Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Волков был признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. Он также опубликовал ссылку на прямую трансляцию митинга с призывами прийти на несогласованный митинг.

В интервью «Эху Москвы» Волков считает, что административные аресты никак не повлияют на деятельность штаба, работа будет вестись по-прежнему. «Чувствую себя прекрасно. За прошедший год это пятый арест, суммарно я провел в спецприемниках 95 суток. Это не очень приятно, но, к сожалению, таковы реалии настоящей политической деятельности сегодня в России», — сказал он.