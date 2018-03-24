Парламент Каталонии отменил голосование по кандидатуре Жорди Туруля, который выдвигался на пост главы правительства
Парламент Каталонии отменил голосование по кандидатуре Жорди Туруля, который выдвигался на пост главы правительства автономии. Туруль обвинен в подстрекательстве к бунту, он находится в тюрьме. Поэтому заседание отменяется, заявил спикер парламента Роже Торрен. Турулю грозит до 30 лет тюрьмы. В подстрекательстве к бунту обвиняются также 13 политиков Каталонии. Парламент автономии был распущен в октябре прошлого года после референдума по отделению от Испании.
Комментарии5
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dataan 24 марта 2018 | 14:46
Всё равно Каталонцы отделятся. Дело времени.
metslag 24 марта 2018 | 14:58
dataan: Да, со временем все может быть. Может даже и России не быть.
Будет русско-Сибирская автономная область Китая. Со временем, конечно.
Все к этому идет.
К этому времени и Каталония из Испании выйдет.
А пока .......
haldey 24 марта 2018 | 14:54
Вот оно лицо демократии! Допустили до выборов, люди проголосовали, но кому то не понравилось, и не было выборов... Не тот народец, не так голосует))) Местные либерало-демократы того же пошиба... Нам не нравится ваш выбор, демократы хреновы(((
metslag 24 марта 2018 | 15:01
haldey: А ты в знак протеста уже насрал у себя в подъезде?
Смотри не опоздай, а то там уже очередь из народца твоего пошиба.
Всю Россию засрали. Сами же от дерьма и задыхаетесь.
zemljanka 24 марта 2018 | 15:01
О Каталонии мечтал Пабло Казальс.