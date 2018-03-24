На должность художественного руководителя МХТ после смерти Олега Табакова назначен художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач.

Слухи о возможном назначении на пост директора МХТ Александра Журавского безосновательны и нелепы. Об этом заместитель министра культуры сам рассказал «Эху».