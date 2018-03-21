Замминистра культуры Журавский назвал спекулятивными слухами свое возможное назначение на пост директора МХТ
Замминистра культуры Александр Журавский назвал спекулятивными слухами свое возможное назначение на пост директора Московского Художественного театра имени Чехова. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Это очень потешная информация, которая не основана ни на каких фактах. И, конечно, люди, которые ее распространяют, плохо знают законодательство Российской Федерации, в соответствии с которым, я как курирующий Министерство культуры и федеральные театры, не имею право занимать должность в этих федеральных театрах. Так что это не обоснованные спекулятивные слухи», — заявил он.
Ранее появилась информация, что Журавский будет назначен директором МХТ.
В пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о назначении режиссера Сергея Женовача на пост худрука МХТ имени Чехова.
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