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Эксклюзив Эха 16:32, 24 марта 2018

Оппозиционный политик Илья Яшин обвинил СМИ в травле из-за предстоящих выборов мэра

По его словам, вслед за Life к кампании подключились телеканал НТВ и ТВЦ. Ранее эти СМИ рассказали, что ранее Яшин сдал свою 84-летнюю бабушку в дом престарелых в Красногорске, где она содержится в якобы плохих условиях. При этом представителям СМИ удалось проникнуть на территорию частного пансионата и взять у бабушки интервью. Сам Яшин считает, что заказчики этой кампании – мэрия Москвы.

Комментарии

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arye_11 24 марта 2018 | 16:41

Ранее эти СМИ рассказали, что ранее Яшин сдал свою 84-летнюю бабушку в дом престарелых
_____________________________________________________________________________
"Яшин сдал..."
Эти говно-СМИ как-то резко решили забыть, что еще живы-здоровы родители Яшина.
Вот почему-то уцепились именно за него.

cattt 24 марта 2018 | 16:45

arye_11: Не по интересовались они как поживает жена путина,

cilovit 24 марта 2018 | 16:51

cattt: А что он женат?

suren_111 24 марта 2018 | 17:07

cattt:
Уже всем известно, что Путин свою жену убил, в землю закопал и надпись написал...

cilovit 24 марта 2018 | 16:49

arye_11: А вы родителей Яшина знаете? Он публичный человек,тем более хочет быть мэром , а может и москвичей сдаст как бабушку свою.Еще скажите что он не мог повлиять на то чтоб родители не сдавали ее в дом престарелых.Хотя в зарубежных странах так принято.Может ему там и избраться мэром.

arye_11 24 марта 2018 | 16:59

cilovit:
И поэтому надо врываться в пансионат, садистски мучить престарелую, мало что понимающую женщину, насильно совать ей в лицо микрофоны и давить на неё - ну, скажи хоть что нибудь плохого про своего внучка.
А она его помнит только маленьким - Кашу, говорит, плохо кушал и чашку разбил.
Мерзавцы без чести и совести.

suren_111 24 марта 2018 | 17:10

arye_11:
То-то и оно. Вот в Израиле наверняка израильские либералы своих бабушек никуда не сдают. А вот бессовестные русские либералы, так и норовят сплавить своих немощных близких.

nikitin43 24 марта 2018 | 17:19

suren_111: что ты знаешь о семье презика расеи , он первое публичное лицо сдал свою бывшую жену в психушку , там её насилуют либералы .

suren_111 24 марта 2018 | 17:25

nikitin43:
Что, либералы такие дикие звери, что грязно насилуют бывшую жену Путина?
Вот допусти таких мерзавцев и извращенцев к власти, они и Путина изнасилуют, как ливийские либералы изнасиловали Каддафи.

cilovit 24 марта 2018 | 17:21

arye_11: А вы видели как действовала К. Собчак ? тоже врывалась с командой и тыкали камерами и микрофонами. Так что методы у многих одинаковые.Садистки это как? Ломали руки и ноги когда брали интервью ? А была бы бабушка дома и не было бы этого.

rampa 24 марта 2018 | 17:09

cilovit: а что плохого престарелому человеку, требующему постоянного бытового и медицинского ухода, находится в месте, где это все обеспечено. Она в тепле, накормлена, за ее здоровьем постоянно следит квалифицированный мед.персонал., там есть общение на ее уровне, родные ее постоянно навещают. Неужели лучше, когда больной, не могущий себя обслужить старый человек весь день дома заперт в одиночестве дома голодный и, простите, описавшийся или упавший и не в состоянии подняться? Можно, конечно, попробовать поискать сиделку, но найти квалифицированную, порядочную женщину, которой можно полностью довериться, очень сложно.
Увы, у нас в стране практически нет таких домов престарелых, как в Европе. И они недоступны для "простых смертных". А Яшин может себе это позволить и это прекрасно

suren_111 24 марта 2018 | 17:16

rampa:
А попробуй Слуцкий сдай свою бабушку в пансионат. Вы либералы визжали бы как резаные.

alexey_x 24 марта 2018 | 17:16

rampa: Вы бы почитали эту статью и посмотрели в какой "дом престарелых для избранных" он её определил

cilovit 24 марта 2018 | 17:24

rampa: Ну да, в дом престарелых может а сиделку нанять нет. Зачем тогда шум подымать. Ну пришли и взяли интервью у бабули.

sborisych 24 марта 2018 | 17:14

cilovit:
Ты-то кто такой, чтобы влезать- как эти шакалы из прокуратурки и псевдоСМИ- в чужую жизнь?

suren_111 24 марта 2018 | 17:21

sborisych:
Вы же влезаете в жизнь НАШИХ прокремлевских. Вот и мы будем влезать в жизнь ВАШИХ проамериканских прокладок. Быть на стороне Кремля это почетно, а быть на стороне наших многовековых геополитических врагов - мерзко.
Это как житель Москвы будет болеть за команду Зенит.

