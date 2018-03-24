В Волоколамске сегодня должны пройти новые акции протеста против мусорного полигона «Ядрово»
Местные жители ранее заявили, что намерены выйти на пикеты. Между тем, подмосковные власти заявляют, что новый участок мусорного полигона будет запущен 14 апреля. Зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков заявил, что на новом участке установят систему очистки. Для этого уже созданы специальные колодцы.
Комментарии2
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i_c_e 24 марта 2018 | 16:00
Забавно. Расширяют ещё на 10-11 га этот же воняющий полигон «Ядрово», а представляют как «исключение экологической катастрофы». Ещё и «колодцы» какие-то приплели — надеюсь, не прямо в грунтовые воды фильтрат будет уходить?
ur_sus 24 марта 2018 | 16:01
i_c_e:
Новоиспеченный российский презик приедет и "откроет" новую помойку. Он же всё в России делает (имеется ввиду "всё хорошее")...