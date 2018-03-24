Слухи о возможном назначении на пост директора МХТ Александра Журавского безосновательны и нелепы
На должность художественного руководителя МХТ после смерти Олега Табакова назначен художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач.
Слухи о возможном назначении на пост директора МХТ Александра Журавского безосновательны и нелепы. Об этом заместитель министра культуры сам рассказал «Эху».
Комментарии1
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taglit 24 марта 2018 | 15:26
а что, он, как песков, пургу не несет?