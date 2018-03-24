Проблемы мусорного полигона «Ядрово» будут решены к концу этого года...

Это жителям Волоколамского района пообещал назначенный накануне врио главы муниципалитете Андрей Вихарев. По его словам, мусорный полигон предстоит благоустроить, здесь появятся детские и спортивный площадки. Культурно-оздоровительные комплексы и даже пешеходная зона. Как утверждает Вихарев, проект нужно подготовить в ближайшие два месяца.