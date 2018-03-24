Причиной взрыва в жилом доме на востоке Москвы стал самогонный аппарат
Об этом ТАСС сообщили в МЧС. В аппарате вспыхнул спирт. Хлопок жильцы дома приняли за взрыв газа. В квартире начался пожар. Сейчас его уже потушили. Из дома эвакуировали 7 человек. Информации о пострадавших нет.
Комментарии14
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rqoswen 24 марта 2018 | 15:36
ахаха как это душевно и скрепно ))
ansh 24 марта 2018 | 15:37
Новичок.
В смысле, самогонщик.
ur_sus 24 марта 2018 | 15:42
ansh:
//Причиной взрыва в жилом доме на востоке Москвы стал самогонный аппарат//
Вот так, простенько и скромненько "термоядерный" путинский электорат отмечает "божественную победу" ботоксного царька над кучкой им же подобранных "кандидатов для битья". Сколько ещё самогонных аппаратов проголосуют за "великого и ужасного" Пу?
zemljanka 24 марта 2018 | 15:39
Неужели...
wuwer 24 марта 2018 | 15:41
"Путинка" не стала скрепой....от "Боярышника" с метанолом народ почему-то синеет
Вот и перешло население на самопал
anatolr 24 марта 2018 | 15:45
«Бывалый»
Без каких-нибудь особенных затрат,
Создан этот самогонный аппарат.
А приносит он, друзья, доход –
Между прочим – круглый год.
Между прочим – круглый год.
«Балбес»
Я - признаться, откровенно, - очень рад,
Лечь под этот электронный агрегат.
Чтобы капал самогон мне в рот –
Днём и ночью – круглый год.
Днём и ночью – круглый год.
«Трус»
Но вот люди меж собою говорят:
За такой вот хитроумный аппарат.
Просидеть мы сможем без забот –
За решёткой – круглый год.
За решёткой – круглый год.
Цитатчик Anatoлий
stebinmaku 24 марта 2018 | 15:45
«Бывалый»
Без каких-нибудь особенных затрат,
Создан этот самогонный аппарат.
А приносит он, друзья, доход
Между прочим – круглый год..
----
«Трус»
Но вот люди меж собою говорят:
За такой вот хитроумный аппарат.
Просидеть мы сможем без забот
За решёткой – круглый год..
(с) "Самогонщики" (1961)
i_c_e 24 марта 2018 | 15:46
Пусть не врут. Он что, горячим сердцем брагу перегонял? В то, что самогонку народ на газовых плитах гонит — охотно верю. Но в то, что без взрыва газа квартиру разнесло — нет.
jetsam 24 марта 2018 | 15:46
вот это и есть самое массовое и секретное оружие рф.
САМОГОННЫЙ АППАРАТ.
это совершенно секретное оружие массового поражения. убивает медленно, но верно.
путэн специально умолчал в своем послании....
klukvik 24 марта 2018 | 15:54
перепутал "кельвина" и "цельсия"
физику в школе учить надо, а не попов слушать
rqoswen 24 марта 2018 | 15:58
klukvik:
по Фаренгейту настроил
bobiksdoh 24 марта 2018 | 15:58
Ну, наконец-то, хоть одна положительная новость.
rom1962 24 марта 2018 | 15:58
вот так начинался конец самогоноварения
nestor199 24 марта 2018 | 16:03
Следить за технологическим процессом надо .................. .