Причиной взрыва в жилом доме на Хабаровской ул. в Москве стал самогонный аппарат

Как заявили «Интерфакс» в «Мосгазе», информация о взрыве газа не соответствуют действительности. В свою очередь, в МЧС говорят, что причиной пожара стала вспышка спирта. Пожар на 7-м этаже ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Из дома были спасены семь человек. Сведений о пострадавших не поступало.