Глава штаба Навального Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста

Об этом в Твиттере сообщил Алексей Навальный. Волков был задержан в аэропорту «Шереметьево» 22 февраля, откуда он собирался вылететь в Уфу. В тот же день он был арестован за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий. Поводом стала публикация видео задержания Навального во время забастовки избирателей, а также ссылки на трансляцию этой акции на канале «Навальный лайф».