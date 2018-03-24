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17:30, 24 марта 2018

Один предполагаемый боевик убит в Ботлихском районе Дагестана в ходе КТО

Один предполагаемый боевик убит в Ботлихском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции. Режим КТО был введен в селе Анди. Подробности боя национальный антитеррористический комитет не приводит.

Комментарии

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servelat 24 марта 2018 | 17:38

На одну паскуду меньше стало, спасибо бойцам.

vinibi 24 марта 2018 | 17:42

servelat: Хрен его знает-паскуда ли это был?- вон в даунбасе их пол города и вы этих сепаратистов-террористов ополченцами почему то кличите?!

nestor199 24 марта 2018 | 17:44

vinibi: Возьмите автомат и разберитесь с этой половиной города.

vinibi 24 марта 2018 | 17:47

nestor199: Номерной пригожинец-прекратите их поддерживать деньгами вооружением и заблудившимися отпускниками российской армии- и это стадо само тут же разбежится по сторонам!!!

nestor199 24 марта 2018 | 17:51

vinibi: А с какого перепугу мы должны перестать их поддерживать? Эти земли, до октябрьского переворота, были землями Всевеликого Войска Донского.

vinibi 24 марта 2018 | 17:59

nestor199: Вашего кроме дерьма в заднице ничего нет- например тогда Кенигсберг нужно вернуть немцам а Курилы японцам--- и тогда официально заявить- да мы поддерживаем сепаратистов-террористов а не врать не краснея пескову-настамнет авыдокажите вывсеврете!!!

nestor199 24 марта 2018 | 18:07

vinibi: Кому нужно вернуть? Если это нужно Вам, то верните - я не против.

vinibi 24 марта 2018 | 18:12

nestor199: Например точно уверен если провести честный референдум- то больше половины жителей Калининградской области возжелают присоединиться к Германии а почти все жители Курил захотят присоединится к Японии!!!

nestor199 24 марта 2018 | 18:20

vinibi: Так проводите честный референдум, я только ЗА.

vinibi 24 марта 2018 | 18:56

nestor199: Вы типа не в курсе, что после аннексии Крыма наш пересиделец тут же ввел( типа совпадение случайное)) серьезное ужесточение наказание за сепаратизм- а референдум об отчуждении территорий для него и его холуев опричников - это не только сепаратизм но экстремизм!!!

nestor199 24 марта 2018 | 19:06

vinibi: И чё?
Выберите себе другого президента, у Вас была возможность. Я только ЗА.

blahovdav 24 марта 2018 | 18:03

nestor199: Эти земли, до октябрьского переворота, были землями Всевеликого Войска Донского./// Опять путлеровские свиньи в историю своими грязными рылами.... Когда князья киевские Русью правили в районе Моквы реки бегали немытые стада мокшей в шкурах с дубинами. Чьи были тогда эти земли?? Ах, завоевали.. сильнее... Ну тогда не стони, когда у твоего выплятка более сильный однокласник, дав ему в рыло, заберет телефон... Учи его: кто сильнее, тот и прав Кстати, теперь понятно почему рашкованская быдлота с поклонами отдает дань кадыровским соколам: победители, сильнее...

nestor199 24 марта 2018 | 18:10

blahovdav: Так стонете Вы, это у Вас забирают неправедно взятое.

midnightblues 24 марта 2018 | 18:22

vinibi: Не разбегутся тк их при пересечении границы с Россией грушники отстреливают
у них дорога только в Сирию-где колоннами водят на артиллерию в атаку

blahovdav 24 марта 2018 | 17:53

nestor199: Возьмите автомат и разберитесь с этой половиной города.//// Молодец, портос! Вот украинцы и ставят вопрос порошенко: почему не выбивается из украинских городов эта власовско- путлеровсая сволота??? Кстати, портос, а ты не задавал вопрос своему дедуше почему сукогитлер не был уничтожен уже 23 июня 41 года??

glotze7 24 марта 2018 | 17:42

servelat: А может, он за хлебом сходить хотел... Предполагаемый боевик, понимаешь.

nestor199 24 марта 2018 | 17:53

glotze7: Ну, то, что он боевик, еще доказать надо, а вот то, что он открыл стрельбу по силовикам - ФАКТ.

kryymsdyk 24 марта 2018 | 18:31

nestor199: Может, он тракторист, доведенный до отчаяния?

nestor199 24 марта 2018 | 18:36

kryymsdyk: был такой же тракторист - живым взяли, судили.

nikitin43 24 марта 2018 | 17:43

servelat: здеся вам не франция , каждый день мочат невесть кого , так это только из тех кто известен , а ежели по головам посчитать скоко осталось аварцев и прочих славных горцев...

captain_ 24 марта 2018 | 17:44

Если НДФЛ повысят до 15%, на вырученные деньги можно будет сделать очень много полезного для страны.

Например, снять более качественные мультики про новейшие гиперзвуковые ракеты на ядерных двигателях.

pravdoiskatel 24 марта 2018 | 18:35

servelat: Меньше не стало. Ты-то еще здесь, строчишь, прокладка...

leomosk16 24 марта 2018 | 17:53

//Один предполагаемый боевик убит в Ботлихском районе Дагестана в ходе КТО...//

Да какой это был боевик, когда это был местный пастух, который разводил оленей и пас овец с телками....(((

dyme179 24 марта 2018 | 18:21

Какие отточеные формулировки: предполагаемый боевик, потенциальный террорист, возможный преступник, вероятный нарушитель. Какое следствие?? Какой суд?? Какие-такие доказательства-шмоказательства!?!? Сам, гнида, во всем признается. Если успеет, конечно...

valkuz7 24 марта 2018 | 18:36

Фашистская власть убивает мирных пастухов.

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