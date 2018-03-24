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Эксклюзив Эха 18:01, 24 марта 2018

Сегодня жители Волоколамска снова вышли к городской администрации на акцию протеста против свалки «Ядрово»

В протестной акции, по оценкам «Дождя», приняли участие около двух тысяч человек. Как заявила «Эху Москвы» председатель совета по правам человека при губернаторе московской области Марина Юденич, в Волоколамске будет создана общественная группа контроля над мусорным полигоном.

Ранее сообщалось, что для рекультивации полигона будут привлечены голландские специалисты. Сегодня же жителям района рассказали о других конкретных мерах по решению проблем, связанных со свалкой. Объём мусора, который свозится на свалку близ Волоколамска, будет сокращён, обещает руководство правительства Подмосковья. Новому главе Волоколамского района Андрею Вихареву поручили решить проблему несанкционированных свалок на обочинах дорог и в лесу.

Свалка близ Волоколамска в нынешнем виде доживает последние недели. Она продолжит работу. Но это будет современный полигон, уверяет зампред правительства Московской области Александр Чупраков. Новый участок свалки откроют 14 апреля, сообщил он ТАСС. Туда будут пропускать только 80 мусоровозов в день. Примерно втрое меньше нынешнего количества. Мусор, который раньше свозили на ЯдрОво, перенаправят на другие подмосковные свалки, пообещал Чупраков. Поскольку ввоз бытовых отходов сократится нужно следить чтобы мусор не сваливали на обочины дорог и в лесу. Такую задачу подмосковное правительство ставит новому главе Волоколамского района Вихареву. Он должен проработать меры вместе с полицейскими и не допустить появления несанкционированных свалок в районе и близлежащих территориях. Старую часть Ядрово подмосковные власти обещают полностью закрыть для приёма отходов 13 апреля. Там возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. Все эти недели в районе свалки будут распылять специальный реагент и с его помощью устранять неприятный запах. Новый сегмент свалки будет работать как минимум до 2030-го года.

Сегодня же стало известно, что в Волоколамском районе будет проведена масштабная диспансеризация как детей, так и взрослых.

Комментарии

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sensei54 24 марта 2018 | 18:07

для рекультивации полигона будут привлечены голландские специалисты.
...........................................
Зачем? Показывал же нам Великий бомбардир-фейерверкер лазерную пушку. Вот и решение вопроса.

patrik04 24 марта 2018 | 18:15

Марина Юденич: в Волоколамске будет создана общественная группа контроля над мусорным полигоном...

Марина Юденич - засланный казачок, успокаивает народ и портит жидобандеровцам всю малину.

ansh 24 марта 2018 | 18:24

patrik04: Скоро эту группу объявят агентами госдепа, МИ-6, МОССАД, ЦРУ... если мало будет, то и Маринку пристегнут - запишут в командиры ДРГ буржуинов...

pusto1 24 марта 2018 | 18:26

patrik04: Патрик, на этой неделе в Клине четыре тысячи человек выходило на митинг. Если так дальше пойдет, то и специалистов вызывать не придется

patrik04 24 марта 2018 | 18:33

pusto1:

Грузинских снайперов с майдана?

clingerwinger 24 марта 2018 | 18:08

Короче порешали так - будем завозить мусор все равно, но немного меньше (просто плотнее набьют грузовики), вонять будет чуть чуть слабже, а пока суть да дело будем брызгать дезодорантами.

perestarok 24 марта 2018 | 18:28

clingerwinger: "Короче порешали так - будем завозить мусор все равно, но немного меньше (просто плотнее набьют грузовики), вонять будет чуть чуть слабже, а пока суть да дело будем брызгать дезодорантами."

Помнится, что когда не было Путина, в стране не было ни одной свалки. Это всё Путин виноват.

kir_pich_101 24 марта 2018 | 18:09

Значит ждём народных волнений в другом городе...

sensei54 24 марта 2018 | 18:29

kir_pich_101: Полигон "Новоселки" - воняет в радиусе до 15 км в зависимости от погоды.
От полигона, в трёх километрах - Левашово. Население под 5 тыс, плюс военный аэродром - полк ВТА сидит.
И тишина.

jetsam 24 марта 2018 | 18:13

проблему мусорной свалки не могут решить годами.
чё тогда киздить о ядрённом двигателе....
дубинка + лучина - вот эти два гербовых орла должны быть...

oksana63 24 марта 2018 | 18:13

Господи, Юденич правами человека при губернаторе занялась. Пустая и злобная болтушка.

shlevet 24 марта 2018 | 18:18

Проблема системная

good_dobrai 24 марта 2018 | 18:22

Интересное интервью раздает мама прославившейся девочки Тани из Волоколамска, которая показала губернатору знак "кранты". Сейчас мама Тани активно раздает интервью, в которых говорит разное. К примеру, что жалеет, что панфиловцы защищали Москву. "Лучше бы немцы ее сожгли".

andy66 24 марта 2018 | 18:23

все думали, что бомбить будут Воронеж, но вмешался Волоколамск ))

(комментарий скрыт)

perestarok 24 марта 2018 | 18:25

"Сегодня жители Волоколамска снова вышли к городской администрации на акцию протеста против свалки «Ядрово»"

Я не понимаю такого равнодушия и бесчеловечности наших чиновников. Уже полдня, как могли придти, скатать свалку в рулон и унести с собой.

kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:29

perestarok: действительно, охамел народишко. Воздуху требует...

perestarok 24 марта 2018 | 18:35

kryymsdyk: "действительно, охамел народишко. Воздуху требует..."

Вот если бы Путина не выбрали, то свалок уже бы не было.

kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:47

perestarok: ты прав, гнида старая)))

vasya_von_smetankin 24 марта 2018 | 18:30

Это будет "современный полигон" с современными газами!
Novichok - наш выбор!

cukker 24 марта 2018 | 18:30

надо Москву сокращать и свалок хватит. Собянин всю Россию в Москву перевезет

vgeniy 24 марта 2018 | 18:38

"Как заявила «Эху Москвы» председатель совета по правам человека при губернаторе московской области Марина Юденич, в Волоколамске будет создана общественная группа контроля над мусорным полигоном."
Молодцы власти! Опять оседлали протест простого люда! Действуют в строгом соответствии с инструкциями КГБ и КПСС. Если не можешь предотвратить или локлизовать бунт черни, то надо возглавить его (этот бунт), чтобы контролировать и направить его по нужному руслу, и в нужном направлении!!!

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