Проблемы мусорного полигона «Ядрово» будут решены к концу этого года
Это жителям Волоколамского района пообещал назначенный накануне врио главы муниципалитете Андрей Вихарев. По его словам, мусорный полигон предстоит благоустроить, здесь появятся детские и спортивный площадки. Культурно-оздоровительные комплексы и даже пешеходная зона. Как утверждает Вихарев, проект нужно подготовить в ближайшие два месяца.
Комментарии14
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shlevet 24 марта 2018 | 17:38
Долго решают.
Летом вонь может значительно усилиться
ivfn 24 марта 2018 | 17:59
shlevet:
Вопрос. В мире миллионы свалок,в России их тьма тьмущая,а конфликт именно на этой. Тут два вариантаили неправильная утилизация ,то есть не то свалили .Или это диверсия. Здесь нужно еще разбираться
vinibi 24 марта 2018 | 17:44
Проблем было бы меньше-если бы эти овощи не пришли на избирательные участки 18 марта и не участвовали бы в этом фарсе!!!
sokal123 24 марта 2018 | 17:50
vinibi: А они хотят ,что бы и вождь был и одновременно и вони бы не было . Мечтатели . Вождь это вонь.
shlevet 24 марта 2018 | 18:01
vinibi: //Проблем было бы меньше-если бы эти овощи не пришли на избирательные участки 18 марта и не участвовали бы в этом фарсе!!!//
Ну, вот Ты не пришел на этот фарс, стало меньше проблем, хотя бы у Тебя самого?
=)):-)
prutkov100 24 марта 2018 | 18:02
Проблемы мусорного полигона «Ядрово» будут решены к концу этого года...
Более дебильного заявления я никогда не читал . Я имею ввиду не заголовок а , то что написано после про детские площадки и прочий бред . Что касается заголовка , то до конца года вам придется решать проблему другого характера - Где всех хоронить и не открыть ли вместо полигона братскую могилу с вечным огнем из газов которым вы всех отравили ?
midnightblues 24 марта 2018 | 18:20
prutkov100: Я тоже так понял,что живыми к концу года не останутся никто
vperfi 24 марта 2018 | 17:46
Я бы туда перенес особняк губернатора Воробьева и и его покровителя Шойгу.
kazlevich1949 24 марта 2018 | 17:47
Этот полигон ещё бы на "рутений 106" проверить бы... для ума, на всякий пожарный?
skvorec58 24 марта 2018 | 17:50
Товарищи не понимают...
oleg__ 24 марта 2018 | 17:54
Где где будут детские площадки ?????????????????????
На МУСОРКЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ivfn 24 марта 2018 | 18:01
oleg__:
//На МУСОРКЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!//
НЕ на мусорке ,а на месте свалки. В чем проблема. Проводятся специальные работы и усе.
prutkov100 24 марта 2018 | 18:05
ivfn: НЕ на мусорке ,а на месте свалки. В чем проблема.
Чтоб тебе до конца твоей никчемной жизни жить на этой свалке без проблем .
ivfn 24 марта 2018 | 18:40
prutkov100: prutkov100:
//твоей никчемной жизни//
Мне сразу вспомнился Сергей Донатович Давлатов.
"Тигры,например, уважают львов ,слонов,гиппопотамов.
Мандавошки –никого!"
Мне кажется,сударь ,вам срочно нужно заняться своим здоровьем. Проверить желчный пузырь, например, ведь отток желчи у вас очень давно нарушен. А ещё глисты! Глисты-страшная вещь, находясь в нашем организме они влияют не только на пищеварение, но и на мышление, вызывают негативные мысли, вынуждают человека сквернословить, злиться и ненавидеть? И гормоны, конечно, надо в норму привести. При нормальном гормональном фоне мужчина думает о женщинах, а не страдает ненавистью к окружающим
ХАМЛО!!!!