В Волоколамском районе Московской области проведут масштабную диспансеризацию детей и взрослых
Как заявил министр здравоохранения Подмосковья Сергей Марков, диспансеризация займет два-три месяца. Ее предстоит пройти школьникам и воспитанникам детских садов. На днях несколько десятков детей в районе пожаловались на недомогание в связи неприятным запахом с мусорного полигона «Ядрово».
Комментарии7
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sensei54 24 марта 2018 | 16:37
Результат предсказуем – у всех детей, обращавшихся за помощью, в крови 1,0 – 1,5 промилле алкоголя в крови.
sergeev67 24 марта 2018 | 17:04
При этом врачи, проводящие диспансеризацию будут приезжие. И во время проведения наденут на нос прищепки. Дураков подставляться нет.
evgolius7 24 марта 2018 | 17:13
Смешно.
Генпрокурор Чайка проверяет, травил ли его сын Чайка детей своим мусором.
bozk 24 марта 2018 | 16:39
А потом утилизацию
diximania1948 24 марта 2018 | 16:44
И крематорий для экономии рядом со свалкой построят.
petrovitchcolyan 24 марта 2018 | 16:50
Заодно надо продиспансерировать членов Народного фронта , на наличие мозга и совести, которые ничего не обнаружили и нагло врали !
hammiak 24 марта 2018 | 17:12
Как так-то? Поебнадзор же сказал, что нет ни запаха, ни превышений! А дети отравились, потому что из баллончика первоклассник напылил!