Взрыв газа в жилом доме произошел в Москве на Хабаровской улице. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, взрыв случился в квартире на 7 этаже, затем там начался пожар.

В квартире могут находится два человека. На место вызваны спасатели и пожарные.