cilovit 24 марта 2018 | 17:27

sborisych: Я читатель эха Вас так устроит.Не я выставил тут эту новость. А на личности переходить это как ?

suren_111 24 марта 2018 | 17:30

cilovit:
Вообще-то на демократическом ресурсе должны находиться исключительно участники с либерально-демократической позицией.

suren_111 24 марта 2018 | 17:05

arye_11:
Яшина и других его либеральных дружков теперь будут травить новичком, старичком и дурачком.

alexey_x 24 марта 2018 | 17:07

arye_11: О,как, говно-СМИ,про то что эта мразина вытворяет ни Эхо ни Дождь не напишут. Очнись, правда одна.

nestor199 24 марта 2018 | 17:08

arye_11: Если бы не Эхо, я бы и не знал, что у Яшина бабушка жива.

djuga 24 марта 2018 | 16:41

Кто бы сомневался в том, что все так и будет.
Техника дерьмометания на НТВ отработана до тонкостей.
И ведь самим не противно - принюхались, наверное.

suren_111 24 марта 2018 | 17:12

djuga:
Если бы Путин сдал свою бабушку в пансионат, вы либералы, визжали бы как свиньи.

rampa 24 марта 2018 | 17:23

suren_111: Путин для своей бабушки весь пансионат бы снял. И человек двадцать обслуги к ней приставил.И врачей бы из-за границы выписал. Имеет такую возможность за государственный счет.
В любом случае не стал бы запыхавшись бежать с работы, чтобы самолично приготовить ей еду, постирать описанные простыни и не сидел бы рядом с ней всю ночь

suren_111 24 марта 2018 | 17:32

rampa:
Путин для своей бабушки весь пансионат бы снял. И человек двадцать обслуги к ней приставил.И врачей бы из-за границы выписал. Имеет такую возможность за государственный счет.
----------------------------------
Что вы несете? Этот кремлевский карлик бабушку свою будет ублажать? Этот нехристь и мерзавец свою бабушку живую в могилу закопает.

nastawnik_dulo_w 24 марта 2018 | 16:44


Русский язык богат. Но по отношению к Яшину другого слова, как мерзавец, не подбирается. Впрочем, для этой публики что бабушки-дедушки, что папы-мамы - лишь источники наследства.

nestor199 24 марта 2018 | 17:11

nastawnik_dulo_w: Я не в защиту Яшина и прочих яшиных, но обстоятельства разные бывают.
А старики предпочитают умирать у себя дома.

eule 24 марта 2018 | 16:44

Кто бы ни был заказчиком, факт, что Яшин сдал свою родную бабушку в дом престарелых и пользуется ее квартирой, это просто позорище!

bonhoeffer 24 марта 2018 | 17:06

eule:
Правильно, пусть бабушка подыхает в собственных испражнениях у себя дома, чем будет жить в частном пансионате под наблюдением врачей. Так более духовно?

alexey_x 24 марта 2018 | 17:11

bonhoeffer: Духовнее нанять сиделку и заботиться о бабушке. Или оппозиционные баксы не позволяют сделать столь "дорогостоящий" шаг?

rampa 24 марта 2018 | 17:27

alexey_x: а ты еще найди такую сиделку, которая и приготовит и постирает и квалифицированную медицинскую помощь окажет. А держать обслугу (и постоянно ее контролировать) хотя бы в пять человек в квартире едва ли многие себе могут позволить.

piter_ug 24 марта 2018 | 16:59

// дом престарелых в Красногорске, где она содержится в якобы плохих условиях. //

Вообще-то, это травля Путляндии и его руководства.

milyimilyi 24 марта 2018 | 17:01

Яшин позорник, факт есть факт, какая баня кто заказчик, бубулю сдал сволочь, работать не хочет, хочет в депутаты.Такая же мразь, против кого он в оппозиции

alexey_x 24 марта 2018 | 17:03

А что,это не правда???Или всплывшее дерьмо в биографии гавнюк доблестно называет "травлей"?Извини,но ты часть социума и подобные деяния отрисовывают истинное лицо "оппозиционера" и его прихлебателей.

nestor199 24 марта 2018 | 17:13

alexey_x: Если Яшин живет в квартире бабушки, то он конченая мразь и подонок.

contador 24 марта 2018 | 17:12

Нефига всякому дерьму балотироваться на выборы Мэра Москвы. Нам Гавра Попова хватило.

serjo1977 24 марта 2018 | 17:17

По его словам, вслед за Life к кампании подключились телеканал НТВ и ТВЦ.
===
"Подключились" - здесь не совсем точное слово. Всё это - одно кремлёвское говно-сми, которое будет сметено российским Майданом как собачья куча поливальной машиной..

suren_111 24 марта 2018 | 17:28

serjo1977:
Это кто ж майдан-то устроит? Худосочные, плюгавые, малахольные либералы? Наподобие нашего Илюши Яшкина?

cockeyed 24 марта 2018 | 17:25

А на кой Яшке бабуля, лишняя обуза, то ли дело тусовки по ночным клубам с девочками и чаепитие с вискарём в западных посольствах!

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