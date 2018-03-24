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17:00, 24 марта 2018

Власти Подмосковья проведут масштабную медицинскую диспансеризацию жителей Волоколамска

Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Для того, чтобы всем от мала до велика пройти диспансеризацию нужно личное обращение к доктору. Чтобы охватить всех потребуется 2-3 месяца. Диспансеризация затронет всех детей и взрослых города, задыхающегося в свалочных газах и протестующего против мусорного полигона «Ядрово». Начнут с детских садов и школ, уже в понедельник. Об этом было сказано по итогам «круглого стола» в администрации Волоколамского района. Речь не просто о медицинском осмотре, а об углубленном обследовании всего населения. На этой неделе в результате очередного выброса свалочного газа на местном мусорном полигоне пострадали десятки детей. 76 обратились к медикам, шестеро попали в больницы из-за сопутствующих – как уверяют медики – заболеваний и обострения хронических явлений. Участники прошедшего сегодня в городе пикета уверяют, что у некоторых из носа шла кровь, дети задыхались. Врачи говорят, что пробы крови не подтвердили отравления детей, однако не все анализы готовы. При этом экологи убеждены – ситуация в Волоколамске может повториться в любом другом городе, где есть полигон ТБО. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже.

На фоне протестов жителей Волоколамска в отставку был отправлен теперь уже бывший глава этого района Подмосковья. Губернатор области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль.

Комментарии

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duni 24 марта 2018 | 17:16

проведут масштабную медицинскую диспансеризацию
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И дадут заключение о благоприятном , даже целительном действии миазмов мусорного полигона. Санаторий строить надо, а не закрывать свалку.

nikitin43 24 марта 2018 | 17:16

может и врачей голландцев позовут , эх , расея железяка ржавая ...

vadimp 24 марта 2018 | 17:17

" ... и взял ее на личный контроль ..."

Че переехал жить в Волоколамск?

hammiak 24 марта 2018 | 17:23

Как так-то? Поебнадзор же сказал, что нет ни запаха, ни превышений! А дети отравились, потому что из баллончика первоклассник напылил!

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