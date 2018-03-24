Z Архив новостей новости
5 2 6 176
15:31, 24 марта 2018

В Волоколамске сегодня должны пройти новые акции протеста против мусорного полигона «Ядрово»

Местные жители ранее заявили, что намерены выйти на пикеты. Между тем, подмосковные власти заявляют, что новый участок мусорного полигона будет запущен 14 апреля. Зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков заявил, что на новом участке установят систему очистки. Для этого уже созданы специальные колодцы.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

i_c_e 24 марта 2018 | 16:00

Забавно. Расширяют ещё на 10-11 га этот же воняющий полигон «Ядрово», а представляют как «исключение экологической катастрофы». Ещё и «колодцы» какие-то приплели — надеюсь, не прямо в грунтовые воды фильтрат будет уходить?

ur_sus 24 марта 2018 | 16:01

i_c_e:
Новоиспеченный российский презик приедет и "откроет" новую помойку. Он же всё в России делает (имеется ввиду "всё хорошее")...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 438 6 6121 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 330 6 6952 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 352 6 8663 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 22 марта Поздравить…

5 265 6 6633 22.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие

5 104 6 6616
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7669 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 209 6 15891 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие…

5 63 6 5359
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16146 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23444 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 83 6 8841 22.03
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 501 6 55356 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Голосование
Признаете ли вы итоги президентских выборов в России?
5 78 6 8632 20.03
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Невыученные уроки национальной катастрофы Восстановление ростков политической демократии и основ верховенства права в принципе возможны только в результате совместных (скоординированных, коллективных) действий многих политических сил и лидеров…

5 304 6 33885 20.03
Kобщество, политика, рф, мнения
Блоги

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций

Первая женщина глава ЦРУ Разве ныне во власти (российской) нет разведчиков и контрразведчиков, преемников Дзержинского, ГПУ и НКВД, где настолько профессионально применялись на допросах особые методы, что госпоже Хаспел такое и не приснится?

5 91 6 24515 17.03
Kсша, женщины, политики, терроризм, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Виноваты в этом вы, май вестерн френдз Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками…

5 356 6 40589 19.03
Kполитика, власть, рф, выборы-2018, мнения

Популярное за неделю

Новости

США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов В Вашингтоне такую рекомендацию Дональду Трампу дал совет национальной безопасности…

5 100 6 33041
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 230 6 176994 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 184 6 27572 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 563 6 283122 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

5 80 6 134735 21.03
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kвласть, политика, выборы, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6808941
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3366157

Сегодня в эфире