//Причиной взрыва в жилом доме на востоке Москвы стал самогонный аппарат//

Об этом ТАСС сообщили в МЧС. В аппарате вспыхнул спирт. Хлопок жильцы дома приняли за взрыв газа. В квартире начался пожар. Сейчас его уже потушили. Из дома эвакуировали 7 человек. Информации о пострадавших нет.