Самогонный аппарат стал причиной взрыва в одной из квартир на востоке Москвы
До этого звучала другая версия инцидента.
Инцидент произошёл на Хабаровской улице. В квартире одного из домов на седьмом этаже. СМИ первоначально сообщили о взрыве газа. И о пожаре, который начался после громкого хлопка. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, загорелись личные вещи и мебель, сообщает сайт столичного управления МЧС. Пожар оперативно потушили, семь человек спасли. Информации о пострадавших у ведомства нет. В компании Мосгаз вскоре опровергли версию о взрыве бытового газа. И назвали её не соответствующей действительности. Там сообщили, что в квартире на востоке Москвы взорвался самогонный аппарат. Вспышка паров спирта привела к пожару. Это подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. Там сообщили, что громкий хлопок жильцы дома приняли за взрыв газа. При взрыве самогонного аппарата выбило несколько окон в квартире.
СМИ первоначально также сообщали, что в квартире, где произошёл инцидент, могут оставаться два человека. Но эта информация не подтвердилась.
Комментарии12
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rqoswen 24 марта 2018 | 16:09
ахаха. уже в маськве дурь варят. "путинка" совсем дорогая стала? ))
vezdehod 24 марта 2018 | 16:18
Это как же нужно было его Раскочегарить. чтобы он взорвался?
oleg__ 24 марта 2018 | 16:31
vezdehod: Интересно, что за аппарат! Не иначе из желдор цистерны!
bratec_kot 24 марта 2018 | 16:49
oleg__: Не иначе как нанотехнологии. Перегонка под высоким давлением с охлаждением жидким азотом и непрерывным потреблением. Прямоточный термоядерный самогонореактор, как завещал Великий Путин)))
alehan00074 24 марта 2018 | 16:33
Мля...конкретный мордор:)) где гнида в шлеме номер 25, он же Серж? Он вчера хохлам достойную жизнь предлагал....видимо как тут на хабаровской ул:))))))
captain_ 24 марта 2018 | 16:29
Тайна Грефа: 70% свободных акций Сбербанка принадлежат США и Великобритании.
Вывод: Сбербанк никогда не зайдет в Крым. Аминь!
harra 24 марта 2018 | 16:16
А у нас вся страна СА МО ГОН
gvs 24 марта 2018 | 16:23
Ща запретят самогон гнать ))) Привет от Михаила Сергеевича )))
a_111111 24 марта 2018 | 16:24
Старый советский фильм вспомнил с Моргуновым, Вициным и Никулиным....
ostapbey 24 марта 2018 | 16:25
А ведь предлагал ему со скидкой рецепт табуретовки..
Вот и даже..
kryymsdyk 24 марта 2018 | 16:27
Хороший самогон, крепкий.
bratec_kot 24 марта 2018 | 16:45
Эта было испытание новой ракеты на "термоядерном" топливе))))