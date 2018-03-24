Самогонный аппарат стал причиной взрыва в одной из квартир на востоке Москвы

До этого звучала другая версия инцидента.

Инцидент произошёл на Хабаровской улице. В квартире одного из домов на седьмом этаже. СМИ первоначально сообщили о взрыве газа. И о пожаре, который начался после громкого хлопка. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, загорелись личные вещи и мебель, сообщает сайт столичного управления МЧС. Пожар оперативно потушили, семь человек спасли. Информации о пострадавших у ведомства нет. В компании Мосгаз вскоре опровергли версию о взрыве бытового газа. И назвали её не соответствующей действительности. Там сообщили, что в квартире на востоке Москвы взорвался самогонный аппарат. Вспышка паров спирта привела к пожару. Это подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. Там сообщили, что громкий хлопок жильцы дома приняли за взрыв газа. При взрыве самогонного аппарата выбило несколько окон в квартире.

СМИ первоначально также сообщали, что в квартире, где произошёл инцидент, могут оставаться два человека. Но эта информация не подтвердилась.