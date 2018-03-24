Координатор «Открытой России» в Петербурге Алексей Пивоваров вышел на свободу, отсидев 25 суток
Координатор «Открытой России» в Петербурге Алексей Пивоваров вышел на свободу, отсидев 25 суток. Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. Сам он считает, что задержание было связано с акцией в поддержку забастовки избирателей 28 января.
Комментарии3
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protiv777 24 марта 2018 | 16:39
У прокладок сегодня просто праздник какой то. Один за другим борцуны выходят. Ох ужрутся наверное сегодня ........
polsan 24 марта 2018 | 16:51
protiv777: а у санкционных троллей горе: всю жизнь слизывать грязь с хозяйского сапога и всё за те же 11-80 ))))
shatun_71 24 марта 2018 | 17:09
protiv777: а ты подстилка!