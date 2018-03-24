Сергей Скрипаль незадолго до отравления в Солсбери просил Владимира Путина разрешить ему вернуться в Россию
Сергей Скрипаль незадолго до отравления в Солсбери просил Владимира Путина разрешить ему вернуться в Россию. О письме Скрипаля президенту рассказал школьный друг бывшего разведчика Владимир Тимошков. В интервью ВВС он рассказал, что Скрипаль просил Путина о помиловании. Впрочем, в Кремле информацию о письме Скрипаля не подтвердили. «Это не так», — заявил РИА «Новости» Дмитрий Песков.
Комментарии68
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vaka257 24 марта 2018 | 17:38
То Березовский,то Скрипаль ,как убит ,то непременно обязательно просился к родным берёзкам...Мутно как-то всё...
nikitin43 24 марта 2018 | 17:40
vaka257: они вдвоём с распятым мальчиком в костюме путена просились на родину.
patrik04 24 марта 2018 | 17:46
Сергей Скрипаль незадолго до отравления в Солсбери просил Владимира Путина разрешить ему вернуться в Россию...
Почувствовал наверное старый иуда, что Тереза Мэй и Борис Джонсон решили сделать из него и Юлии сакральные жертвы, чтобы обвинить в их смертях россиян, как немцы обвинили поляков в нападении на радиостанцию в Гляйвице, и начать крестовый поход против России.
na555 24 марта 2018 | 17:51
patrik04: Сакральные жертва природы это ты.
suren_111 24 марта 2018 | 17:53
na555:
Британцы за всю историю, и мухи не обидели. А человека для них отравить, это вообще из ряда вон выходящий случай.
shlevet 24 марта 2018 | 18:06
suren_111: //Британцы за всю историю, и мухи не обидели....//
С 1641 по 1652 гг. англичане убили более 500 тысяч ирландцев и ещё 300 тысяч продали в рабство. Только за это десятилетие население Ирландии сократилось с 1500 тыс. до 600 тыс. человек. Семьи разделяли, так как англичане не разрешали ирландским мужчинам брать с собой в Америку жён и детей. Это сделало население, состоящее из бездомных женщин и детей, беспомощным. Но и их англичане продавали через работорговые аукционы.
В течение 1650-х более 100 тыс. ирландских детей 10-14 лет были отобраны у родителей и проданы в рабство в Вест-Индию, Вирджинию и Новую Англию. За это же десятилетие 52 тыс. ирландских мужчин и женщин были проданы в Барбадос и Вирджинию. Ещё 30 тысяч ирландцев были проданы с аукционов в другие места. В 1656 году Кромвель приказал отправить на Ямайку 2000 ирландских детей и продать их в рабство английским конкистадорам
kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:07
shlevet: русские так же поступали с крепостными
suren_111 24 марта 2018 | 18:41
kryymsdyk:
Так поступали, что крепостные после отмены крепостного права ника не желали уходить от бар. Это потому что баре как к своим детям относились к крепостным.
ura_123 24 марта 2018 | 18:27
shlevet: Ты ещё походы викингов вспомни))))
Кстати,а чё это была на Руси забава,сажать на кол?
suren_111 24 марта 2018 | 18:39
shlevet:
Эти все ваши ирландцы, индейцы и индийцы никак не желали принимать британский мир и демократию...Вот и поплатились, сами виноваты. Японцы тоже не желали, пока англосаксы не сбросили на них пару атомных бомб. Теперь японцы как миленькие ходят стройными демократическими рядами.
dft 24 марта 2018 | 17:54
na555: скорее фатальная ошибка
liquidsky__ 24 марта 2018 | 18:02
Да уж, выродки с Темзы такого не прощают. Теперь ясно, что сами и завалили. Недаром об ответных мерах объявили еще ДО начала расследования.
vilingrad 24 марта 2018 | 18:09
liquidsky__: Поверишь чекистам- поверишь всему. Теперь давайте утку, что Скрипаль, в раскаянии, на кухне сварил новичка, нюхнул... чтобы родной конторе было что свалить на британцев:)
blahovdav 24 марта 2018 | 18:15
patrik04: Почувствовал наверное старый иуда, что Тереза Мэй и Борис Джонсон решили сделать из него и Юлии сакральные жертвы, /// Патька а тебе нравятся молоденькие иудские свинки типа поклонской?? Ей бы нужно опасаться, как бы плешивая крыс не выбрал ее в сакральные жертвы, дабы обвинить укрофашистов в нацистском терроре??
andreyfilippov 24 марта 2018 | 18:20
patrik04: Патрик, ну зачем Терезе Мэй и Борису Джонсону было участвовать в предвыборной кампании Путина? Зачем бы они стали повышать явку и голоса за Путина?
