Во Франции умер полицейский, который обменял себя на заложника при теракте в супермаркете

Об этом в своем Твиттере написал глава МВД Жерар Коллон.

Захват супермаркета произошел накануне на юге Франции. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Перед тем, как захватить заложников в магазине, 26-летний выходец из Марокко напал на автомобилиста, ранил его и убил пассажира, а затем атаковал группу спецназовцев, которые возвращались с пробежки.

*деятельность организации запрещена на территории РФ