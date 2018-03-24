Россияне неудачно выступили сегодня в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
Лучший из нашей сборной Максим Цветков пришел к финишу только 9-м. В интервью каналу «МатчТВ» он сказал, что расстроен.
Победил сегодня на гонке в Тюмени француз Мартен Фуркад. На 2-м месте норвежец Йоханнес Бё. На 3-м — итальянец Лукас Хоффер. Через час (в 17 по Москве) начнется гонка преследования у женщин.
Комментарии4
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tchizik 24 марта 2018 | 16:21
Без мельдония никуда
malanoff 24 марта 2018 | 16:57
tchizik: Неожиданный результат , а ведь как орал на Олимпиаде Губерниев. Мы вам в Тюмени покажем. Кто нибудь видел вообще у Губерниева , или он он только патриотическую глотку показать может.
rena1960 24 марта 2018 | 16:33
Эй,ребята-спортсмены,бегите из Отчизны,которая кормит вас допингами...,а чиновники от власти зарабатывают на вас деньги...,там-карьера,не карьера...,но людьми будите...,не выбросят на свалку...за грошовую пенсию...Посмотрите на Алину Загитову...,на хрена было выставлять её на чемпионат мира...,после такой физической и психологической нагрузки олимпийских игр...,но тут уже жёсткий вопрос к тренеру,кстати...Даниилу Глейхенгаузу...,это-кто...?
Подробнее на РБК:
https://sport.rbc.ru/news/5ab6224b9a79470d07a7188d
rena1960 24 марта 2018 | 16:54
Ну,вот...,спортсмены гадские...не оправдали чаяния чиновников от спорта...,ребята,бегите...пока молодые и сильные из Отчизны хреновой...,без куска хлеба не останетесь...,не...ну если шнурки властям предержащим ...правильно и смачно вылижите...,то,может быть в ГД или СФ попадёте...,но среди вас самих такой конкурс будет...