В  Волоколамском районе Московской области проведут масштабную диспансеризацию детей и взрослых

Как заявил министр здравоохранения Подмосковья Сергей Марков, диспансеризация займет два-три месяца. Ее предстоит пройти школьникам и воспитанникам детских садов. На днях несколько десятков детей в районе пожаловались на недомогание в связи неприятным запахом с мусорного полигона «Ядрово».