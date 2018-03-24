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18:31, 24 марта 2018

Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента в Солсбери

Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента в Солсбери. По сведениям агентства «Блумберг», президент США согласился с рекомендациями своих советников скорее всего о высылке российских дипломатов будет объявлено в понедельник.

Впрочем, источники агентства опасаются, что решение Трампа не окончательное.
Добавлю, в след за Британией о высылке российских дипломатов в понедельник могут объявить еще два десятка европейских стран.

Комментарии

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cukker 24 марта 2018 | 18:36

все в ответ на чудовищную британскую провокацию "мадам Гастрит" с бескровной рожей, тоже поедут домой

kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:42

Будите скорее Маньку и Симонянку!

patrik04 24 марта 2018 | 18:43

Впрочем, источники агентства опасаются, что решение Трампа не окончательное...

Чего они опасаются, что если все союзники Британии не последуют их примеру и не вышлют российских дипломатов, то значит они зря отравили Скрипалей?

komiccap_nkvd 24 марта 2018 | 18:49

patrik04: цель отравления американцами, Скрипаля, другая.
Северный поток 2. вот что они хотят зарубить.

patrik04 24 марта 2018 | 18:52

komiccap_nkvd:

Я тоже так думаю, никаких других целей, таких политически и финансово значимых, из-за которых можно было бы устроить такую сложную провокацию - я не вижу.

romashka__ 24 марта 2018 | 18:56

ПОРА, г-н Трамп, действоать.

patrik04 24 марта 2018 | 18:58

romashka__:

За Навального! Г-н Трамп, пора действовать! Навального - в президенты! Только бойкот!

metlag 24 марта 2018 | 19:03

patrik04: Залетели кремлины с этим убийством капитально.
не ожидали, что их ссаными тряпками вся Европа по периметру гонять будет.

А СП_2 США прикончили уже давно, без всяких Срипалей.
Просто сказали, что все кто будет в этом деле будет участвовать, попадают под американские санкции. И все. Самоубийц нет. А одна Россия стройку не потянет. Нет технологии подводного строительства. И оборудования. Это кранты.

blahovdav 24 марта 2018 | 19:04

komiccap_nkvd: цель отравления американцами, Скрипаля, другая.
Северный поток 2. вот что они хотят зарубить./// С потоком мы поняли, но вот зачем плешивый убил зрителей Норд Оста и детей Беслана?? Устрашить ополченцев?? Развязать руки и убить 200 000 мирных жителей Ичкерии???

navsegda 24 марта 2018 | 18:51

patrik04: Изоляция выгодна только Путину , в "кольце врагов " гораздо легче объяснить быдлу почему у них пустой холодильник

sibbeast 24 марта 2018 | 18:54

navsegda: только сначала, потом, когда в холодильнике будет совсем пусто (смешно что в 2018 г можно так говорить) будут искать и вешать

vbgolub 24 марта 2018 | 18:52

С международными бандитами надо поступать только так! Гнать их отовсюду.

kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:52

patrik04: сейчас нападут на нас сорок сороков европейских языков и отнимут у нас деревянные сортиры, ароматные свалки и ямки на дорогах!
Как жить? Так не возили фейсом ап тейбл нашу Рашу никогда, еще недавно плешивого мудачка выводили в люди на саммиты и даже за один стол с собой сажали лидеры мировых держав. Так опуститься за 4 года.

splin2 24 марта 2018 | 18:56

patrik04: Если все вышлют, то " хайли лайкли"имеются весомые доказательства участия представителей РФ в отравлении.
Означенные представители рвутся узнать подробности,(чтобы подготовить дезу), но пока безрезультатно.

cukker 24 марта 2018 | 18:54

kryymsdyk: щас Надя Савченко сделает тебе БАЦ и ударишься головкой о потолок

kryymsdyk 24 марта 2018 | 19:00

cukker: ты за Надю не переживай. Надя сейчас в стране с независимым судом, свободой прессы, разделяемостью властей и демократией. Не съедят твою Надю.

alo0000 24 марта 2018 | 18:58

kryymsdyk: Нафига они здесь нужны! Они же ничего не умеют делать! Только "представлять интересы".

canary 24 марта 2018 | 19:02

cukker: переживаете?

zemljanka 24 марта 2018 | 18:38

Только исландские футболисты заявили о возможном байкоте ЧМ 2018.
Дипломаты - туда, дипломаты - сюда.
Посол - "куда послали, туда и посол".

vlasta64 24 марта 2018 | 18:39

Да как это на мне отразится, вышлют наших, уедут их, может туда впишут кураторов Эха .

kir_pich_101 24 марта 2018 | 18:39

Хороший старт окурка на новом шестилетнем сроке.
Укрепляем сотрудничество...
Снимаем санкции...
Налаживаем контакты...
Устраняем непонимание...

tour 24 марта 2018 | 18:58

kir_pich_101: -/Хороший старт окурка на новом шестилетнем сроке. /
Вся деятельность Путина на посту президента - это сплошное балабольство, шутки, ужимки, грозное молчание, сетование на партнеров, призывы к торговле и строительству современной экономики, к дерзновенному труду за МРОТ и т. д. и т. п. Фактически, Путин занимаясь политической мастурбацией «орально» удовлетворяет многомиллионную армию своих поклонников. Что занятно, сама армия его поклонников, сторонников и соратников занимается примерно тем же самым. Это ли не истинное извращение?
В дополнение ко всему Путин время от времени целует сам себя взасос, отчего поклонники приходят в настоящий экстаз и начинают хвалиться, что никто другой так не может, поэтому Путину нет замены. И так на протяжении 18 лет. Никакое порно, никакой хентай с этим не сравнится!

needroid 24 марта 2018 | 18:39

Ну позвонил бы Путину, встретились бы, попили пивка. Зачем ставить мир на грань катастрофы?

kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:46

needroid: ты будешь пить пиво с заведомой мразью? Вот и Трам пе хочет

hunterhead 24 марта 2018 | 18:53

needroid: "Ну позвонил бы Путину, встретились бы, попили пивка. Зачем ставить мир на грань катастрофы?"

