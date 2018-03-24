Оппозиционный политик Илья Яшин обвинил СМИ в травле из-за предстоящих выборов мэра

По его словам, вслед за Life к кампании подключились телеканал НТВ и ТВЦ. Ранее эти СМИ рассказали, что ранее Яшин сдал свою 84-летнюю бабушку в дом престарелых в Красногорске, где она содержится в якобы плохих условиях. При этом представителям СМИ удалось проникнуть на территорию частного пансионата и взять у бабушки интервью. Сам Яшин считает, что заказчики этой кампании – мэрия Москвы.