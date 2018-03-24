Труппу МХТ им. Чехова официально проинформировали о назначении нового худрука. Им станет известный режиссер Сергей Женовач. Его кандидатура была утверждена накануне в министерстве культуры. Самого Женовача на сборе труппы не было. Он приступит к исполнению своих обязанностей в апреле.