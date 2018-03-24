Координатор «Открытой России» в Петербурге Алексей Пивоваров вышел на свободу, отсидев 25 суток. Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. Сам он считает, что задержание было связано с акцией в поддержку забастовки избирателей 28 января.