Неужели их тоже взломали тролли Пригожина - личного сутенера Путина?
suren_111 24 марта 2018 | 18:34
andreyfilippov:
Тереза сама в недоумении, зачем Путину травить Скрипаля перед выборами?
Но увы, существует большая вероятность что отравил Скрипаля Путин. А отравил потому, что в отличии от Мэй, прекрасно знает свой кровожадный русский народ. И чем больше Путин траванет Скрипалей, тем больше этого генетического мусора проголосует за Путина.
andreyfilippov 24 марта 2018 | 19:00
suren_111: > Тереза сама в недоумении, зачем Путину травить Скрипаля перед выборами?
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Я думаю, даже Мэй понимает, зачем это Путину - для своего электората. Ведь это тот же клоун, который и на американском Апаче бомбил сирийских террористов в Афганистане, и хвалился средневековыми мультиками про подвешенный к советскому самолету Искандер, названный им "супер-пупер-выпер-гиперзвуковой ракетой". Ясно же, что это не на внешний мир расчитано.
Хотя я более склонен относить отравление к несогласованности действий разных подразделений "силовиков", чем к такому тонкому плану. Несогласованные действия - они и в США случаются, как в 2001 году.
"Глупость", а не "злой умысел".
sofist22 24 марта 2018 | 18:35
patrik04: А Вы, патрик всё-таки большой пройдоха! Знаете наверняка, что в Кремле эту новость не подтверждают, но всем своим нутром точно определяете направление ветра.
suren_111 24 марта 2018 | 17:48
nikitin43:
А ведь каким ценным источником смог стать Скрипаль, и много чего рассказать секретного о британских спецслужбах, но безумный Путин решил ликвидировать этот ценный экземпляр.
suren_111 24 марта 2018 | 17:42
vaka257:
Получается Путин не захотел кормить иждивенца, который не захотел кончать жизнь под забором и траванул этого мерзавца.
tchizik 24 марта 2018 | 17:44
vaka257: очень мутно
suren_111 24 марта 2018 | 17:51
tchizik:
Ничего мутного. Просто в российских спецслужбах работают круглые идиоты, которые не понимают какие ценные сведения о британцах мог сообщить Скрипаль. Мочат всех подряд. Причем не тихо-мирно, а непременно, чтобы скандал создать. То полонием, то новичком-дурачком.
suren_111 24 марта 2018 | 17:45
vaka257:
То Березовский,то Скрипаль ,как убит ,то непременно обязательно просился к родным берёзкам...
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Жмот ваш Путин, не желает кормить своих соотечественников, вот и травит. А ведь Скрипаль мог сообщить много ценных сведений про британские спецслужбы. Да совсем ума лишились чекисты, Убили курицу несущую золотые яйца.
pusto1 24 марта 2018 | 18:21
Очередной привет из России с любовью
akrayzler 24 марта 2018 | 18:47
vaka257: Пурга усиливается.
shlevet 24 марта 2018 | 17:41
Скрипаль чувствовал, что на острове он станет разменной политической пешкой
nanaryfive 24 марта 2018 | 17:46
О письме Скрипаля президенту рассказал школьный друг бывшего разведчика Владимир Тимошков. В интервью ВВС он рассказал, что Скрипаль просил Путина о помиловании. Впрочем, в Кремле информацию о письме Скрипаля не подтвердили.
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А ещё Путин ему написал в ответном письме что отравит. Честно!
post_v 24 марта 2018 | 18:11
nanaryfive:
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школьный друг Владимир Тимошков - это, случайно, не коллега диспетчера Карлоса?
sokal123 24 марта 2018 | 17:48
не верю.
suren_111 24 марта 2018 | 17:56
sokal123:
Станиславский?
Да никто не верит, что Путин перед выборами отравил Скрипаля, чтобы выставить британцев идиотами.
