Сотрудники телеканалов НТВ и ТВЦ проникли в пансионат, где находится бабушка Ильи Яшина

Сотрудники телеканалов НТВ и ТВЦ проникли в пансионат, где находится бабушка оппозиционера Ильи Яшина. Ей 84 года и она больна, но власть начала информационную кампанию, в которой готова использовать любые средства. Об этом в интервью «Эху» сказал сам Илья Яшин.

Яшин добавил, что сотрудники прокуратуры пригрозили руководству пансионата закрытием учреждения, если съемочные группы не пустят внутрь.