Президент США запретил трансгендерам служить в армии

Он подписал соответствующий меморандум. Как пишет «Дейли мейл», ожидается, что запрет вступит в силу немедленно, несмотря на существование оспаривающих его судебных предписаний. Белый дом сообщает, что президент принял такое решение на основании рекомендаций министра обороны и военных экспертов.

При этом, в тексте меморандума отмечается, что при определенных обстоятельствах могут быть сделаны исключения.