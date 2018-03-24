Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Об этом сообщает у себя в Твиттере Алексей Навальный. Волков был признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. Он также опубликовал ссылку на прямую трансляцию митинга с призывами прийти на несогласованный митинг.