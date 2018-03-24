Во Франции умер полицейский, который обменял себя на заложника при теракте в супермаркете
Об этом в своем Твиттере написал глава МВД Жерар Коллон.
Захват супермаркета произошел накануне на юге Франции. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Перед тем, как захватить заложников в магазине, 26-летний выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранил его и убил пассажира, а затем атаковал группу спецназовцев, которые возвращались с пробежки.
*деятельность организации запрещена на территории РФ
Комментарии19
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snagging 24 марта 2018 | 14:37
А говорили, что у них таких, как Роман Филиппов нет.
anatolr 24 марта 2018 | 14:41
snagging: //А говорили, что у них таких, как Роман Филиппов нет.//
Сравнил тоже х@й с пальцем. У них таких долбо, скажем... клювов, нет и быть не может.
Француз-полицейский выполнял свой долг по защите мирных граждан, а Филипов (кстати, с одной буквой "п" и земля ему стекловатой), этих самых мирных граждан бомбил! Я доступно излагаю?
Можешь тоже бросить в меня гранату, - "за пацанов-ихтамнетов"! :-)))
Anatoлий
blahovdav 24 марта 2018 | 14:57
anatolr: Филипов (кстати, с одной буквой "п" и земля ему стекловатой), этих самых мирных граждан бомбил! Я доступно излагаю?
Можешь тоже бросить в меня гранату, - "за пацанов-ихтамнетов"! :-))) /// Я не уверен, что это прокричал Филипов, а не игиловец , вы ходец из России, который стрелялв летчика, вспоминая убитых русской авиабомбой своих детей....
anatolr 24 марта 2018 | 15:22
blahovdav: //Можешь тоже бросить в меня гранату//
Привет, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата)! Я бы бросил в тебя гранату (если бы она у меня была), впрочем нет, не бросил бы. Тогда дер_мо из сорт_ра им. Вошьдя обольёт и забрызгает всех окружающих.
//который стрелялв летчика//
Ка квы краси воизлагаете! Япро стов восхище нии!
Anat олий
antiboh 24 марта 2018 | 14:41
snagging: С языка.
anatolr 24 марта 2018 | 15:15
antiboh: //С языка.// Дер_мо с языка?
Anatoлий
dataan 24 марта 2018 | 14:42
Слабенько работают французские спецы. Слабенько. Типовая ситуация с заложниками, а результат плачевный. Поучится бы им у российских, постажироваться.
wuwer 24 марта 2018 | 14:54
dataan: Газку подпустить?
idruker 24 марта 2018 | 14:56
dataan: действительно слабо, очень слабо сработала хваленая французская полиция.. Пустили бы газу в супермаркет, как при Норд-осте, так все полицейские живы бы остались, а заложники - кто их считает. В общем учиться им еще и учиться у людоедов
anatolr 24 марта 2018 | 14:57
dataan: Поучится бы им у российских, постажироваться.//
Ага! Сколько заложников положили в школе в Беслане и в театре Норд-Ост? Им, французам, еще учиться, учиться и учиться, как завещал великий Левин! :-)))
Anatoлий
rips3 24 марта 2018 | 14:42
Настоящий полицейский, смелый мужик.. В отличии от немцова, или бывшего губернатора ростовской области чуба.
forcedima 24 марта 2018 | 15:17
rips3: эк тебя переклинило, болезный!
alex362 24 марта 2018 | 15:27
forcedima: Ломка у него. А это пострашнее любой белочки будет - вон, Немцов чувачку везде мерещится, как кровавые мальчики Годунову.
alehan00074 24 марта 2018 | 15:30
rips3: да, французский полицейский - настоящий мужик и герой. В отличие от некого говно-полковника, вот уже 18 лет протирающего штаны в Кремле, и травящего газом своих же граждан-заложников сотнями:(((
zemljanka 24 марта 2018 | 14:57
Соболезнования.
jetsam 24 марта 2018 | 15:04
есть люди во франции. есть.
и это главное.
caligula_zerzae 24 марта 2018 | 15:33
Эхо, ну научитесь вы писать без ошибок. Ну что такое! ААВ, возьмите на контроль. ну не "желтая же пресса".
neyexo 24 марта 2018 | 15:34
caligula_zerzae: с утра висит этот текст, уже 8 часов, насколько я видел
rktq 24 марта 2018 | 15:33
/Во Франции умер полицейский, который обменял себя на заложницы при теракте в супермаркете
Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*/
Макрону наплевать на угрозу со стороны радикального исламизма..
Его волнует русский след, по которому его отправила дама с острова туманов.