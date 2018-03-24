Власти Подмосковья проведут масштабную медицинскую диспансеризацию жителей Волоколамска
Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Для того, чтобы всем от мала до велика пройти диспансеризацию нужно личное обращение к доктору. Чтобы охватить всех потребуется 2-3 месяца. Диспансеризация затронет всех детей и взрослых города, задыхающегося в свалочных газах и протестующего против мусорного полигона «Ядрово». Начнут с детских садов и школ, уже в понедельник. Об этом было сказано по итогам «круглого стола» в администрации Волоколамского района. Речь не просто о медицинском осмотре, а об углубленном обследовании всего населения. На этой неделе в результате очередного выброса свалочного газа на местном мусорном полигоне пострадали десятки детей. 76 обратились к медикам, шестеро попали в больницы из-за сопутствующих – как уверяют медики – заболеваний и обострения хронических явлений. Участники прошедшего сегодня в городе пикета уверяют, что у некоторых из носа шла кровь, дети задыхались. Врачи говорят, что пробы крови не подтвердили отравления детей, однако не все анализы готовы. При этом экологи убеждены – ситуация в Волоколамске может повториться в любом другом городе, где есть полигон ТБО. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже.
На фоне протестов жителей Волоколамска в отставку был отправлен теперь уже бывший глава этого района Подмосковья. Губернатор области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль.
Комментарии4
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duni 24 марта 2018 | 17:16
проведут масштабную медицинскую диспансеризацию
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И дадут заключение о благоприятном , даже целительном действии миазмов мусорного полигона. Санаторий строить надо, а не закрывать свалку.
nikitin43 24 марта 2018 | 17:16
может и врачей голландцев позовут , эх , расея железяка ржавая ...
vadimp 24 марта 2018 | 17:17
" ... и взял ее на личный контроль ..."
Че переехал жить в Волоколамск?
hammiak 24 марта 2018 | 17:23
Как так-то? Поебнадзор же сказал, что нет ни запаха, ни превышений! А дети отравились, потому что из баллончика первоклассник напылил!