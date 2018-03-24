В Волоколамске сегодня должны пройти новые акции протеста против мусорного полигона «Ядрово»

Местные жители ранее заявили, что намерены выйти на пикеты. Между тем, подмосковные власти заявляют, что новый участок мусорного полигона будет запущен 14 апреля. Зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков заявил, что на новом участке установят систему очистки. Для этого уже созданы специальные колодцы.