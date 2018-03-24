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16:32, 24 марта 2018

Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Об этом сообщает у себя в Твиттере Алексей Навальный. Волков был признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых акций. Он также опубликовал ссылку на прямую трансляцию митинга с призывами прийти на несогласованный митинг.

Комментарии

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djuga 24 марта 2018 | 16:47

Я поражаюсь силе духа, достоинству и убежденности многих наших соотечественников.
Снимаю шляпу перед всеми, независимо от их политпристрастий: от Ходорковского и Удальцова, до Навального и Мохнаткина, от Волкова до всех, кто невзирая ни на что, продолжает идти "на свои баррикады".
"Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире прочнее гвоздей!"

nanaryfive 24 марта 2018 | 17:17

djuga: Я плакать. Они фсех победят! кагданибудь...

romashka__ 24 марта 2018 | 17:18

Леонид Волков умный, смелый, замечательный политик ОППОЗИЦИОНЕР.
Восхищаюсь. Желаю успехов в борьбе с оккупантами.

max3446 24 марта 2018 | 17:22

romashka__: Не забывайте регулярно Волкову переводить денежку на содержание его жилища в Люксембурге.

nanaryfive 24 марта 2018 | 17:25

romashka__: Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны —
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудныыыыыы....

cockeyed 24 марта 2018 | 17:31

djuga: Ну если только гвозди, то тогда ОЙ! Вы сколько выпили, чтобы такую чушь нести?

tite2 24 марта 2018 | 17:20

Через тернии к звездам. не унывайте ребята, мужество и удачи Вам!

cockeyed 24 марта 2018 | 17:29

За время отсидки Лёня на попе наколол чёрта с лопатой ..., теперь он самый крутой чёрт!

shlevet 24 марта 2018 | 17:30

Надеюсь совесть у него теперь чистая

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