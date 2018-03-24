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14:30, 24 марта 2018

Президент США запретил трансгендерам служить в армии

Он подписал соответствующий меморандум. Как пишет «Дейли мейл», ожидается, что запрет вступит в силу немедленно, несмотря на существование оспаривающих его судебных предписаний. Белый дом сообщает, что президент принял такое решение на основании рекомендаций министра обороны и военных экспертов.

При этом, в тексте меморандума отмечается, что при определенных обстоятельствах могут быть сделаны исключения.

Комментарии

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stoned_fox 24 марта 2018 | 14:41

Вот это правильно, если с собой разобраться не могут, то оружие им доверять тем более нельзя.

danko_klisma 24 марта 2018 | 14:55

stoned_fox: кошмар какой то! А Меркель разрешит.

metslag 24 марта 2018 | 15:36

stoned_fox: Тыв как обычно бзднул и наложил себе в штаны.
ну что взять с дурака. А ты дурак признанный. жертва аборта и ЕГЭ
одновременно.
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Наличие запрета вовсе не означает, что в американской армии не будет тех, кто сменил пол, просто в документах не будет указываться факт смены пола и относиться к таким военнослужащим будут как к обычным мужчинам или женщинам.

По оценке The Palm Center, в 2016 году в американской армии служили около 13 тысяч трансгендеров. Впрочем, министерство обороны США публиковало другую оценку: от 1300 до 6600 военнослужащих, сменивших пол. Всего в армии США (включая ВМС, ВВС, Корпус морской пехоты и Береговую охрану, в том числе гражданский персонал) служат около 2 миллионов человек, без учета резервистов.

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