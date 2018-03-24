Взрыв газа в жилом доме произошел в Москве на Хабаровской улице
Взрыв газа в жилом доме произошел в Москве на Хабаровской улице. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, взрыв случился в квартире на 7 этаже, затем там начался пожар.
В квартире могут находится два человека. На место вызваны спасатели и пожарные.
Комментарии5
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taglit 24 марта 2018 | 15:08
бухАют....
anemon 24 марта 2018 | 15:18
taglit: бУхают.
taglit 24 марта 2018 | 15:55
taglit: а вот это гораздо хуже:
В результате атаки авиации правительства Башара Асада при поддержке российской авиации в Арбине погибли 37 мирных жителей.
Самолеты сбросили термитные бомбы на подземное укрытия в районе Восточной Гуты, сообщает организация "Белые каски".
"Ужасная резня в Арбине. По меньшей мере 37 гражданских сгорели от напалма... Большинство погибших - женщины и дети", - сказано в заявлении.
sasass 24 марта 2018 | 15:28
Что -то неладное с газом твориться не только в России ,но и в Великобритании - тут и там никак не могут определиться .....
benin_papa__ 24 марта 2018 | 15:33
sasass:
Соседям безмозглых организмов в Москве, чей уровень деградации исключает проживание в квартирах с газовыми плитами, на британских папуасов сегодня сто раз начихать и наплевать. Отечественные папуасы-боярышники куда опаснее.