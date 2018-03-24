Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста
Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Об этом сообщает у себя в Твиттере Алексей Навальный. Волков был признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. Он также опубликовал ссылку на прямую трансляцию митинга с призывами прийти на несогласованный митинг.
Комментарии9
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djuga 24 марта 2018 | 16:47
Я поражаюсь силе духа, достоинству и убежденности многих наших соотечественников.
Снимаю шляпу перед всеми, независимо от их политпристрастий: от Ходорковского и Удальцова, до Навального и Мохнаткина, от Волкова до всех, кто невзирая ни на что, продолжает идти "на свои баррикады".
"Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире прочнее гвоздей!"
nanaryfive 24 марта 2018 | 17:17
djuga: Я плакать. Они фсех победят! кагданибудь...
romashka__ 24 марта 2018 | 17:18
Леонид Волков умный, смелый, замечательный политик ОППОЗИЦИОНЕР.
Восхищаюсь. Желаю успехов в борьбе с оккупантами.
max3446 24 марта 2018 | 17:22
romashka__: Не забывайте регулярно Волкову переводить денежку на содержание его жилища в Люксембурге.
nanaryfive 24 марта 2018 | 17:25
romashka__: Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны —
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудныыыыыы....
cockeyed 24 марта 2018 | 17:31
djuga: Ну если только гвозди, то тогда ОЙ! Вы сколько выпили, чтобы такую чушь нести?
tite2 24 марта 2018 | 17:20
Через тернии к звездам. не унывайте ребята, мужество и удачи Вам!
cockeyed 24 марта 2018 | 17:29
За время отсидки Лёня на попе наколол чёрта с лопатой ..., теперь он самый крутой чёрт!
shlevet 24 марта 2018 | 17:30
Надеюсь совесть у него теперь чистая