Жители Новосибирска провели серию пикетов с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого
Жители Новосибирска провели серию пикетов с требованием отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого и выражением недоверия комиссии по этике. Участие в акции приняли журналисты нескольких местных изданий и студенты. Мероприятие прошло спокойно, без задержаний, — рассказал «Эху» посетивший митинг корреспондент сайта «Тайга-Инфо» Ярослав Власов.
Комиссия Госдумы по этике ранее не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах. После этого ряд СМИ объявили Госдуме бойкот.
Комментарии8
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rqoswen 24 марта 2018 | 15:08
надо дебилу-виталику лобок почесать бугага. совсем у старпёра-козлодоева кукушка поехала. передоз помёта ))
МГУ превратилася в помойку: ректор на харчах уже 26 лет, и стая прихлебателей третьяковых
horusdavin 24 марта 2018 | 15:08
15 лет назад училка зашла в туалет и увидела мой член, могу я теперь подать на неё в суд за домогательство как эти журнашлюшки феменофашистские?
rqoswen 24 марта 2018 | 15:11
horusdavin:
вундеркинд, ты справляешь нужду в женских туалетах?
baran_provokator 24 марта 2018 | 15:23
у слуцкого 800 штрафов за выезд на встречку. где ТОТ САМЫЙ камаз?!!!
supalov 24 марта 2018 | 15:36
Сколько "жителей"-то было? Двое или трое? И сколько специально приехало из Москвы, чтобы сообщить об этом эпохальном событии?
vsehporvem 24 марта 2018 | 15:36
А эти так называемые жители Новосибирска его выбирали? Если нет, то не им и снимать.
abuvgrobu 24 марта 2018 | 15:47
Не мытьём, так катаньем пытаются добиться того, чтобы на кого укажет стайка определенного рода людишек даже и без доказательств, даже и спустя много времени, тот и покорно подчинился, признал себя виновным перед любого рода сволотой, посыпал голову и пеплом и покорно удалился.Не половая безопасность своих корреспондентов, работающих в Госдуме, а введение в правовое поле Российской Федерации практики признания вины при отсутствии доказательств и есть самое главное, ради чего бьются наши свободные от правового сознания СМИ.
vaka257 24 марта 2018 | 15:57
Сегодня ты запрещаешь депутату Слуцкому хватать журналисток за лобок, а завтра ты приветствуешь войска НАТО в своём городе!...