Глава штаба Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста
Об этом в Твиттере сообщил Алексей Навальный. Волков был задержан в аэропорту «Шереметьево» 22 февраля, откуда он собирался вылететь в Уфу. В тот же день он был арестован за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Поводом стала публикация видео задержания Навального во время забастовки избирателей, а также ссылки на трансляцию этой акции на канале «Навальный лайф».
Комментарии11
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kara 24 марта 2018 | 15:40
Ииии? Вышел и слава Богу, он и когда ушел, не стала жизнь в стране
olegleon 24 марта 2018 | 15:46
kara: а теперь с стране всё изменится. не даром же Эхо сообщило эту судьбоносную новость
romashka__ 24 марта 2018 | 15:49
Успехов Леониду Волкову!
Отличный парень.
apontiy 24 марта 2018 | 16:00
romashka__: Леонид, поправляйте здоровье для новой борьбы! Успехов Вам!
zemljanka 24 марта 2018 | 16:01
romashka__: выпустили - посадили...
Новости королевства кривых зеркал
rktq 24 марта 2018 | 15:41
Еще раз и можно короновать "Борцун II степени" ...
А не написать ли нам письмо в пиндосию.. на увеличения гранта на "лечение" рецидивиста.
amrigo 24 марта 2018 | 15:42
Даже при Сталине не было столько политзаключённых.
putin_itogy 24 марта 2018 | 15:46
ФАШИСТЫ!
Сатрапы!
Полицейско-фашисткое-государство-образование.
Пиночетизм-путинизм-муссолинизм-гитлеризм!
democ 24 марта 2018 | 15:53
Надолго ли? В покое не оставят.
epynda 24 марта 2018 | 15:53
Сколько, в течение года, нужно получить административных арестов, чтобы административные перешли в уголовные...???
epynda 24 марта 2018 | 15:59
Уголовный рецидивист - это человек, неоднократно осуждённый по одним и тем же статьям...
Есть ли понятие "административный рецидивист" ???