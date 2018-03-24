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Эксклюзив Эха 16:00, 24 марта 2018

Сотрудники телеканалов НТВ и ТВЦ проникли в пансионат, где находится бабушка Ильи Яшина

Сотрудники телеканалов НТВ и ТВЦ проникли в пансионат, где находится бабушка оппозиционера Ильи Яшина. Ей 84 года и она больна, но власть начала информационную кампанию, в которой готова использовать любые средства. Об этом в интервью «Эху» сказал сам Илья Яшин.
Яшин добавил, что сотрудники прокуратуры пригрозили руководству пансионата закрытием учреждения, если съемочные группы не пустят внутрь.

Комментарии

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rqoswen 24 марта 2018 | 16:07

Совсем ипанулусь?? Где дно??

navsegda 24 марта 2018 | 16:09

rqoswen: далеко позади

dataan 24 марта 2018 | 16:20

Так значит Яшин бабулю в дом престарелых оформил. Вот сучёнок....

pavelmistery 24 марта 2018 | 16:25

dataan: Сученки те, кто мучает его бабушку. Лжепатриоты и свою мать родную продадут, если прикажет их любимый вождь...

romashka__ 24 марта 2018 | 16:29

НТВ и ТВЦ - преступники. А за преступления надо отвечать.

Илье Яшину успехов!

dataan 24 марта 2018 | 16:31

pavelmistery: У вас есть факты мучений? Нет? а чего тогда звездите тут? :)
А вот факт что бабулю сплавил умирать в стардом налицо.

nanaryfive 24 марта 2018 | 16:37

dataan: Яшин, гнида ещё та.

bozk 24 марта 2018 | 16:09

Демоны

(комментарий скрыт)

sadda 24 марта 2018 | 16:12

Совсем долбанулись крысеныши путинские.

vezdehod 24 марта 2018 | 16:14

Ну вот...1937 год подкрался "незаметно".

jetsam 24 марта 2018 | 16:16

просто нет слов. цензурных.
какими же надо быть, что бы....

vaka257 24 марта 2018 | 16:17

Одна сволота работает на НТВ и ЦТВ...Совесть совсем потеряли...Они бы ещё в ПНД интервью у больных брали...

eule 24 марта 2018 | 16:37

vaka257:
Сволота те, кто запихнул вполне разумную, судя по видео, бабушку в дом престарелых за высокий забор, куда почему-то нет доступа. И при этом подаренную бабушкой квартиру сдаёт за немалые деньги.

kryymsdyk 24 марта 2018 | 16:17

Есть ведь люди, если их можно так назвать, которые этот информационный продукт потребляют и не брезгуют, вот что страшно.

hunterhead 24 марта 2018 | 16:19

kryymsdyk: "Есть ведь люди, если их можно так назвать, которые этот информационный продукт потребляют и не брезгуют, вот что страшно."

Путенские портянки.

kryymsdyk 24 марта 2018 | 16:25

hunterhead: Да нет, обычные путиноиды, не служащие. И у них тоже есть бабушки.

nastawnik_dulo_w 24 марта 2018 | 16:17

Русский язык богат. Но по отношению к Яшину другого слова, как мерзавец, не подбирается. Впрочем, для этой публики что бабушки-дедушки, что папы-мамы - лишь источники наследства.

vaka257 24 марта 2018 | 16:20

nastawnik_dulo_w: Ты главное всегда помни ,прыщавый,что добро всегда возвращается...

prostovanya 24 марта 2018 | 16:18

Иной раз думается: правильно юному НТВшнику бородатый мешок с дерьмом в голову дал в прямом эфире... Заслуживают, ей-богу.

sborisych 24 марта 2018 | 16:19

Шакалы- они и есть шакалы- хоть из т.н. "СМИ", хоть из прокуратурки..

rus095 24 марта 2018 | 16:21

Ну конечно, Яшин шибко занят, да и денег у него нет поэтому сдал бабку в приют. Демшиза всегда отличается прогматичностью- толку от бабки нету- значит надо избавиться от старушки. Очень хочется чтобы когда Яшин доживет до 80 лет( если его раньше не вздернут или завалят как Немцова свои же однопартийцы) его тоже отправили в приют для стариков.

protiv777 24 марта 2018 | 16:27

rus095: "толку от бабки нету" Ну как нету? Как видим Яшин нашел как бабку использовать для своего пиара.

sborisych 24 марта 2018 | 16:46

rus095:
придурок номерной, кто ты такой? по какому праву ты здесь лжёшь и гадишь?

needroid 24 марта 2018 | 16:22

Я просто в шоке - какой умный Путин, если одновременно может травить Скрипалей,выигрывать выборы и трогать бабушку Яшина! Силен!

v1nc 24 марта 2018 | 16:23

Сколько же вскормил питерский выродок за 19 лет себе подобных...

fedor_v_glaz 24 марта 2018 | 16:52

v1nc: Сатана у власти. А значит и дана ему сила пробуждать в человеке все низменные страсти. И это великолепно получается у Антихриста, засевшего в Кремле. Но недолго ему осталось. Ещё два года. Ибо срок ему отмерен - 20 лет. Уникальное пророчество староверов.

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protiv777 24 марта 2018 | 16:25

"сотрудники прокуратуры пригрозили руководству пансионата закрытием учреждения, если съемочные группы не пустят внутрь." А бабушку посадить они не пригрозили?
Яшин, ты КЛОУН. Твои сказки рассчитаны только на местных белоленточников.

ed10075 24 марта 2018 | 16:25

Не брезгуют ничем, подобно шакалам.

detul 24 марта 2018 | 16:25

Бабулю сдал в дом престарелых, чтобы не мешала революцьонной борьбе. (( Внучок то молодца.

galina6837 24 марта 2018 | 17:30

detul:
Вот если бы сдал на мясопереработку, тогда нехорошо.
А путинские дома престарелых - рай для пенсов. Или уже нет?
Тогда почему бы помимо Яшина не задать и вопросы руководству страны о качестве таких пансионатов?
А вот сына в гос. поликлинике лечу и в средней школе учу. Мне тоже стыдно должно быть ?
Сам детям обеспечил уже платную, элитную медицину и образование ?

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pancer 24 марта 2018 | 16:36

А потом ещё удивляются что у гаранта 77 процентов. Если каждый день зомбировать людей такими НТвшными помоями, то ничего удивительного....

petrovitchcolyan 24 марта 2018 | 16:57

Бабушка Яшина баллотируется на должность мера Москвы ?

galina6837 24 марта 2018 | 17:25

Таки НТВ хочет сказать , что в наших домах престарелых дурное содержание и бабуле не оказан должный уход и содержание ?
Тогда под каток критики автоматически должно попадать всё путинское социальное обеспечение.
Как такое могло произойти, что домами престарелых в России не гордятся, а пугают по ТВ ?

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