Вы имеете в виду "русский мир", needroid? Так как всему миру катастрофа от путенских пуков точно не грозит...:-D И часто вы ходите с уродами пивка попить, needroid? :-D

navsegda 24 марта 2018 | 18:53

needroid: Катастрофа ?! С чего это ) Иран столько лет жил в похожей изоляции и никакой катастрофы

hicat 24 марта 2018 | 18:40

Что то удача отвернулась от Вождя всеяруси.
Похоже никакой он уже не вождь и место его у параши, как он сам любит выражаться.

severnaj 24 марта 2018 | 18:48

hicat: Ну в России-то тот, кто у параши - тот и вождь.

nestor199 24 марта 2018 | 18:41

Так и Путин готов выслать американских дипломатов из России.
Кому хуже будет? Только получателям забугорных грантов.

sensei54 24 марта 2018 | 18:55

nestor199: Так и Путин готов выслать американских дипломатов из России.
......................................
Ну и что? Наших то высылают в знак презрения. Вас разве не волнует такое отношение к нашему государству?

nestor199 24 марта 2018 | 19:03

sensei54: Волнует? А с какого перепуга?
Государство должно волновать только одно - как к нему, государству, относятся его граждане.

nitsahon 24 марта 2018 | 18:41

приступы весеннего бешенства наших английских друзей привели к холодной дипломатической войне по всему миру...
чего хотят достичь ее инициаторы - абсолютно непонятно...

sg77g 24 марта 2018 | 18:44

Сегодня очередная годовщина бомбежек в Югославии.
Без каких либо санкций ООН на независимую страну нападает целая кодла
За 78 дней бомбардировок погибло более 2000 гражданских и 1000 военных.
- НАТО уничтожило 1026 гражданских объектов.
Полностью уничтожено:
- 7 промышленных предприятий,
- 11 электростанций
- 38 мостов
- 28 радио и ТВ-ретрансляторов,
- 470 км дорог
- 595 км железных дорог.

А агрессор конечно Россия..

navsegda 24 марта 2018 | 18:56

sg77g: Тебе дать цифру сколько в РФ за время правления Путина было закрыто предприятий и безо всяких бомбёжек , или сам погуглишь ?

echo_shar 24 марта 2018 | 18:45

ЧТо за фигня?? А где серьезные санкции, вроде отключения России от СВИФТа?
Хочется посмотреть, как наши отключат штаты и Британию от Европы.... перерезав интернет-кабели в Алтантическом океане и в проливе Ла-Манш. ))

navsegda 24 марта 2018 | 18:58

echo_shar: Я думал ты притворяешься , но ты реально дебил , сервера Майкрософт , Гугл , Рамблер и т.д всех крупнейших айти компаний находятся в штатах , это ты останешься без винды и поиска , дурень , это ты себя отрубишь от интернета ) кроме всего есть спутники

severnaj 24 марта 2018 | 18:46

Как же так....мы в недоумении. Это не способствует и так далее... Ведь он звонил, "по инициативе американской стороны" :-( Верь после этого людям.

cukker 24 марта 2018 | 18:52

severnaj: оргазм испытала, бабка? про парашу где научилась, мерзкая?

severnaj 24 марта 2018 | 18:54

cukker: Тебе привет от Симонян. Приглашает прокатиться :-))

navsegda 24 марта 2018 | 19:01

severnaj: он звонил попрщаться

valia47 24 марта 2018 | 18:47

Нормально все. Это еще цветочки. Лечение только началось.

yakutt86 24 марта 2018 | 18:49

Все переживем, главное, чтобы Украина, наш самый закадычный друг и надежный партнер, не поддалась, не последовала этому дурному поветрию.

aurelius_augustinus 24 марта 2018 | 18:49

Россиян гонят ссаными тряпками по всему миру, как прокажённых :)))

abuvgrobu 24 марта 2018 | 18:53

Вся эта британская история на руку американскому болоту - не надо придумывать свои дурацкие истории про "российское вмешательство", можно уцепиться за дурацкую британскую. Но результат будет тот же, что и с прежними историями противостояния с Россией, - Евросоюзу придется расплачиваться своими экономическими интересами ради интересов США.

navsegda 24 марта 2018 | 19:04

abuvgrobu: насмешил ,товарооборот ЕС с америкой в разы больше чем с россией

hz6691 24 марта 2018 | 19:02

Как всех высланных пристроить на Родине? Штаты МИДа и ФСБ не резиновые!

ostanovka 24 марта 2018 | 19:03

Трамп вдруг понял, что совсем не хочет ни быть отравленным чаем с полонием, ни унюхаться новичка, ни оказаться вдруг причастным к международной банде торговцев наркотой-.

canary 24 марта 2018 | 19:04

к станку их дармоедов.

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