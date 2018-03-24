Труппу МХТ им. Чехова официально проинформировали о назначении нового худрука
Труппу МХТ им. Чехова официально проинформировали о назначении нового худрука. Им станет известный режиссер Сергей Женовач. Его кандидатура была утверждена накануне в министерстве культуры. Самого Женовача на сборе труппы не было. Он приступит к исполнению своих обязанностей в апреле.
Комментарии3
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vyk_usguy 24 марта 2018 | 16:41
"Новая метла чисто метёт", не правда ли?
ospa82 24 марта 2018 | 16:53
В крепостной Руси барин назначал бурмистра, не уведомляя об этом холопов заранее.
Прогресс...
rena1960 24 марта 2018 | 17:15
Кердык-МХТ им. Чехова...,не ну постановки под названием"Путин-наше всё...",конечно не станут ставить и играть...,а может и станут...Машков(доверенное лицо президента Путина) станет на 10-15 сантиметров ниже...не беда-позвоночник гибкий...,бороду сбреет,ботокс в лицо накачает...