Но мы же все знаем о хитрости и коварстве этих тупых русских чекистов.
vaka257 24 марта 2018 | 18:01
suren_111: Путин очень любит "Щит и меч"...Так вот, так там поступили со старшим Шварцкопфом,который просил советского гражданства и был убит эсэсовцами...А в конторе знают ,что Путин любит это произведение...
post_v 24 марта 2018 | 18:28
vaka257:
=============
одно уточнение - Рудольфа Шварцкопфа убили сотрудники гестапо
vaka257 24 марта 2018 | 18:30
post_v: Все гестаповцы состояли в СС...
post_v 24 марта 2018 | 18:45
vaka257:
...Все гестаповцы состояли в СС...
================================
читайте материалы Нюрнбергского процесса.
Хотя бы то, что издано на русском языке
suren_111 24 марта 2018 | 18:51
vaka257:
Так и я ж говорю. Путин просто идиот, как и все российские спецслужбы. Поэтому британцы и в недоумении. Логика в действиях Путина отсутствует... Но я еще думаю, что и мозги у Путина высохли, если такие вообще были.
pedro_juares 24 марта 2018 | 17:49
что-то я где-то такое слышал уже..
sutara 24 марта 2018 | 17:49
вранье!
socialism 24 марта 2018 | 17:50
Скрипаль как и Березовский решил вернуться в Россию, но был убит британскими спецслужбами с которыми сотрудничал. Разве они могли допустить, что бы он выдал русским то, что знает? Убили и ещё устроили провокацию против России, которой убивать этого Скрипаля было абсолютно не нужно и бессмысленно.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:08
socialism: И Рродина щедро травила меня...
vilingrad 24 марта 2018 | 18:13
socialism: Скрипаль как и Березовский решил вернуться в Россию"
Это ты оборванец, никогда не уедешь из России. Кто отсюда свалил, по березкам и Путину грустить не станет. Что тут ловить?
peresvet73 24 марта 2018 | 17:53
Ну понятно - враги не дали благородному Путину совершить акт милосердия.
Он не только не убивал Скрипаля, но чуть-ли не обнимался с ним!
tks 24 марта 2018 | 17:57
Так вроде его как раз и обменяли, будучи помилованным уже? Лжет чекист.
Вот, и разрешил вернуться - в гробу тока.
zemljanka 24 марта 2018 | 18:02
Мифы и легенды. Спецслужб.
sg77g 24 марта 2018 | 18:02
У хомячков когнитивный диссонанс. С одной стороны надо визжать что это неправда, а то ведь версия англов летит к чертовой матери.. Но с другой стороны Песков сказал что это неправда.. Значит надо вопить что это правда.. Мда, не позавидуешь пушистым ублюдкам..
ivanpetr1 24 марта 2018 | 18:06
sg77g: а как версию англов это отвергает? Это обычный пиар и попытка обелить Путина. Переключить тему. Только этим Россия и занимается последние лет 20. Зубы заговаривают, а дурачки ведутся, если верить рейтингам поддержки Путина.
vilingrad 24 марта 2018 | 18:15
sg77g: А ты сам себе завидуешь, оборванец? Гнать пургу за кислый гонорар- об это ли ты мечтал в детстве? Рокфеллером, наверное, себе снился:)
sg77g 24 марта 2018 | 18:35
vilingrad:
Про что я и говорил. Когда хомяк не знает что сказать - он начинает визжать про какие то гонорары и плеваться говном. А все потому, что знает, ублюдок, что ему гонорар не положен, если он не может своего хозяина оправдать..
Вот на секунду представь себя нормальным человеком. Ну попробуй. Я разве не вполне логичный вопрос задал. А ты что лепишь? Ведь глупо выглядите, плесень.
bilrot 24 марта 2018 | 18:38
vilingrad: Муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон для того , что бы вернуться выполнял теракты НКВД , но был расстрелян по возвращению , а Марина покончила с собой.
bilrot 24 марта 2018 | 18:34
sg77g: То что это правда пишете только Вы.
valtameri 24 марта 2018 | 18:05
Напомнил Путину о своём существовании. Сидел бы тихо, дурак, раз из Мордора живым ушёл.
punyoshohlai 24 марта 2018 | 18:06
Школьный друг говорите? Для какого дегенерата эта туфта?
ura_123 24 марта 2018 | 18:31
punyoshohlai: Для аудитории соловьиного помёта текущего в кисельных берегах с рейтингом в 77% ))))
Для кого же ещё?
tariel_01 24 марта 2018 | 18:59
ura_123:
Эта ватная аудитория скоро вообще превысит 100%. Чем больше Путлер отравит врагов ватного населения, тем больше эта вата отдаст голосов за этого плешивого мерзавца. К сожалению, стоит признать, что Навальный, в ближайшие 200 лет, не имеет шансов выиграть на честных выборах.
shmuel63 24 марта 2018 | 18:08
"незадолго до отрваления". А вот предыдущее сообщение "По словам мужчины (Тимошкова), Скрипаль звонил ему из Лондона примерно в 2012 году и тогда же сказал, что написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить приехать на родину, где остались все его родственники. 5-6 лет - это, конечно, незадолго. Но дело, не в "Эхе", а в тех идиотах, ктоторые вбрасывают эту галиматью, не заботясь о минимальной достоверности, Видимо, припекает.
rena1960 24 марта 2018 | 18:11
Слушайте,вы,там,в Кремле...придурков сервильных...,уже угомоните...,хуже делают...
max3446 24 марта 2018 | 18:13
Ну вот и мотив появился британцев его отравить, он же работал с западными разведками и мог ве в России рассказать про них. Теперь все пазлы соединились воедино. Надо созывать трибунал где будить для начала всю британскую властную верхушку за жестокое покушение на российских граждан
ura_123 24 марта 2018 | 18:34
max3446: А что г-н орлов,разве Британская властная верхушка спит???
Кстати,чё там слышно про диспетчера Карлоса?
hicat 24 марта 2018 | 18:35
max3446: Конечно! А ещё есть фотографии со спутника на которых видно два украинских истребителя, следовавших за машиной Скрипаля в день убийства.
vebis 24 марта 2018 | 18:16
Юрий Фельштинский: Последний свидетель
http://demset.org/f/showthread.php?t=14870
sg77g 24 марта 2018 | 18:40
vebis:
Я бы на месте заморских хозяев запретил хомячкам такие ссылки тут выкладывать. Там говорится что Баобаба и Глушкова так аккуратно грохнули, что даже англы не могут ни наклго повесить это убийство. Ну не получается никак. И это был Березовский! Фигура! Один из самых неприятных для Кремля людей. И комар носа не подточил. А какого то трухлявого иуду вдруг так непрофессионально убивают.. А это значит что наоборот,Ю показательно его убивают английские спецслужбы чтобы свалить на Россию.
sborisych 24 марта 2018 | 18:43
vebis:
Спасибо за ссылку. Там, последовательно кликая, учитаешься до полного осознания того, в каком кремляди дерьме плавают..
vebis 24 марта 2018 | 18:55
sborisych: Приятно что прочитали. Вот и мне та статья кажется весьма важной для понимания истинных "скреп" чекистского режима.
bigmaikl 24 марта 2018 | 18:29
Это вам сказал испанский
hicat 24 марта 2018 | 18:29
Причём просился именно в ту тюрьму и в ту камеру, где он сидел до обмена. "Понимаете, уж больно вкусные там макароны готовят, каких совсем нет в Лондоне", сетовал Сергей Скрипаль.
jblack2 24 марта 2018 | 18:32
В интервью ВВС он рассказал, что Скрипаль просил Путина о помиловании.
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Бред для наивных или бестолковых!
Скрипаль был освобожден и отпущен из страны на основании помилования Президента РФ. Иначе сидел бы он и дальше на зоне...
drgonish 24 марта 2018 | 18:44
[Сергей Скрипаль незадолго до отравления в Солсбери просил Владимира Путина разрешить ему вернуться в Россию]
Не ходите, дети, в Англию гулять.
Предатели из России, кроме Англии бежали и в другие страны. Но, травят их полонием и боевыми ОИ строго в Англии. Конечно, же это совпадение. Однако, тревожно нынче предателям проживать в стране дождей и туманов.
abuvgrobu 24 марта 2018 | 18:57
Явная игра англичан.Или сакральная жертва,или постановочная акция, где никто не пострадал. The Show Must Go On.
mppv 24 марта 2018 | 19:05
Дак кто тут "сильно умный", расскажете, какое разрешение нужно гражданину России Скрипалю для возвращения?
Типа изменить условия обмена ? ...