Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста
Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Волков был признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. Он также опубликовал ссылку на прямую трансляцию митинга с призывами прийти на несогласованный митинг.
В интервью «Эху Москвы» Волков считает, что административные аресты никак не повлияют на деятельность штаба, работа будет вестись по-прежнему. «Чувствую себя прекрасно. За прошедший год это пятый арест, суммарно я провел в спецприемниках 95 суток. Это не очень приятно, но, к сожалению, таковы реалии настоящей политической деятельности сегодня в России», — сказал он.
Комментарии12
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post_v 24 марта 2018 | 18:07
Очень интересен вопрос о судьбах прокуроров, судей, жандармов и тюремщиков в разных странах:
- во Франции после 1789
- в бывшей Российской империи после 1917
- в Германии после 1945
Кстати, господин Волков может огласить весь список судей, которые отправляли за решетку его самого и его коллег?
Чем эти судьи еще успели ославиться?
patrik04 24 марта 2018 | 18:18
Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста...
Лёня Волков был тщательно выбрит, в чистой одежде, напомажен, от него пахло молодым барашком и имеретинским вином?
vaka257 24 марта 2018 | 18:28
patrik04: Да ты поэт местами.Такой талант пропадает в твоих анальных коментах...
patrik04 24 марта 2018 | 18:31
vaka257:
Анальных или лобковых?
vaka257 24 марта 2018 | 18:11
Терпения Леониду и снова в бой за новую,свободную,демократическую Россию...Успехов в борьбе с нарождающимся фашизмом...
cockeyed 24 марта 2018 | 18:18
vaka257: Не доживёшь ты бабка до счастливых времён - съест тебя Пукин на обед, а косточки твои пустит на корм собакам!!!
cockeyed 24 марта 2018 | 18:16
Теперь Лёнька с выколотым чёртом с лопатой на попе! Эх петушочек Лёнечка, козлёночек ты наш!!!!!
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 18:16
Скоро навальный его обратно отправит. Малолетним быдланам нужен герой-страдалец :)
max3446 24 марта 2018 | 18:18
Шок, сенсация, максимальный репост! Пустое место Яшин, имея деньги на дорогие костюмы, часы и прочее, родную бабушку сплавил в дом престарелых! Просто уму не постижимо! Он запятнал имя депутата, поэтому мы, вся цивилизованная часть России приказываем ему немедленно сдать депутатский мандат и навсегда уйти из политики!
nestor199 24 марта 2018 | 18:28
max3446: Да пусть заберет бабушку в её квартиру, а для ухода за ней наймет сиделку.
kukrynx 24 марта 2018 | 18:36
nestor199: В прошлом страна советов,
а в нынешнем страна идиотов.
kukrynx 24 марта 2018 | 18:39
max3446: Жене своей приказывай.
Идиот не пуганный.