В Тюмени продолжается заключительный этап кубка Мира по биатлону

Мужской пасьют не принес радости поклонникам российской команды.

За две гонки до завершения Кубка Мира ситуация в борьбе за Хрустальный Глобус у мужчин прояснилась. Трофей в 7-й раз кряду выиграл легендарный Мартен Фуркад. Вот только рассчитывать на снисходительность француза в заключительных стартах мог только наивный. Что подтвердил Фуркад-младший. Стартовав первым, Мартен никому не уступал лидерства вплоть до финиша. А допустить промах позволил себе лишь на заключительной стойке, когда исход гонки был ясен. Йоханес Бе из Норвегии финишировал вторым. А вот российские биатлонисты домашний старт провалили. Лучший из них – Максим Цветов – был на финише только 9-м. Ну а Антон Шипулин и вовсе занял 14-е место. Осложнив себе борьбу за третью строчку общего зачета Кубка Мира.

Сейчас гонку преследования в Тюмени начинают женщины. Лучшая из наших – Дарья Виролайнен – ушла на старт 16-й.