Оппозиционный политик Илья Яшин обвинил СМИ в травле из-за предстоящих выборов мэра. По его словам, вслед за Life.ru к кампании подключились телеканал НТВ и ТВЦ. Ранее эти СМИ рассказали, что ранее Яшин сдал свою 84-летнюю бабушку в дом престарелых в Красногорске, где она содержится в якобы плохих условиях.

В интервью «Эху Москвы» сам Яшин сказал, что власть готова использовать любые средства в кампании по его дискредитации. «Это не просто разовые вбросы, а полноценная информационная кампания. После того как подключилось телевидение, после того, как была массово проплачена реклама в социальных сетях этих постов и текстов, я полагаю, важным моментом является участие в этой кампании телеканала ТВЦ, который контролирует мэрия Москвы. Это свидетельствует явно о заказчиках данной кампании, которых стоит искать в мэрии», — сказал он.

Сам Яшин считает, что заказчики этой кампании – мэрия Москвы.