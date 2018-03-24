"Труппа МХТ на внеочередном сборе обсудила назначение Сергея Женовача на должность худрука"

Труппа МХТ имени Чехова на внеочередном сборе обсудила назначение Сергея Женовача на должность художественного руководителя театра. Режиссер должен занять место Олега Табакова через 40 дней после его смерти.

На собрании труппы сам Сергей Женовач не присутствовал, но актерам подтвердили, что новым художественным руководителем станет именно он. О назначении режиссера стало известно накануне. Министр культуры Владимир Мединский сказал, что соответствующий приказ уже подписан, и до вступления в должность Женовач должен успеть поближе познакомиться с работниками театра и труппой, а также решить ряд организационных вопросов. Как ожидается, режиссер будет совмещать работу в МХТ и Студии театрального искусства. Хотя Мединский говорил о том, что СТИ может стать филиалом Художественного театра, сам Женовач сказал, что «Студия» сохранит свою автономию.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин также выдвигался на должность худрука МХТ, но отказался от нее в пользу Женовача.

Сергей Женовач планирует вступить в должность 23 апреля.