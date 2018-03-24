"Сегодня жители Волоколамска снова вышли к городской администрации на акцию протеста против свалки «Ядрово»"

В протестной акции, по оценкам «Дождя», приняли участие около двух тысяч человек. Как заявила «Эху Москвы» председатель совета по правам человека при губернаторе московской области Марина Юденич, в Волоколамске будет создана общественная группа контроля над мусорным полигоном.

Ранее сообщалось, что для рекультивации полигона будут привлечены голландские специалисты. Сегодня же жителям района рассказали о других конкретных мерах по решению проблем, связанных со свалкой. Объём мусора, который свозится на свалку близ Волоколамска, будет сокращён, обещает руководство правительства Подмосковья. Новому главе Волоколамского района Андрею Вихареву поручили решить проблему несанкционированных свалок на обочинах дорог и в лесу.

Свалка близ Волоколамска в нынешнем виде доживает последние недели. Она продолжит работу. Но это будет современный полигон, уверяет зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Новый участок свалки откроют 14 апреля, сообщил он ТАСС. Туда будут пропускать только 80 мусоровозов в день. Примерно втрое меньше нынешнего количества. Мусор, который раньше свозили на ЯдрОво, перенаправят на другие подмосковные свалки, пообещал Чупраков. Поскольку ввоз бытовых отходов сократится нужно следить чтобы мусор не сваливали на обочины дорог и в лесу. Такую задачу подмосковное правительство ставит новому главе Волоколамского района Вихареву. Он должен проработать меры вместе с полицейскими и не допустить появления несанкционированных свалок в районе и близлежащих территориях. Старую часть Ядрово подмосковные власти обещают полностью закрыть для приёма отходов 13 апреля. Там возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Все эти недели в районе свалки будут распылять специальный реагент и с его помощью устранять неприятный запах. Новый сегмент свалки будет работать как минимум до 2030-го года.

Сегодня же стало известно, что в Волоколамском районе будет проведена масштабная диспансеризация как детей, так и взрослых.