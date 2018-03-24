Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента в Солсбери. По сведениям агентства «Блумберг», президент США согласился с рекомендациями своих советников скорее всего о высылке российских дипломатов будет объявлено в понедельник.

Впрочем, источники агентства опасаются, что решение Трампа не окончательное.

Добавлю, в след за Британией о высылке российских дипломатов в понедельник могут объявить еще два десятка европейских стран.