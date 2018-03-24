Перед Пасхой в Сочи 39 церквей должны быть оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации
Причем, всего на одни сутки. Храмы должны будут заключить соответствующие договоры с лицензионными охранными предприятиями. Кроме того, в каждом храме должен быть назначен ответственный от казачества и от полиции.
Ожидается, что в пасхальную ночь в Сочи церкви посетят около 60 тысяч человек.
Комментарии11
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vaka257 24 марта 2018 | 14:40
Двоюродный племянник Путина «избран» зампредом правления «Газпрома» с годовой зарплатой 960 тыс долларов -1,8 млн рублей в день (это кроме бонусов, премий, 13 и 14 зарплат, и материальной помощи на отпуск и лечение)...
gonduras_on_kolima 24 марта 2018 | 14:46
Ахаха!
Ну что, удоды в рясах, на бога уже не надеетесь?
Ждём глумления над этой новостью моего старшего коллеги по атеистическому А.Невзорова.
vezdehod 24 марта 2018 | 14:50
vaka257:
Двоюродный племянник Путина «избран» зампредом правления «Газпрома» с годовой зарплатой 960 тыс долларов -1,8 млн рублей в день (это кроме бонусов, премий, 13 и 14 зарплат, и материальной помощи на отпуск и лечение).
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Владимир Владимирович не имеет к нему никакого отношения - Талантливый мальчик "сам" достиг таких высот, а когда он состарится будет помогать и ему.
rena1960 24 марта 2018 | 14:49
Никоим образом не хочу оскорбить РПЦ и чувства верующих...,но может быть Господу будет угодно провести пасхальные мероприятия среди страждущих...,в Волоколамске на полигоне мусора...,может не станет газ дьявольский отравлять паству...
cattt 24 марта 2018 | 15:07
Вот "веруны" свое золотишко не доверяют богу и тревожная кнопка идет не божественную канцелярию
poluputing 24 марта 2018 | 14:59
на бога надейся, а с кнопкой не плошай?
kryymsdyk 24 марта 2018 | 14:59
Откуда в Сочи столько церквей и казаки вообще?
zemljanka 24 марта 2018 | 15:07
kryymsdyk: реинкарнации...
cattt 24 марта 2018 | 15:09
kryymsdyk: А то того что всегда найдутся люди захотевшие поцеловать чью то жопу.
ha12raz 24 марта 2018 | 15:01
Иконы гвоздями будут приколачивать ? .......к каждой ведь полицая с ряженым клоуном не поставишь.
zemljanka 24 марта 2018 | 15:04
39 церквей - круто...