным чаем с полонием, ни унюхаться новичка, ни оказаться вдруг причастным к международной банде торговцев наркотой-.
canary 24 марта 2018 | 19:04
к станку их дармоедов.