Илья Яшин обвинил СМИ в травле из-за предстоящих выборов мэра
Оппозиционный политик Илья Яшин обвинил СМИ в травле из-за предстоящих выборов мэра. По его словам, вслед за Life.ru к кампании подключились телеканал НТВ и ТВЦ. Ранее эти СМИ рассказали, что ранее Яшин сдал свою 84-летнюю бабушку в дом престарелых в Красногорске, где она содержится в якобы плохих условиях.
В интервью «Эху Москвы» сам Яшин сказал, что власть готова использовать любые средства в кампании по его дискредитации. «Это не просто разовые вбросы, а полноценная информационная кампания. После того как подключилось телевидение, после того, как была массово проплачена реклама в социальных сетях этих постов и текстов, я полагаю, важным моментом является участие в этой кампании телеканала ТВЦ, который контролирует мэрия Москвы. Это свидетельствует явно о заказчиках данной кампании, которых стоит искать в мэрии», — сказал он.
Сам Яшин считает, что заказчики этой кампании – мэрия Москвы.
Комментарии14
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vaka257 24 марта 2018 | 18:09
Илье надо подать на подонков-журналюг в суд...
tttyyy 24 марта 2018 | 18:15
vaka257: оттяпал квартиру у бабульки и загнал её в дешёвенькую богадельню, под предлогом того, что у неё с головой якобы не в порядке, а бабушка вполне при здравом уме и относительно на своих ногах, теперь эту квартиру скорее всего сдаёт, сучонок и мразь этот Яшин.
patrik04 24 марта 2018 | 18:21
Илья Яшин обвинил СМИ в травле из-за предстоящих выборов мэра...
Приказ мочить Илью Яшина мог отдать только один человек в стране и все прекрасно знают имя этого человека - это президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович.
max3446 24 марта 2018 | 18:11
А причем тут пустое место Яшин к перевыборам Собянина? Я бы врачам соответствующего профиля проверил его мозг, если таковой у этого персонажа есть, ибо ест признаки мании величия
bonhoeffer 24 марта 2018 | 18:22
max3446:
Навальный ведь набрал на прошлых выборах мэра почти 30%, теперь пусть Яшин постарается.
cockeyed 24 марта 2018 | 18:13
Не издох ещё Яшка от травли путинской? Рожа наеденная, что в рамку не влазет!
barbatos 24 марта 2018 | 18:18
Илюша, ответь прямо, да или нет, так сдал бабку в дом престарелых или не сдал ? Чего тут сложного ...
ura_123 24 марта 2018 | 19:06
barbatos: Смотри НТВ,РЕН и рт и там тебе всё расскажут!
Причём даже объяснят что этот дом престарелых довёл до "ручки" Навальный,Обама,Меркель или даже сам Яшин))))
leomosk16 24 марта 2018 | 18:20
////Илья Яшин обвинил СМИ в травле из-за предстоящих выборов мэра...////
А что, этот клоун-мелкий провокатор таки в мэры собрался?
Во веселуха будет.... Надо попкорном запастись...
shlevet 24 марта 2018 | 18:21
//... власть готова использовать любые средства по его дискредитации...//
Господи, а его можно дискредитировать ещё больше, чем он есть?
cukker 24 марта 2018 | 18:23
травля налицо- это факт
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 18:33
После провала яблока и собчак, на выборах дегенерату-недомерку яшину нечего ловить на выборах :)
zolingen 24 марта 2018 | 18:45
liberal_vulgaris: не, ну между Яшиным и собчак , лучше Яшин. Хотя если про бабушку верно, то лучше Яшин
zolingen 24 марта 2018 | 18:42
Илья, про бабушку без сиделки, это ложь? Хочется понять перед выборами.