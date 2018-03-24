Парламент Каталонии отменил голосование по кандидатуре Жорди Туруля, который выдвигался на пост главы правительства автономии. Туруль обвинен в подстрекательстве к бунту, он находится в тюрьме. Поэтому заседание отменяется, заявил спикер парламента Роже Торрен. Турулю грозит до 30 лет тюрьмы. В подстрекательстве к бунту обвиняются также 13 политиков Каталонии. Парламент автономии был распущен в октябре прошлого года после референдума по отделению от Испании.