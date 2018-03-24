Сотрудники телеканалов НТВ и ТВЦ проникли в пансионат, где находится бабушка Ильи Яшина
Сотрудники телеканалов НТВ и ТВЦ проникли в пансионат, где находится бабушка оппозиционера Ильи Яшина. Ей 84 года и она больна, но власть начала информационную кампанию, в которой готова использовать любые средства. Об этом в интервью «Эху» сказал сам Илья Яшин.
Яшин добавил, что сотрудники прокуратуры пригрозили руководству пансионата закрытием учреждения, если съемочные группы не пустят внутрь.
Комментарии33
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rqoswen 24 марта 2018 | 16:07
Совсем ипанулусь?? Где дно??
navsegda 24 марта 2018 | 16:09
rqoswen: далеко позади
dataan 24 марта 2018 | 16:20
Так значит Яшин бабулю в дом престарелых оформил. Вот сучёнок....
pavelmistery 24 марта 2018 | 16:25
dataan: Сученки те, кто мучает его бабушку. Лжепатриоты и свою мать родную продадут, если прикажет их любимый вождь...
romashka__ 24 марта 2018 | 16:29
НТВ и ТВЦ - преступники. А за преступления надо отвечать.
Илье Яшину успехов!
dataan 24 марта 2018 | 16:31
pavelmistery: У вас есть факты мучений? Нет? а чего тогда звездите тут? :)
А вот факт что бабулю сплавил умирать в стардом налицо.
nanaryfive 24 марта 2018 | 16:37
dataan: Яшин, гнида ещё та.
bozk 24 марта 2018 | 16:09
Демоны
sadda 24 марта 2018 | 16:12
Совсем долбанулись крысеныши путинские.
vezdehod 24 марта 2018 | 16:14
Ну вот...1937 год подкрался "незаметно".
jetsam 24 марта 2018 | 16:16
просто нет слов. цензурных.
какими же надо быть, что бы....
vaka257 24 марта 2018 | 16:17
Одна сволота работает на НТВ и ЦТВ...Совесть совсем потеряли...Они бы ещё в ПНД интервью у больных брали...
eule 24 марта 2018 | 16:37
vaka257:
Сволота те, кто запихнул вполне разумную, судя по видео, бабушку в дом престарелых за высокий забор, куда почему-то нет доступа. И при этом подаренную бабушкой квартиру сдаёт за немалые деньги.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 16:17
Есть ведь люди, если их можно так назвать, которые этот информационный продукт потребляют и не брезгуют, вот что страшно.
hunterhead 24 марта 2018 | 16:19
kryymsdyk: "Есть ведь люди, если их можно так назвать, которые этот информационный продукт потребляют и не брезгуют, вот что страшно."
Путенские портянки.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 16:25
hunterhead: Да нет, обычные путиноиды, не служащие. И у них тоже есть бабушки.
nastawnik_dulo_w 24 марта 2018 | 16:17
Русский язык богат. Но по отношению к Яшину другого слова, как мерзавец, не подбирается. Впрочем, для этой публики что бабушки-дедушки, что папы-мамы - лишь источники наследства.
vaka257 24 марта 2018 | 16:20
nastawnik_dulo_w: Ты главное всегда помни ,прыщавый,что добро всегда возвращается...
prostovanya 24 марта 2018 | 16:18
Иной раз думается: правильно юному НТВшнику бородатый мешок с дерьмом в голову дал в прямом эфире... Заслуживают, ей-богу.
sborisych 24 марта 2018 | 16:19
Шакалы- они и есть шакалы- хоть из т.н. "СМИ", хоть из прокуратурки..
rus095 24 марта 2018 | 16:21
Ну конечно, Яшин шибко занят, да и денег у него нет поэтому сдал бабку в приют. Демшиза всегда отличается прогматичностью- толку от бабки нету- значит надо избавиться от старушки. Очень хочется чтобы когда Яшин доживет до 80 лет( если его раньше не вздернут или завалят как Немцова свои же однопартийцы) его тоже отправили в приют для стариков.
protiv777 24 марта 2018 | 16:27
rus095: "толку от бабки нету" Ну как нету? Как видим Яшин нашел как бабку использовать для своего пиара.
sborisych 24 марта 2018 | 16:46
rus095:
придурок номерной, кто ты такой? по какому праву ты здесь лжёшь и гадишь?
needroid 24 марта 2018 | 16:22
Я просто в шоке - какой умный Путин, если одновременно может травить Скрипалей,выигрывать выборы и трогать бабушку Яшина! Силен!
v1nc 24 марта 2018 | 16:23
Сколько же вскормил питерский выродок за 19 лет себе подобных...
fedor_v_glaz 24 марта 2018 | 16:52
v1nc: Сатана у власти. А значит и дана ему сила пробуждать в человеке все низменные страсти. И это великолепно получается у Антихриста, засевшего в Кремле. Но недолго ему осталось. Ещё два года. Ибо срок ему отмерен - 20 лет. Уникальное пророчество староверов.
protiv777 24 марта 2018 | 16:25
"сотрудники прокуратуры пригрозили руководству пансионата закрытием учреждения, если съемочные группы не пустят внутрь." А бабушку посадить они не пригрозили?
Яшин, ты КЛОУН. Твои сказки рассчитаны только на местных белоленточников.
ed10075 24 марта 2018 | 16:25
Не брезгуют ничем, подобно шакалам.
detul 24 марта 2018 | 16:25
Бабулю сдал в дом престарелых, чтобы не мешала революцьонной борьбе. (( Внучок то молодца.
galina6837 24 марта 2018 | 17:30
detul:
Вот если бы сдал на мясопереработку, тогда нехорошо.
А путинские дома престарелых - рай для пенсов. Или уже нет?
Тогда почему бы помимо Яшина не задать и вопросы руководству страны о качестве таких пансионатов?
А вот сына в гос. поликлинике лечу и в средней школе учу. Мне тоже стыдно должно быть ?
Сам детям обеспечил уже платную, элитную медицину и образование ?
pancer 24 марта 2018 | 16:36
А потом ещё удивляются что у гаранта 77 процентов. Если каждый день зомбировать людей такими НТвшными помоями, то ничего удивительного....
petrovitchcolyan 24 марта 2018 | 16:57
Бабушка Яшина баллотируется на должность мера Москвы ?
galina6837 24 марта 2018 | 17:25
Таки НТВ хочет сказать , что в наших домах престарелых дурное содержание и бабуле не оказан должный уход и содержание ?
Тогда под каток критики автоматически должно попадать всё путинское социальное обеспечение.
Как такое могло произойти, что домами престарелых в России не гордятся, а пугают по ТВ ?