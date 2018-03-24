Сергей Скрипаль незадолго до отравления в Солсбери просил Владимира Путина разрешить ему вернуться в Россию. О письме Скрипаля президенту рассказал школьный друг бывшего разведчика Владимир Тимошков. В интервью ВВС он рассказал, что Скрипаль просил Путина о помиловании. Впрочем, в Кремле информацию о письме Скрипаля не подтвердили. «Это не так», — заявил РИА «Новости» Дмитрий Песков.