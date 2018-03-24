Причиной взрыва в жилом доме на Хабаровской ул. в Москве стал самогонный аппарат
Как заявили «Интерфакс» в «Мосгазе», информация о взрыве газа не соответствуют действительности. В свою очередь, в МЧС говорят, что причиной пожара стала вспышка спирта. Пожар на 7-м этаже ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Из дома были спасены семь человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
venmud 24 марта 2018 | 16:44
"Причиной взрыва стал самогонный аппарат"
=========================================
Истинные патриот готовятся затянуть пояса.
kir_pich_101 24 марта 2018 | 17:17
venmud: Дилетант! Не надо гнать в скороварке. Клинит предохранительный. Использовать только без клапана.
venmud 24 марта 2018 | 17:25
kir_pich_101: "Использовать только без клапана."
===========================================
Путин только успел призвать нацию к технологическому прорыву, а Вы уже - на главном направлении. Так мы и пиндосов обгоним! Благодарность Вам от яйцеголовых ботаников.
apontiy 24 марта 2018 | 17:26
venmud: А этот "хдопок" на сколько потянет в тротиловом эквиваленте?
pravdatut 24 марта 2018 | 16:51
Причина: "бояришник" запретили.
danko_klisma 24 марта 2018 | 16:55
pravdatut: пьешь одеколон?
payalnick 24 марта 2018 | 16:58
Вывод: за самогоноварение давать столько же,как и за экстремизм. Ну ,может, чуть больше
razval74 24 марта 2018 | 17:12
Везде дилетанты в Рашке, даже в таком скрепном деле.
sabotage_nik 24 марта 2018 | 17:15
Гвардейцы ''несменяемого'' должны штурмом брать квартиры самогонщиков !
apontiy 24 марта 2018 | 17:28
sabotage_nik: Сколько живу (72 года) не помню, чтобы в Новосибирске кто-то взорвался на самогонном аппарате, хотя гонит каждая 2-я семья.