Власти Подмосковья проведут масштабную медицинскую диспансеризацию жителей Волоколамска

Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Для того, чтобы всем от мала до велика пройти диспансеризацию нужно личное обращение к доктору. Чтобы охватить всех потребуется 2-3 месяца. Диспансеризация затронет всех детей и взрослых города, задыхающегося в свалочных газах и протестующего против мусорного полигона «Ядрово». Начнут с детских садов и школ, уже в понедельник. Об этом было сказано по итогам «круглого стола» в администрации Волоколамского района. Речь не просто о медицинском осмотре, а об углубленном обследовании всего населения. На этой неделе в результате очередного выброса свалочного газа на местном мусорном полигоне пострадали десятки детей. 76 обратились к медикам, шестеро попали в больницы из-за сопутствующих – как уверяют медики – заболеваний и обострения хронических явлений. Участники прошедшего сегодня в городе пикета уверяют, что у некоторых из носа шла кровь, дети задыхались. Врачи говорят, что пробы крови не подтвердили отравления детей, однако не все анализы готовы. При этом экологи убеждены – ситуация в Волоколамске может повториться в любом другом городе, где есть полигон ТБО. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже.

На фоне протестов жителей Волоколамска в отставку был отправлен теперь уже бывший глава этого района Подмосковья. Губернатор области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль.