В Волоколамске будет создана общественная группа контроля над «Ядрово», она получит доступ в штабную палатку МЧС на полигоне. Также на встрече властей с местными жителдями принято решение не завозить мусор на новое тело полигона до тех пор, пока старое не будет рекультивировано. Об этом рассказала председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

По словам Марины Юденич, для рекультивации полигона будут привлечены голландские специалисты.