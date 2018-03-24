Жители Новосибирска провели серию пикетов с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого и выражением недоверия комиссии по этике. Участие в акции приняли журналисты нескольких местных изданий и студенты. Мероприятие прошло спокойно, без задержаний, — рассказал «Эху» посетивший митинг корреспондент сайта «Тайга-Инфо» Ярослав Власов.

Комиссия Госдумы по этике ранее не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах. После этого ряд СМИ объявили Госдуме бойкот.