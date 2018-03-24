В дагестанском селе Анди введен режим контртеррористической операции
В дагестанском селе Анди введен режим контртеррористической операции. Как передает ТАСС, здесь ищут предполагаемых боевиков. Введен ряд специальных мер и временных ограничений. Других подробностей пока нет.
Комментарии2
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vadimp 24 марта 2018 | 17:21
"Введен ряд специальных мер и временных ограничений."
Не, а хорош российский концелярит - а че за ним реально стоит, ...
darvag2 24 марта 2018 | 17:28
жители села стояли на пути Басаева. А что теперь?