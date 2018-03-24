В Волоколамске будет создана общественная группа контроля над «Ядрово»
В Волоколамске будет создана общественная группа контроля над «Ядрово», она получит доступ в штабную палатку МЧС на полигоне. Также на встрече властей с местными жителдями принято решение не завозить мусор на новое тело полигона до тех пор, пока старое не будет рекультивировано. Об этом рассказала председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.
По словам Марины Юденич, для рекультивации полигона будут привлечены голландские специалисты.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mamapckoe_ky 24 марта 2018 | 15:06
Повезло России с президентом: травит, убивает, врёт и пытается пугать всех вокруг. Цена этому: жалкое существование самой богатой на планете страны. Зачем-то же ему это всё надо?
patrik04 24 марта 2018 | 15:09
В Волоколамске будет создана общественная группа контроля над «Ядрово», она получит доступ в штабную палатку МЧС на полигоне...
Главой общественной группы назначьте Леонида Слуцкого, он сейчас землю будет грызть, лишь как-то искупить свою вину.
zapadnay 24 марта 2018 | 15:15
Свалку надо закрывать, вместо этого создают всякие группы контроля.
lenin3 24 марта 2018 | 15:23
zapadnay: пока туда-сюда,пока группы создают, пока голландцы подъедут, к этому времени всех буйных пересажают-успокоят,а там и проблему замылят,уж в этом власти российские мастаки...
metslag 24 марта 2018 | 15:29
patrik04: А в чем его вина по-твоему?
В том что баб драл, а не таких как ты педиков?
taglit 24 марта 2018 | 15:11
mamapckoe_ky: а почему путин не приехал? - он же в любую дырку (в России) затычка?!
В Пикалево он приезжал, а теперь брезгует?!!
anemon 24 марта 2018 | 15:21
taglit: mamapckoe_ky: Ладно ему, а нам?!
wrongway1 24 марта 2018 | 15:29
taglit: не царское это дело по помойках шастать
anatolr 24 марта 2018 | 15:42
taglit: taglit: //В Пикалево он приезжал, а теперь брезгует?!!//
Оно же ВОНЯЕТ!!! А оне здоровье берегут, хотят прожить 100 лет!
Anatoлий
anatolr 24 марта 2018 | 15:35
mamapckoe_ky: //Зачем-то же ему это всё надо?//
Лысогном гнобит своих людишек, чтобы самому казаться выше! ИМХО.
Anatoлий
zemljanka 24 марта 2018 | 15:11
Все для фронта, все для плбеды...
Спасибо голландцам!
Они доставляли нам питьевую воду во Владивосток.
bakero 24 марта 2018 | 15:17
А группа контроля над ЕдРово?
stas_russkiy 24 марта 2018 | 15:43
Для московских отходов жизнедеятельности приемлема одна свалка - московский кремль. Обнесено надёжным высоким забором, находится в центре города. А вывозить своё дерьмо в замкадье вообще надо запретить. Живите сами со своим мусором, если сможете...